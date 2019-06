Von Daniel Hund

Heidelberg. Es war eine Zeit, die man bei den Rhein-Neckar Löwen nie vergessen wird. Fünf Jahre, in denen die Gelben mit Vollgas auf der Überholspur unterwegs waren. Zwei Meistertitel, ein Pokalsieg und drei Triumphe im Supercup.

Möglich machte den Höhenflug vor allem ein Mann: Trainer Nikolaj Jacobsen, 47. Ein Däne mit eingebauter Siegermentalität. Am Sonntag ab 15 Uhr beim Auswärtsspiel in Leipzig wird er zum letzten Mal für die Löwen an der Seitenlinie stehen. Im RNZ-Interview spricht Jacobsen, der sich fortan nur noch um die dänische Nationalmannschaft kümmern wird, über seinen nahenden Abschied.

Nikolaj Jacobsen, wahrscheinlich wird Ihnen bald sehr langweilig sein …

Das weiß ich noch nicht. Es ist ja das erste Mal für mich (lacht). Es ist auf jeden Fall eine ganz neue Situation. Ich freue mich darauf, weil ich dann auch mal wieder mehr Zeit für meine Familie und Freunde haben werde. Aber natürlich werden mir auch viele Dinge fehlen. Vor allem der Alltag mit meinen Spielern bei den Löwen. Diese Scherze und die dummen Sprüche in der Kabine (lacht). Es wird richtig hart.

Wie muss man sich einen Nikolaj Jacobsen, der Zeit hat, denn vorstellen?

Früher, also bevor ich zu den Löwen gekommen bin, habe ich sehr viel Golf gespielt. Hier war ich so gut wie nie spielen. Demnächst kann ich mal schauen, wie gut ich noch bin. Aber natürlich werde ich auch häufig in Handball-Hallen sein und mir Spiele anschauen. Auch in der SAP Arena.

Eigentlich ist es unvorstellbar, dass Sie die beiden Jobs überhaupt miteinander verbinden konnten …

Sagen wir es mal so: Es war schon schwierig. Du bekommst einfach nie Ruhe rein. Besonders schlimm war es kürzlich im Dezember und Januar. Zunächst standen viele Spiele mit den Löwen an und dann ging die Weltmeisterschaft im eigenen Land los, wo der Druck riesig war. Alle Dänen haben auf den Titel gehofft. Viele haben ihn sogar fast schon erwartet. Doch so hart das auch alles war, ich würde es noch ein zweites Mal mit den zwei Jobs machen. Aber mehr als zwei Jahre habe ich diese Doppelbelastung nicht durchgehalten. Jetzt war es wirklich genug.

Es kann aber schon sein, dass man Nikolaj Jacobsen irgendwann auch wieder als Vereinstrainer sieht, oder?

Natürlich. Ich schließe das nicht aus. Die nächste Zeit kümmere ich mich jetzt erst einmal um Dänemark. Danach schaue ich, was passiert. Ob ich wieder in Deutschland trainiere oder woanders wird man dann sehen.

Sie haben schon viele große Titel gewonnen. Die Champions League fehlt noch. Hat man die dann im Hinterkopf?

Wenn man sie mal gewinnen kann, ist das eine tolle Sache. Wichtig ist jedoch, dass man sich selbst nie zu sehr unter Druck setzt. Ansonsten verliert man auch den Spaß und die Leichtigkeit und beides ist sehr wichtig, wenn man Erfolg haben möchte. Ich habe als Spieler und Trainer wichtige Titel gewonnen. Natürlich will ich weiter hart arbeiten, dass noch ein paar dazu kommen. Ob das klappt, wird die Zeit zeigen.

Schöne Momente gab es bei den Löwen einige, aber welcher war der schönste?

Das war die erste Meisterschaft in Lübbecke. Zu diesem letzten Spiel hatten uns damals extrem viele Fans begleitet. Allein das hat mir damals schon gezeigt, dass ich genau an der richtigen Stelle als Trainer arbeite. Dieses Erlebnis war so unglaublich, dass ich es niemals vergessen werde.

Und die größte Enttäuschung?

Das war die verpasste Meisterschaft im letzten Jahr. Wir haben sie in der Endphase der Saison noch verspielt. Das tat schon sehr weh.

Sie kamen 2014 zu den Löwen. In einer Phase, in der der Verein von vielen noch ein wenig belächelt wurde. Haben Sie den Schritt zu den Löwen eigentlich irgendwann mal bereut?

Nein, niemals. Klar, der Anfang war nicht leicht. Ich stand irgendwie sofort alleine da. Eigentlich sollte mir Manager Thorsten Storm helfen und mir in der Anfangsphase alles zeigen. Doch er wechselte nach Kiel. Also musste ich mit Oliver Roggisch und Geschäftsführer Lars Lamadé die Dinge regeln. Ich der ersten Zeit habe ich deshalb einige Sachen gemacht, die eigentlich nicht in meinem Aufgabenbereich gelegen haben. Aber ich denke, dass ich einen guten Job gemacht habe.

Was werden Sie denn am meisten vermissen?

Mein Team natürlich. Die Spieler, Oliver Roggisch, die Physios und Betreuer Conny Hoffmann. Eben die Leute, mit denen du jeden Tag zu tun hattest, die deinen Alltag bestimmt haben. Das ist das, was ich am Handball auch so liebe. Dieser Zusammenhalt ist schon toll. Man kämpft und trauert zusammen, geht gemeinsam durch Höhen und Tiefen. Und natürlich das gute Wetter, was jetzt kein Scherz sein soll. Hier kannst du viel mehr draußen machen. In Dänemark brauchst du immer zwei Jacken. Das ist was ganz anderes. Und der Wind erst (lacht).

Was überwiegt denn momentan? Die Vorfreude auf die Heimat oder die Trauer über den Abschied?

Da ist beides. Ich weiß jetzt schon, dass der Abschied von der Mannschaft am Sonntag nach dem Spiel in Leipzig sehr weh tun wird. Aber ich freue mich auch auf Dänemark. Dann ist die Familie mal wieder komplett. Wir wollen dann alle mal wieder zusammen in den Urlaub fahren. Meine Frau, die drei Kinder und ich. In den letzten fünf Jahren war das nicht möglich.