Von Tillmann Bauer

Mannheim. Die Stimmung war irgendwie komisch. Als das Spitzenspiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen aus Berlin beendet war und die Mannheimer rein formell wieder zurück in der Erfolgsspur waren, zeigte sich dennoch keiner so richtig in Feierlaune. Man hatte den Hauptstadtklub mit 28:25 besiegt, doch so richtig glücklich wirkte keiner der Beteiligten.

Symptomatisch, dass der schwedische Kreisriese Jesper Nielsen, als er gerade das Spiel Revue passieren ließ, mit hängenden Schultern in den Katakomben der SAP Arena stand und gleichzeitig der strahlende Berliner Hans Lindberg vorbeilief. Der Rechtsaußen hatte ein kühles Getränk in der Hand, ein breites Grinsen auf den Lippen - obwohl er eigentlich einer der Verlierer war. Zumindest auf dem Papier.

Nielsen zählte dafür zu den Gewinnern, wirkte aber niedergeschlagen und erschöpft. "Wir sind nicht zufrieden mit unserem Spiel", äußerte er sich kritisch, "wir sind mal wieder von unserer Linie abgekommen." Die Konzentration und Disziplin, um eine Begegnung ohne Schwächephase zu bestreiten, fehlte auch im Spitzenspiel, in dem die Löwen rein personell den Füchsen deutlich überlegen waren - zu dünn war der Kader der Berliner.

Auch aus der Mimik und Gestik des Cheftrainers war eine gewisse Besorgnis zu erkennen. "Eigentlich kann ich mein Band wieder abspielen", so Nikolaj Jacobsen. Denn in der Vergangenheit waren die Gründe für die schwachen Auftritte seiner Mannschaft häufig gleich. Es fehlte schlichtweg die Konstanz. "Wir hatten wieder eine Schwäche-Phase. Das müssen wir unbedingt verbessern."

Wie dem auch sei, nun ist erst einmal genug Zeit, um auf andere Gedanken zu kommen. Es ist Länderspielpause - gerade im richtigen Moment? "Ich glaube das ist ganz gut jetzt für uns", findet Nielsen, "wir bekommen nun ein bisschen frische Luft, das tut gut." Während er mit der schwedischen Nationalmannschaft unter der Leitung des zukünftigen Löwen-Trainers Kristjan Andresson auf Torejagd gehen wird, sind zeitgleich Rechtsaußen Patrick Groetzki und Kreisläufer Jannik Kohlbacher für die deutsche Nationalmannschaft unterwegs. Rückraumschütze Steffen Fäth steht lediglich auf der Reserve-Liste. "Jetzt ist die Mannschaft eine Woche getrennt. Das tut mal ganz gut, auch andere Gesichter zu sehen", lachte der wuchtige Publikumsliebling Kohlbacher während er fleißig Autogramme schrieb. Getreu dem Motto: andere Gesichter, andere Gedanken. Kohlbacher: "Und auf die Nationalmannschaft freut man sich ja sowieso immer, gerade jetzt, wenn es wieder um etwas geht."

Gemeint waren die beiden Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft 2020. Groetzki und Kohlbacher empfangen morgen (19 Uhr) in der Rittal Arena in Wetzlar mit dem DHB-Team die israelische Auswahl, bevor man am Sonntag im Kosovo (19.30 Uhr) ebenfalls als klarer Favorit in die Begegnung geht. Sollte also alles nach Plan laufen, stehen die Chancen gut, dass zumindest das Duo Groetzki/Kohlbacher mit gesteigertem Selbstvertrauen zurück zum Löwen-Rudel stoßen wird...