Von Tillmann Bauer

Mannheim. Die internationalen Reisen sind nun erst einmal vorbei. Das wurde am Sonntag durch das Ausscheiden der Rhein-Neckar Löwen in der Königsklasse besiegelt. Und trotzdem geht es international weiter, zumindest für einen Großteil des Löwen-Rudels: Länderspielpause.

In die verschiedensten Richtungen strömen die Schützlinge von Nikolaj Jacobsen nun wieder aus, den kürzesten Weg haben wohl Oliver Roggisch und Patrick Groetzki. Für den Teammanager und den Rechtsaußen der deutschen Auswahl stehen zwei Vergleiche gegen Serbien an. Mittwochs in Leipzig, samstags in Dortmund. Vorfreude? "Natürlich, auf die Nationalmannschaft freut man sich doch immer, das ist schön für jeden Spieler", sagt Roggisch und kündigt an: "wir wollen zeigen, was in dieser Mannschaft steckt. Wir werden uns optimal auf diese beiden Spiele vorbereiten."

Nun gut, ihn wird Bundestrainer Christian Prokop wohl nicht mehr auf die Platte schicken, dafür aber Löwen-Rechtsaußen Groetzki. Er hat gegen Kielce eine Pause bekommen, schaute sich das Geschehen 60 Minuten von der Bank an. Er flachste, jubelte - und diskutierte mit den Mannschaftskollegen über den Spielverlauf. Eingreifen musste er nicht, bei der Nationalmannschaft ist er jetzt wieder gefordert. Groetzki ist der einzige verbleibende deutsche Nationalspieler der Löwen.

Hendrik Pekeler wurde zwar nominiert, musste aber aufgrund eines grippalen Infektes absagen und schon gegen Kielce zuschauen. Dabei gab es zudem prominenten Besuch aus Paris: Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer verfolgte das Spiel seiner Ex-Kollegen in der SAP Arena. Unter großem Jubel der knapp 4 500 Fans.

Dass der Kader der Löwen mit vielen Top-Spielern gespickt ist, weiß der gebürtige Mannheimer wohl am besten. Lediglich sechs Akteure bleiben nun in der Länderspielpause daheim: Neben Pekeler können sich der Schwede Kim Ekdahl du Rietz, der Spanier Rafael Baena und die Isländer Gudjon Valur Sigurdsson und Alexander Petersson ausruhen - zudem hat Andy Schmid ein paar freie Tage. "Für mich ist das mal ganz entspannt", lächelt der Schweizer. Gibt es schon Pläne? "Ich werde die Zeit mit meiner Familie verbringen, mich ein bisschen erholen und Kraft für den Saisonendspurt tanken."

Sechs Spieler haben also frei. Der Rest ist unterwegs. Hat Roggisch da nicht Angst, dass man etwas aus dem Rhythmus kommt? "Nein, das sind wir ja gewohnt." Im Gegenteil: "Vielleicht tut es auch manchmal ganz gut, ein paar andere Gesichter zu sehen", lacht er, "dann macht es umso mehr Spaß, wieder zurück zu kommen." Denn es stehen entscheidende Spiele an. Die Champions-League ist abgehakt, in der Liga muss man noch acht mal ran. Fünfmal zuhause, dreimal auswärts. Zudem rückt das Pokal Final-Four in Hamburg näher. "Jetzt können wir uns voll auf diese beiden Wettbewerbe konzentrieren", kündigt Schmid an, "da wollen wir alles reinlegen." Am Ende soll dann ein Titel stehen. Mindestens.