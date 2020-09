Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Wer hätte Niclas Kirkelokke nicht gerne als Schwiegersohn? Der dänische Nationalspieler der Rhein-Neckar Löwen bringt dafür alles mit, er lächelt viel und gerne, antwortet immer freundlich auf alle Fragen, die man ihm stellt, erfreut sich an den kleinen Dingen im Leben und macht schlicht den Eindruck, als könne er keiner Fliege etwas zuleide tun – der perfekte Schwiegersohn eben.

Martin Schwalb trainiert gerne Spieler, die Emotionen zeigen. Ist Kirkelokke aus Sicht des Trainers zu lieb? "Niclas muss man einfach gern haben", sagt Schwalb mit einem Grinsen im Gespräch mit der RNZ: "Er ist schlicht ein netter Kerl. Aber wir werden gemeinsam daran arbeiten, dass er auch mal böse guckt – das gehört auch zu einem Leistungssportler dazu." Ob das schon am Dienstagabend (18.45 Uhr) klappt, wenn Kirkelokke mit den Löwen in seiner dänischen Heimat im beschaulichen Holstebro gastiert, ist fraglich.

Schließlich freut sich der 26-Jährige auf das Duell, es ist der Pflichtspiel-Auftakt nach einer schier endlosen Handballpause – in der Qualifikationsrunde zur European League sollten die Löwen aber eine ähnlich starke Leistung wie im vergangenen Jahr abrufen, als man ebenfalls in der Gruppenphase auf die Dänen traf. Damals gewannen die Badener ungefährdet – Kirkelokke traf dreimal. Ein knappes Jahr später ist deutlich, dass sich der Linkshänder weiterentwickelt hat. Zuletzt bekam er vor allem beim BGV Cup aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Alexander Petersson und Albin Lagergren viele Einsatzzeiten und überzeugte. Schwalb: "Ich sage es zu ihm immer wieder, dass er gar nicht weiß, wie gut er ist." Er sei schnell, habe einen guten Wurf, könne zu beiden Seiten gehen, könne springen und habe ein gutes Auge: "Er hat alles, was man braucht."

Nur das mit dem böse schauen muss er noch mal üben. Hilfe gibt’s vom Kapitän. "Wenn man immer der nette Schwiegersohn-Typ ist, kann man im Profisport nicht erfolgreich sein", sagte Uwe Gensheimer jüngst im vereinseigenen Podcast – ohne dabei auf Kirkelokke anzuspielen: "Man muss auch mal ein Drecksack sein. Immer nur nett und freundlich – da kommt man im Handballsport nicht weit."

Die Löwen würden sich freuen, wenn sie weiter kommen würden als die MT Melsungen. Der Ligakonkurrent, der sich unter anderem mit den Nationalspielern Silvio Heinevetter und Timo Kastening verstärkt hatte, ist nämlich schon raus – in Hin- und Rückspiel schafften es die Hessen nicht, sich gegen Bjerringbro-Silkeborg, ebenfalls ein dänisches Team, durchzusetzen. In Mannheim ist man also gewarnt, schließlich läuft der Ligabetrieb in Dänemark schon und auch Holstebro sollte eingespielter als die Löwen sein. Nach vier Spielen stehen drei Siege zu Buche. Gensheimer: "Das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und für uns ein richtiger Gradmesser."

Dass der gebürtige Friedrichsfelder auf der Mitte spielen kann, hat er zuletzt eindrucksvoll bewiesen, die personellen Probleme am Kreis will er aber nicht selbst lösen. Er sagt: "Wenn man mal sieht, was da bei Kohli am Kreis abgeht und wie da gearbeitet wird, da würde ich keine zehn Minuten aushalten." Nur leider fällt Jannik Kohlbacher bekanntlich aufgrund einer Bänderverletzung am Ellenbogen aus, auch der Schwede Jesper Nielsen ist schon seit Monaten außen vor – die ganze Last ruht also nun auf Ymir Örn Gislason, der eigentlich schon in der Abwehr als wichtige Stütze gebraucht und nun auch im Angriff immens wichtig sein wird.

Bleibt aus Löwen-Sicht nur zu hoffen, dass Niclas Kirkelokke nur während und nicht nach dem Spiel böse schaut – dann kann man davon ausgehen, dass eine gute Ausgangslage für das Rückspiel kommende Woche geschaffen wurde. Es würde auch Martin Schwalb freuen.