Von Daniel Hund

Heidelberg. Es ist noch gar nicht lange her, da machten die Rhein-Neckar Löwen auf der Geschäftsführer-Position Nägel mit Köpfen. Lars Lamadé, der zunächst eigentlich eher als eine Art Übergangslösung nach der Ära von Ex-Manager Thorsten Storm gesehen wurde, verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2018. Das war im Mai 2015. Die Weichen für die Zukunft schienen somit gestellt zu sein.

Denkste: Gestern Mittag teilte der Handball-Bundesligist mit, dass sich die Wege von Lamadé und den Löwen im Sommer trennen werden. Der 44-Jährige legt sein Amt nieder. Vor dem Bundesliga-Duell am heutigen Donnerstag gegen die MT Melsungen, das um 20.15 Uhr in der SAP Arena beginnt, sprach die Rhein-Neckar-Zeitung mit Lars Lamadé.

Lars Lamadé, wie schwer fällt Ihnen der Abschied von den Rhein-Neckar Löwen. Der Verein liegt Ihnen doch sehr am Herzen oder?

Natürlich fällt das schwer. Allerdings würde ich nicht von einem Abschied sprechen. Ich werde nun wieder in den Aufsichtsrat der Löwen rücken. In diesem Gremium war ich ja auch schon, bevor ich als Geschäftsführer tätig wurde. Ich stehe nun eben nicht mehr in der direkten Verantwortung und somit auch nicht mehr in der ersten Reihe. Es ist einfach ein anderes Aufgabengebiet. Sicher ist aber, dass ich weiter voll für die Löwen da sein werde.

Auslöser Ihres Rückzugs ist ein neues Aufgabengebiet bei der SAP, das mehr Zeit in Anspruch nimmt. Um was geht es da genau?

Ich werde künftig für die Sponsoring-Aktivitäten der SAP in Europa und in Asien verantwortlich sein. Zeitlich werde ich beide Jobs deshalb nicht mehr miteinander verbinden können, da ich nun auch häufiger und länger im Ausland sein werde.

Ihr Abschied hat aber nichts mit der nach wie vor laufenden Suche nach einem neuen Hauptsponsor zu tun oder?

Nein, das ist ja eine ganz andere Sache. Beides hat wirklich gar nichts miteinander zu tun. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch im Sponsorenbereich der Löwen bald weitere Partner vorstellen werden. Wir sind in guten Gesprächen.

In einer Pressemitteilung der Löwen heißt es, dass man sich bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für die Geschäftsführer-Position befindet. Sind Sie in diese Suche involviert?

Ja, das bin ich. Wir sind darum bemüht, auch schon in Kürze eine Lösung zu präsentieren. In den nächsten vier Wochen wollen wir jemanden vorstellen. Denn es soll nicht wieder so laufen wie damals bei Thorsten Storm.