Von Daniel Hund

Heidelberg. Es ist noch gar nicht so lange her, da befanden sich die Rhein-Neckar Löwen noch mittendrin im ganz normalen Handball-Wahnsinn der Bundesliga. Am 8. März trafen Andy Schmid und Co. in der Kieler Sparkassen Arena auf den THW Kiel. 10.285 Zuschauer waren dabei. Für viele Experten war das schon damals ein Unding, viel zu riskant.

Mittlerweile ist klar: Der Nord-Süd-Gipfel war das letzte große Handball-Fest auf deutschem Boden für längere Zeit. Am Montag wurde während einer Telefonkonferenz, an der Vereinsvertreter aller Bundesligisten teilgenommen haben, nun beschlossen, dass die Saison zu Ende gespielt werden soll. Nach dem 22. April würde man gerne weiter machen. Die RNZ sprach mit Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

Jennifer Kettemann, die Saison soll fortgesetzt werden, haben alle Vereinsverantwortlichen das so gesehen? Wie lange ging diese Telefon-Runde eigentlich?

Ehrlich gesagt habe ich nicht auf die Uhr geschaut, ich denke, die Telefonkonferenz ging etwa zwei Stunden. Natürlich möchten alle Klubs die Saison regulär beenden. Ob dies möglich ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen, aber es sollte das Ziel sein.

Wie stehen Sie persönlich zu dieser Entscheidung?

Auch die Rhein-Neckar Löwen möchten natürlich die noch ausstehenden Spiele absolvieren. Klar ist aber auch, dass die Gesundheit immer vor dem Handball stehen muss und immer stehen wird.

Wie hart würde die Rhein-Neckar Löwen denn ein vorzeitiges Saison-Aus treffen?

Das wäre für alle Klubs ein großes Problem – auch für uns.

Mit Mads Mensah Larsen hat es den ersten Spieler Ihrer Mannschaft erwischt. Werden jetzt auch die anderen Spieler getestet? Und wie sieht es mit dem Trainingsbetrieb derzeit überhaupt aus?

Nach der Absage des Spielbetriebes durch die Verbände haben auch wir den Trainingsbetrieb umgehend eingestellt. Mitspieler, die in den letzten Tagen persönlichen Kontakt zu Mads hatten, haben wir ebenfalls alle in häusliche Quarantäne überstellt. Diese Entscheidung haben wir in Absprache mit dem Gesundheitsamt und unserem Mannschaftsarzt getroffen. Es ist eine harte Entscheidung, die aber zum Schutz aller zwingend notwendig ist. Die Spieler haben alle einen individuellen Trainingsplan an die Hand bekommen und fühlen sich soweit gut. Auch Mads ist nach eigener Aussage wieder fit. Sollten wir zukünftig Spieler mit Symptomen auf den Virus haben, werden wir das abklären und auch sie testen zu lassen.

Im Rahmen der Telefonkonferenz wurde auch über das Thema Kurzarbeitergeld gesprochen. Haben die Löwen das auch schon beantragt?

Nein, das haben wir bisher nicht getan.

Im Fußball wird über Geisterspiele diskutiert, wäre das aus Ihrer Sicht auch im Handball eine Option?

Der Fußball finanziert sich zum Großteil aus TV-Geldern, deshalb benötigen die Clubs die Spiele, um an ihre eingeplanten Gelder zu kommen. Der Handball wiederum finanziert sich aber zu einem großen Teil aus den Zuschauer- und Sponsoreneinnahmen, deshalb sind Geisterspiele ohne Zuschauer für uns aktuell nicht denkbar.

Wie haben denn die Fans und die Sponsoren die aktuelle Situation aufgenommen?

Wir haben bereits viele positive Signale bekommen, so haben Zuschauer angekündigt auch bei einem Abbruch der Saison auf eine Erstattung ihrer bereits gekauften Eintrittskarten zu verzichten. Auch einige Partner und Sponsoren wollen uns weiter unterstützen, und das obwohl ihre eigene wirtschaftliche Zukunft noch gar nicht geklärt ist. Das macht mich sehr stolz und es gibt uns Hoffnung, dass wir diese größte Krise gemeinsam überstehen. Wir müssen in der aktuellen Lage als Löwen- und Handballfamilie zusammenstehen.