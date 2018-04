Nikolaj Jacobsen zeigt an, wo die Rhein-Neckar Löwen bleiben wollen: Ganz oben an der Bundesliga-Tabellenspitze. Foto: vaf

Von Daniel Hund

Mannheim/Kronau. Es war am Dienstagmittag, als sich Nikolaj Jacobsen, der Trainer der Rhein-Neckar Löwen, ins Auto setzte, das Radio einschaltete und sich auf den Weg in Richtung Kronau machte. Den Meistermacher hatte der Alltag endlich wieder, die knapp zwei Wochen als Trainer der dänischen Nationalmannschaft waren Geschichte. Und das ist gut so, denn Jacobsen ist heiß, sein Titelhunger groß: "Ich freue mich riesig auf den Endspurt. Wir können noch zwei Titel holen, klappt das, wäre es eine Super-Sache."

Die Vorzeichen sind sehr gut. Neue Verletzungen kamen nicht dazu. Jacobsen stehen - bis auf Abwehrchef Gedeon Guardiola - alle Asse zur Verfügung. Die dürften nach ihrer Rückkehr die eine oder andere Ansage des Dänen bekommen haben. Denn die ersten Trainingseinheiten nach einer Länderspielpause sind selten erfreulich: "Die Jungs wissen, dass es da bei mir häufig etwas lauter wird." Schuld sind die Abstimmungsprobleme: "Nach zwei Wochen mit einem anderen Trainer musst du dich erstmal wieder an deine eigentlich Abläufe gewöhnen. Dir fehlt dann einfach der Rhythmus."

Doch der Spielplan meint es gut mit den Gelben. Der Meister war unter der Woche spielfrei, muss erst wieder am Samstag ran, dann kreuzt die HSG Wetzlar ab 20.30 Uhr in der Mannheimer SAP Arena auf. Der Tabellen-Zehnte also, kein Liga-Schwergewicht. Wobei das ein wenig täuscht: Die Mittelhessen sind immer für eine Überraschung gut, haben sich den Ruf des Favoritenschrecks erarbeitet. "Wenn du in der Kieler Sparkassen Arena gewinnen kannst", zuckt Jacobsen mit den Schultern, "kannst du überall gewinnen."

Die Löwen sind also gewarnt - zuhause aber eine Macht. In der Bundesliga ist die Jacobsen-Sieben im "Ufo" nur ganz schwer zu knacken. Und Jacobsen wird sich sicherlich schon die richtige Taktik zurechtgelegt haben. Gedanklich ist er diesmal übrigens auch schon einen Schritt weiter: Im Hinterkopf spukt bereits der TSV Hannover-Burgdorf herum. Dort müssen Andy Schmid und Co. am nächsten Donnerstag ran. Jacobsen mit einem dezenten Schmunzeln auf den Lippen: "Holen wir aus diesen beiden Spielen vier Punkte, sieht es immer besser aus mit unserer Titelverteidigung."

Wie gut denn genau, Herr Jacobsen? "Sagen wir es mal so, gewinnen wir alle unsere restlichen Spiele, sind wir Meister." Lacht der Oberlöwe. Wohlwissend, dass nach aktuellem Tabellenstand sogar eine Niederlage erlaubt wäre, um den Titel-Hattrick zu landen. Die Löwen führen das Tableau mit acht Verlustpunkten an, der Zweite aus Flensburg hat schon ein Spiel mehr absolviert und zwölf Minuspunkte angesammelt. Für viele Experten können sich die Löwen bei acht noch ausstehenden Partien deshalb eigentlich nur noch selbst schlagen.

Jacobsen darf man mit solchen Aussagen nicht kommen, dann kann es schon mal ungemütlich werden. Erstens warten noch ein paar dicke Brocken auf die Badener und zweitens nimmt der Druck stetig zu. "Im Saisonendspurt bist du nervöser als sonst, du willst alles perfekt machen. Diese Situation ist gerade für den Kopf nicht leicht", stellt Jacobsen klar und lächelt erneut: "Aber natürlich ist es mir lieber so, als dass wir vier Punkte Rückstand auf den Ersten haben."