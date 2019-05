Von Tillmann Bauer

Mannheim. Das Ergebnis wurde zur Nebensache. Zu emotional war das, was sich am Mittwochabend nach dem Abpfiff in der gut gefüllten SAP Arena abspielte. Zu bewegend waren die Worte, die Spieler und Trainer zur Verabschiedung ins Stadionmikrofon hauchten. Gottseidank, könnte man denken, wenn man es mit den Rhein-Neckar Löwen hält, die im letzten Heimspiel der Runde die wohl schlechteste Leistung der ganzen Saison boten. Weil die eigentlich fast schon abgestiegenen Eulen aus Ludwigshafen aber kämpften, wie man es eigentlich von Löwen in freier Wildbahn erwarten könnte, und gleichzeitig die beste Vorstellung der Spielzeit zeigten, kam das zustande, was sich eigentlich niemand so richtig vorstellen konnte. Der krasse Außenseiter vermieste die Abschiedsparty der Löwen und siegte völlig überraschend mit 29:26 im Mannheimer Wohnzimmer.

Stefan Salger konnte es selbst kaum fassen. Der Linkshänder, der 2,07 Meter misst und aus dem Eulen-Rückraum eine echte Waffe war, blickte recht ungläubig in die Leere, als er sich nach den ganzen Feierlichkeiten auf den Weg in die Kabine machte. "Das ist wirklich unglaublich, das haben wir uns selbst kaum erträumt", lachte er. Gemeinsam mit Mittelmann Alexander Feld war er mitentscheidend für den Auswärts-Coup der Eulen. Feld steuerte das Angriffsspiel clever, überraschte die Löwen mit verdeckten Würfen, während Salger - wie gewohnt - aus der Entfernung Maß nahm. Er grinste: "Jetzt müssen wir unsere Hausaufgaben machen und auf das andere Spiel hoffen." Denn: Gewinnen die Eulen am letzten Spieltag zuhause gegen Minden - und Bietigheim spielt im direkten Duell gegen Gummersbach unentschieden, darf man doch noch den Klassenerhalt feiern. Was lange unmöglich schien, ist plötzlich nicht ganz abwegig.

Und die Löwen? Auch wenn am Sonntag in einer Woche noch das letzte Saisonspiel in Leipzig ansteht, fühlte es sich bereits so an, als wäre die Saison abgelaufen. Für Patrick Groetzki war es ein emotionaler Abend. Etwas verloren stand er vor der Löwen-Kabine, um sich dann nochmal auf den Weg zu den Fans zu machen, die sehnsüchtig auf ein Autogramm des Publikumslieblings warteten. "Zum Glück gab es die Verabschiedungen, denn ansonsten war es wirklich ein Katastrophen-Tag", sagte er. Und er hatte recht: Weil neben den Langzeitverletzten Jesper Nielsen, Alexander Petersson und Andreas Palicka auch noch Kreisläufer Jannik Kohlbacher fehlte, weil er mit einer Grippe zuhause im Bett lag, tat sich der zweifache deutsche Meister im Angriff extrem schwer. "Wir haben gegen die Deckung keine Lösung gefunden", sagte Groetzki: "Mir ist es fast schon peinlich, über das Spiel zu sprechen." Denn wenn sich die Chance zum Torerfolg bot, verfehlte man entweder gänzlich den Kasten oder scheiterte am überragenden Eulen-Schlussmann Matej Asanin. Symptomatisch: Aus sieben Metern scheiterte erst Andy Schmid (8.), dann Gudjon Valur Sigurdsson (14.) und zuletzt Jerry Tollbring (23.). Es lief einfach nicht.

"In unserer Abwehr hatten wir einfach überhaupt keinen Zugriff. Die Eulen konnten viel zu frei werfen", sagte Groetzki. Er war ernüchtert: "Das war so weit weg von dem, was wir uns vorstellen. Das tut schon sehr weh. Es müssen sich einige mal wieder bewusst machen, dass es eine andere Art und Weise benötigt, um in der Bundesliga zu bestehen." Zumindest eine Möglichkeit bleibt in dieser Saison noch, sich aufrichtig aus dieser durchwachsenen Spielzeit zu verabschieden. Wenn auch nicht vor dem eigenen Publikum. Diese Chance ist bereits verspielt.

Löwen: Appelgren, Adanir - Schmid 4, Lipovina 1, Sigurdsson 5, Röller 1, Radivojevic 1, Tollbring 1/1, Abutovic, Mensah Larsen 1, Fäth 2, Groetzki 5, Taleski 2, Guardiola 3.

Eulen: Hanemann, Asanin - Stüber 1, Salger 5, Dietrich 4, Hideg, Scholz 3, Spiler 2, Haider 2, Feld 6, Falk 3, Hofmann, Durak, Bührer 2.

Spielfilm: 3:3 (5.), 5:7 (12.), 8:10 (20.), 9:13 (25.), 11:15 (Halbzeit), 17:20 (43.), 22:23 (50.), 24:27 (56.), 26:29 (Endstand).

Zuschauer: 9225