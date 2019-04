Von Tillmann Bauer

Mannheim. Ostern ist ein Familienfest. Überall auf der Welt verbringen Menschen die Feiertage im Kreise ihrer Liebsten und freuen sich am geselligen Beisammensein. So auch Marius Steinhauser. Der Flensburger Rechtsaußen hatte am Ostersonntag ein dickes Grinsen im Gesicht. Zwar war er mit seiner Familie nicht ganz unter sich, aber immerhin war sie unter den 13.200 Zuschauern in der ausverkauften SAP Arena, um den Auswärtssieg der Norddeutschen bei den Rhein-Neckar Löwen zu bestaunen. Steinhauser an sich hatte aber ein relativ entspanntes Osterfest, weil er 60 Minuten auf der Bank saß und zusehen konnte, wie seine Kollegen die Löwen - seinen ehemaligen Verein - abgezockt besiegten. Dafür musste er aber sowohl vor als auch nach dem Spiel einige Autogrammwünsche erfüllen. "Steini", wie Steinhauser genannt wird, ist eben ein Sympathieträger und Publikumsliebling. Einerseits bei den Flensburger Anhängern, anderseits auch noch bei den Löwen-Fans, trotz der Tatsache, dass Steinhauser nun bereits seine zweite Saison für die Norddeutschen spielt. In Mannheim ist er eben zuhause.

"Für mich ist es immer noch eine Herzensangelegenheit", strahlte Steinhauser. Er stand gerade vor der Löwen-Kabine und nahm einige Glückwünsche entgegen. Weil der 26-Jährige aus der Rhein-Neckar-Region kommt und - bevor er bei den Löwen zum Profi wurde - für die HG Oftersheim/Schwetzingen gespielt hat, war das Gastspiel in der SAP Arena quasi eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln. Steinhauser: "Meine Familie ist in der Halle, das ist eine schöne Sache - ich freue mich immer unglaublich, wenn ich hier bin. Der Sieg war heute wieder sehr wichtig."

Denn am Saisonende soll, wenn es nach Steinhauser geht, die SG Flensburg-Handewitt an der Tabellenspitze stehen. Es wäre die erste Titelverteidigung der Norddeutschen in der Geschichte und gleichzeitig Steinhausers vierter (!) Meistertitel in Folge. Schließlich holte der Flügelspieler mit den Löwen zweimal den Titel, wechselte dann an die Förde und wurde direkt wieder Meister. Wo "Steini" ist, da ist Erfolg. Er sagt: "Vier Meistertitel in Folge, das wäre schon unfassbar und das absolute Sahnehäubchen. Jetzt sollten wir aber erst einmal unsere Hausaufgaben machen und konzentriert weiter spielen."

Schließlich muss Flensburg noch in Göppingen und Kiel antreten. Zuhause warten unter anderem noch Leipzig, Melsungen und Berlin. Und auch in der Champions League haben die Norddeutschen noch viel vor: Im Viertelfinale steht ein heißes Duell mit dem ungarischen Serienmeister aus Veszprem an. Steinhauser ist motiviert: "Da geht es um den Einzug ins Final Four nach Köln. Das ist natürlich ein großer Traum von jedem Handballer. Wir werden alles dafür tun, um eine Runde weiterzukommen."

Insgesamt blickt er positiv auf die vergangenen zwei Jahre zurück. "Ich finde, dass der Wechsel nach Flensburg der richtige Schritt war", sagt er, "ich habe in vielen Spielen zeigen können, was ich drauf habe und dass die Mannschaft mir vertrauen kann. Ich fühle mich in Flensburg pudelwohl." Dass er mit Lasse Svan einen der besten Rechtsaußen der Welt vor sich hat, spornt ihn nur noch mehr an: "Ich bleibe einfach geduldig und gebe in jedem Training alles. Dann werde ich auch meine Spielanteile bekommen, da bin ich mir sicher." Und solange man am Ende immer Deutscher Meister wird, kann man sicher auch die eine oder andere Minute auf der Bank verkraften…