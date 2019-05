Von Daniel Hund

Mannheim. Es gibt da so eine Achse bei den Rhein-Neckar Löwen. Zwei Spieler, die zusammen den Unterschied ausmachen können. Gemeint sind Andy Schmid, der Spielmacher, und Jannik Kohlbacher, der Koloss am Kreis. "Funktionieren sie zusammen", schmunzelte Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Gelben, "dann sind wir nur ganz schwer zu schlagen."

Am Donnerstagabend gab es davon in der SAP Arena mal wieder eine Kostprobe. Frisch Auf Göppingen saß dabei in der ersten Reihe, stand sogar auf der anderen Seite des Spielfelds, war aber trotzdem irgendwie nur Zuschauer, machtlos in der Höhle der Löwen. Schmid und Kohlbacher wirbelten, sprengten den Abwehrriegel der Göppinger nach der Pause im Minutentakt. Beim 33:27 (15:17)-Heimsieg erzielte das kongeniale Löwen-Duo über die Hälfte der Tore. 19 Insgesamt. Zwölf Schmid, sieben Kohlbacher.

Die Highlights vom Heimsieg über FRISCH AUF! Göppingen von Sky Sport:#1team1zielhttps://t.co/OOzZpZ7v0h — Rhein-Neckar Löwen (@RNLoewen) 24. Mai 2019

"Andy", lächelte Trainerfuchs Nikolaj Jacobsen, "Andy war heute natürlich überragend." Doch Jacobsen wäre nicht Jacobsen, wenn er nicht noch einen kleinen Lacher hinterherschicken würde: "Es war wohl auch das erste Mal in meiner Zeit hier, dass Andy mal bis zum Schluss konzentriert seine Siebenmeter geworfen hat." Ein Spruch, der während der Pressekonferenz über die Arena-Boxen überall im "Ufo" zu hören war.

Schmid selbst befand sich da gerade mitten in der "dritten Halbzeit". Das Harzbällchen hatte Schmid, der gegen Göppingen übrigens sein 300 Bundesliga-Spiel absolvierte, da durch einen Stift ersetzt. Autogramme schreiben ist für ihn Ehrensache. Ein Star zum Anfassen.

Der wird er auch am Sonntag in der Hauptstadt sein. Allerdings erst nach getaner Arbeit. Und bei den Füchsen Berlin (Spielbeginn 13.30 Uhr) ist das mit der Arbeit immer so eine Sache. Bei Silvio Heinevetter und Co. tun sich die Löwen eigentlich immer schwer. Vor allem die letzte Pleite tat richtig weh: Im vergangenen Dezember - fünf Tage vor Weihnachten - kassierte die Jacobsen-Sieben im Fuchsbau eine schmerzliche 35:37-Niederlage nach Verlängerung im Viertelfinale des Pokals.

Und das, obwohl man über 60 Minuten die bessere Mannschaft war, sich in der Schlussphase der regulären Spielzeit aber selbst um den verdienten Lohn brachte. "Berlin ist sicher kein Lieblingsgegner von uns. Sie spielen gegen uns immer sehr defensiv, damit haben wir Probleme", grübelt der Däne und legt nach: "Ähnlich ist das bei Kiel und Flensburg."

Sei’s drum, momentan sind die Löwen in einer blendenden Form, spielen phasenweise Handball wie zu besten Meister-Zeiten. Und dann ist da sicher noch etwas, dass die Stars beflügeln wird: Die Jacobsen-Ära neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Nur noch dreimal wird der Meister-Macher vor der Löwen-Bank stehen und die Kommandos geben. Beim Familienvater macht sich längst Abschiedsschmerz breit.

Siege sind da die beste Medizin.