Von Daniel Hund

Mannheim. Was ein Spiel, was eine Aufholjagd. Aus dem erhofften Spaziergang der Rhein-Neckar Löwen gegen den VfL Gummersbach wurde am Donnerstagabend eine Nervenschlacht. Ein Duell, das wohl keiner der 5258 Zuschauer so schnell vergessen wird. Letztlich gab’s dann aber doch ein Happy End in der SAP Arena: Löwen 30, Gummersbach 24. Zur Halbzeit hatten die Gäste noch mit 14:10 geführt. „Es war heute brutal zu sehen, was unsere Spieler für einen Charakter haben“, lobte Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen, „der Schlüssel für die Wende war sicher auch die Umstellung der Abwehr auf eine 5:1-Formation.“

Rotieren war diesmal angesagt. Kräfte schonen und Chancen geben. Auf den Außenbahnen durften mal wieder Jerry Tollbring und Bogdan Radivojevic Bundesliga-Luft schnuppern. Auch am gegnerischen Kreis vertraute Trainer Nikolaj Jacobsen zunächst auf Jesper Nielsen, den baumlangen Schweden, der ansonsten vornehmlich im Innenblock die Krallen ausfährt. Jannik Kohlbrecher, die eigentliche Nummer eins am Kreis, schaute von der Bank aus zu, wippte nervös hin und her. Denn das, was er auf der Platte sah, konnte ihm nicht gefallen. Kaum etwas lief in den Anfangsminuten zusammen. Hinten nicht und vorne schon gar nicht. In Zahlen: Nach neun Minuten leuchtete ein 2:6 vom Mega-Videowürfel.

Der Fehlstart war perfekt. Jacobsen hatte da bereits genug gesehen: Auszeit, Ursachenforschung, Planänderung. Die erste Maßnahme: Alexander Petersson kam, wirbelte nun im rechten Rückraum. Und es wurde besser – aber noch immer nicht gut genug. Nach 18 Minuten führte der Bundesliga-Dino mit 10:5.

Schlechte Chancenverwertung

Das Hauptproblem war nach wie vor die Chancenverwertung. Unglaublich was da alles verballert wurde. Einige Würfe setzten die Gelben gar am Tor vorbei. Gerade Mads Mensah Larsen und Steffen Fäth erwischten einen rabenschwarzen Arbeitstag. Jacobsen reagierte, brachte im linken Rückenraum Filip Taleski, der ansonsten meist 60 Minuten lang auf der Bank schmort.

Egal, noch war nichts verloren. Mit einem Vier-Tore-Rückstand (10:14) ging es in die Pause. Und die Wende ließ nach dem Wechsel weiter auf sich warten. Der VfL zog wieder davon. Beim 12:18 (35.) winkten auch die Zuschauer vereinzelt schon ab. Was ganz eng mit einem Mann zusammenhing: Ivan Martinovic, 20. Ein Kroate, der gestern Nacht möglicherweise noch in dem einen oder anderen gelben Albtraum eine Hauptrolle gespielt haben könnte. Er war das Schreckgespenst der Löwen, schoss zwölf (!) Tore.

Doch die Badener haben eben auch so einen Scharfschützen, der immer da ist, wenn die Not am größten ist, wenn nur noch die Brechstange hilft. Gemeint ist Andy Schmid, der Dirigent mit dem Dampfhammer im rechten Arm. Der Schweizer übernahm jetzt Verantwortung, traf und traf, ballte immer wieder die rechte Faust. Nach rund fünf Minuten war die VfL-Herrlichkeit vorbei. Genau so lange brauchten die Löwen, um aus dem 12:18 ein 18:18 zu machen. Der Rest war Formsache. Ein Sonderlob muss noch verteilt werden: Auch Taleski war on fire. Das Talent glänzte mit fünf Toren.

Stenogramm: 2:4, 2:8, 5:10, 8:12, 10:14 (Halbzeit), 12:18, 18:18, 21:19, 25:20, 30:24 (Endstand).

Löwen: Appelgren 1, Schmid 11, Radivojevic 1, Tollbring 1, Mensah Larsen 1, Fäth 1, Taleski 5, Petersson 5, Kohlbacher 4.

Gummersbach: Schröter 2, Martinovic 12/6, Sommer 2, Köpp 1, Preuss 5, Gharehlou 2.