Von Tillmann Bauer

Berlin. Die laufende Weltmeisterschaft tut Bogdan Radivojevic sehr gut. Der serbische Nationalspieler grinst viel, blickt voller Euphorie in die Augen der jubelnden Zuschauer und lässt keine Gelegenheit aus, die Fans auf seine Seite zu bringen. Zwar waren die bisherigen Auftritte nicht sehr erfolgreich - Serbien musste am Samstagabend eine deutliche Niederlage gegen Frankreich einstecken und spielte zum Auftakt Unentschieden gegen Russland - das aber wirklich Entscheidende ist, dass der Rechtsaußen von den Rhein-Neckar Löwen auf der Platte steht und viel Spielzeit bekommt.

Und das genießt er. Während er in der ersten Begegnung dreimal einnetzte, machte Radivojevic gegen die Franzosen ein überragendes Spiel und erzielte in der gut gefüllten Mercedes-Benz-Arena sechs Tore. Er ist im Nationalteam auf Rechtsaußen gesetzt - anders als bei den Löwen. Denn im Verein hat er den deutschen Nationalspieler Patrick Groetzki als Konkurrenten und sitzt deshalb die meiste Zeit nur auf der Bank. "Ich fühle mich wohl bei den Löwen, die Mannschaft ist perfekt", sagte der Außenspieler zwar mit einem breiten Grinsen - die Zeichen stehen aber auf Abschied. Denn Radivojevic wird die Löwen zum Saisonende verlassen und zum ungarischen Spitzenklub Pick Szeged wechseln. Was zunächst in serbischen Medien als Gerücht auftauchte, konnte der Rechtsaußen gegenüber der Rhein-Neckar Zeitung nicht dementieren.

"Dann wird es wohl so kommen"

Zu einem möglichen Wechsel wollte Radivojevic zunächst nichts sagen. Als er aber darauf angesprochen wurde, dass er im Internet bereits als Spieler von Szeged gelistet ist, zeigte er sich überrascht und antwortete: "Tja, das wusste ich nicht - dann wird es wohl so kommen." Gestern bestätigten die Löwen den Wechsel des Rechtsaußens. Radivojevic kam vor zwei Jahren aus Flensburg zu den Löwen und beerbte Marius Steinhauser, der im Gegenzug in den Norden ging, als Ersatzmann für Groetzki.

Die aktuelle Situation gefällt Radivojevic. "Ich bin immer mega glücklich, wenn ich für mein Land spielen kann, das ist eine große Ehre - mich macht nichts glücklicher", strahlte er nach dem Frankreich-Spiel in der Mixed-Zone, "wir müssen einfach mit unserer Mentalität immer weiter kämpfen und dürfen uns nie aufgeben, egal, wie der Gegner heißt."

Man habe gegen Frankreich gezeigt, dass man definitiv auch zeitweise mithalten kann. "Jedes Spiel bei einer Weltmeisterschaft ist ein Highlight", sagte Radivojevic, "gegen Deutschland ist es vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger, weil die zu Hause spielen und natürlich eine überragende Nationalmannschaft haben."

Auf die DHB-Auswahl - und seinen Kollegen Groetzki - trifft Radivojevic dann im letzten Vorrundenspiel am Donnerstag. Zuvor geht es für ihn aber noch am heutigen Montag (15.30 Uhr) gegen Brasilien und morgen gegen Korea (18 Uhr) um wichtige Punkte, falls man noch die Hauptrunde erreichen möchte. Das Spiel gegen Deutschland wird dann eine der seltenen Begegnungen, in der sowohl Groetzki als auch Radivojevic viel Spielzeit erhalten werden.