Von Tillmann Bauer

Berlin. Wenn in einer Arena, in der über zehntausend Zuschauer Handball schauen, kurzzeitig Ruhe einkehrt, dann ist das kein gutes Zeichen. Kevin Gerwin, 31, ist der Mann, der permanent versucht, diese Situation zu verhindern. Er sorgt bei den Spielen der deutschen Mannschaft als Mann am Mikrofon für die Atmosphäre, wie er es sonst bei den Rhein-Neckar Löwen tut. Sein Lieblingssatz, "Wie ist die Stimmung?", hat sich unter Handballfans etabliert - im RNZ-Gespräch verrät er, wie objektiv ein Hallensprecher bei einer WM im eigenen Land sein sollte.

Kevin Gerwin, wie ist die Stimmung?

Diese Frage scheint schon ein Klassiker zu sein, weil sie auch in den Sozialen Medien oft als Kommentar kommt. Die Stimmung ist super, die Euphorie ist spürbar, die Fans sind heiß wie Frittenfett.

Wie kam es zu dieser Redewendung, für die Sie bereits bekannt sind?

Na ja, ich bin ein Freund direkter Worte. Man kann sich ja stundenlang überlegen, was man anderes sagen will - aber wenn man die Leute anheizt, will man ja wissen, wie die Stimmung ist. Wieso fragt man das also nicht einfach? Dass dies allerdings so eine Art Markenzeichen wurde, war nicht zu erwarten.

Wie objektiv muss ein Hallensprecher bei einer Heim-WM sein?

Insgesamt denke ich nicht, dass ich komplett neutral sein muss. Man kann sich auch über ein Tor der eigenen Mannschaft mehr freuen, ohne dem Gegner das Gefühl zu geben, dass man ihn respektlos behandelt. Es hat lustigerweise niemand zu mir direkt gesagt, was ich auf gar keinen Fall machen oder sagen darf. Wir haben aber über ein paar Sachen gesprochen, die ich vermeiden sollte.

Nämlich?

Man hat mir beispielsweise gesagt, dass ich nicht auf den Tisch steigen soll. Das war mir aber auch schon vorher klar.

Wie haben Sie auf die Anfrage reagiert?

Ich wollte schon immer für die Nationalmannschaft als Hallensprecher arbeiten. Das war schon mein Traum, als ich noch in Hamm beim Handball rumgeturnt bin. Im August habe ich dann per Telefon erfahren, dass ich die deutschen Spiele machen werde. Ich habe reagiert wie ein kleines Kind, war nervös und habe mich natürlich sehr gefreut. Ich weiß aber auch, was das für eine riesige Verantwortung ist, wenn Millionen Zuschauer einem zuhören und merken, wenn ich einen Fehler mache. Aber es sind geile Arenen und super Spiele, da habe ich richtig Bock drauf.

Was trauen Sie dem DHB-Team zu?

Realistisch ist das Halbfinale sicher. Es kommt gar nicht so sehr auf das Spiel gegen Frankreich an. Wenn wir das gewinnen, haben wir zwar einen riesigen Schritt gemacht. Aber auch wenn wir nicht siegen sollten, ist noch nichts verloren. In der Zwischenrunde ist sowieso alles möglich.