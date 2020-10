Heidelberg. (dh) Es ist wohl der erste echte Prüfstein in der noch jungen Saison: Am Donnerstag (19 Uhr) empfangen die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen den DHfK Leipzig. Eine Mannschaft, die an einem guten Tag jedem Gegner gefährlich werden kann. "Da geht es richtig zur Sache, das wissen wir. Die sind sehr gut drauf", warnt Löwen-Trainer Martin Schwalb vor den Sachsen. "Sie spielen schon lange zusammen und wissen, wie man gegen starke Gegner agiert." Der Respekt ist groß, das Ziel aber das gleiche wie immer: "Hier in der SAP Arena wollen wir die zwei Punkte", sagt Schwalb. Zu seinen ersten Einsatzminuten für die Gelben dürfte Nikolas Katsigiannis kommen. Der neue Hexer steht im Kader und wird als Backup von Andreas Palicka fungieren.

Leipzig hat seinen ersten Härtetest bereits hinter sich. Am Sonntag hatte man die Berliner Füchse zu Gast. Ein hochklassiges Spiel mit einem versöhnlichen Ende: 24:24 hieß es nach 60 umkämpften Minuten. Auch in Mannheim will man etwas mitnehmen. Andre Haber, der Cheftrainer des DHfK, sagt: "Die Löwen hatten einen tollen Saisonstart. Sie spielen eine gute Abwehr, das ist ihre Stärke, gepaart mit einem guten Tempo."

Auf die Unterstützung der Fans müssen Andy Schmid und Co. erneut verzichten. Das nächste Geisterspiel steht an.