Mannheim. (dpa-lsw) Das Bundesliga-Spiel der Rhein-Neckar Löwen gegen den TVB Stuttgart ist um drei Tage verschoben worden. Die ursprünglich für den 21. November eingeplante Partie findet nun am 24. November um 16 Uhr in der Mannheimer SAP Arena statt, wie der Handball-Bundesligist am Dienstag mitteilte.

Grund ist die dritte Qualifikationsrunde im EHF-Pokal, in der die Löwen am 20. November ihr Rückspiel gegen Weißrusslands Rekordmeister SKA Minsk bestreiten.