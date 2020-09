Von Tillmann Bauer

Mannheim. Die Ehrenrunde fiel aus. Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen klatschten sich noch kurz ab, wie man das eben so macht, wenn der Schiedsrichter abpfeift und stiefelten dann in die Kabine. Zurecht: Schließlich war die Mannheimer SAP Arena, die normalerweise 13 200 Zuschauer beherbergen kann, menschenleer – und selbst wenn welche da gewesen wären: Sie hätten nach der 26:27 (9:13)-Niederlage im Qualifikations-Rückspiel zur EHF European League, was gleichzeitig das erste Heimspiel der Saison war, kaum Gründe gehabt, um ihren Lieblingen Applaus zu spenden. Die Löwen spielten schwach und erreichten ihr Ziel trotzdem – das Ergebnis genügte dank des Hinspiels (28:22), um die Dänen aus dem Wettbewerb zu kegeln und selbst in die Gruppenphase einzuziehen. Ein guter Löwe springt eben nur so hoch er muss.

"Zwei positive Erkenntnisse"

"Es gibt zwei positive Erkenntnisse", sagte Andy Schmid: "Erstens, wir sind weiter. Zweitens, wir haben jetzt alle mal ein Geisterspiel erlebt und wissen, wie es sich anfühlt." Der Schweizer, der selbst kein gutes Spiel machte, nahm sich in die Verantwortung: "Es ist nicht leicht, aber es bringt nichts, darüber zu diskutieren. Wir müssen diese Sache akzeptieren und lernen, damit umzugehen."

Eine weitere Erkenntnis: Ilija Abutovic ist nicht nur ein Mann wie ein Bär, sondern hat auch noch ein Organ, das zu seiner Körperstatur passt. Die Stimme des Serben mit der markanten Nase schwang über die leer gefegten Tribünen bis unter die Hallendecke. "Kreis rechts", "weiter weiter", "auf jetzt", brüllte er in der Defensive seine Nebenleute an. Er konnte nur bedingt zufrieden sein; gefühlt kamen die Löwen gegen Holstebro in vielen Zweikämpfen einen Schritt zu spät.

Schlimmeres verhinderte Andreas Palicka. Der schwedische Schlussmann erwischte wieder einmal einen Sahnetag und sorgte dafür, dass ein böses Europa-Erwachen nicht zur Realität wurde. "Palle", wie er genannt wird, sagte: "Das war ein ganz komisches Spiel. Gefühlt haben wir nur 50 Prozent gegeben – das soll eigentlich nicht so aussehen. Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen."

Positiv überraschen konnte zumindest Romain Lagarde. Der Franzose war ein Lichtblick im meist harmlosen Löwen-Angriff und erzielte sieben Tore. Mit den positiven Nachrichten war es das dann aber auch. Kurz gesagt, es fehlte im Angriff an Ideen und Durchschlagskraft und in der Abwehr an vielen Kleinigkeiten, was zur Folge hatte, dass sich die Dänen in der Rolle des Außenseiters pudelwohl fühlten und teilweise mit fünf Treffern davonzogen – der Sechs-Tore-Vorsprung, den man sich in Holstebro herausgeworfen hatte, schmolz und schmolz.

"Man hat gemerkt, dass noch nicht alle Rädchen ineinander greifen", sagte Trainer Martin Schwalb: "Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir ums Weiterkommen kämpfen müssen, das haben wir dann aber gut angenommen."

Schließlich merkte man auch bei Blitz-Neuzugang Rafael Baena, der seine Rückkehr am Kreis feierte, dass noch viel fehlt, um die gewünschte Verstärkung zu sein.

Bis zum Bundesliga-Auftakt am Sonntag gegen Stuttgart gibt es also noch einiges zu tun. Oder wie Palicka sagen würde: "Wir müssen jetzt in die Trainingshalle gehen und arbeiten."

Löwen: Palicka 1 – Schmid 2, Kirkelokke 1, Lagarde 7, Tollbring 2/1, Ahouansou, Abutovic, Lagergren 3, Groetzki 4/3, Baena 1, Gislason 1, Nilsson 1, Petersson 3.