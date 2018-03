Endlich am Ziel: Die Rhein-Neckar Löwen feiern ausgelassen den Sieg im Handball-Europapokal. Foto: dpa

Endlich am Ziel: Die Rhein-Neckar Löwen feiern ausgelassen den Sieg im Handball-Europapokal. Foto: dpa

Von Michael Wilkening

Nantes. Presssprecherin Ute Krebs verdrückte ein paar Tränen, Betreuer Conny Hoffmann sprang wie aufgezogen durch die Gegend und die Physiotherapeuten jubelten im Spielerpulk mit. Der Gewinn des EHF-Pokals war für die Rhein-Neckar Löwen der pure Genuss. Im elften Jahr des Bestehens holten die Badener durch einen 26:24 (16:12)-Erfolg über den HBC Nantes den ersten Titel.

"Jetzt ist dieser ewige Wermutstropfen weg, dass wir noch nie einen Pokal in den Händen hatten", sagte Patrick Groetzki. Der Rechtsaußen ist seit 2007 bei den Löwen und kennt den Druck, der auf dem Klub lastete, weil in der Vergangenheit die Latte hoch gehängt wurde und die Mannschaft regelmäßig hinter den Erwartungen zurückblieb. Es ist kein Zufall, dass die Löwen prompt im ersten Jahr die titellose Zeit beendeten, in dem die Ansprüche zurückgeschraubt werden mussten.

Andy Schmid hatte schon vor dem Finalwochenende den richtigen Riecher bewiesen. "Wenn wir den Pokal wollen, müssen wir noch eine schwere Situation überstehen", hatte der Spielmacher der Löwen gesagt und, nachdem das Halbfinale gegen Frisch Auf Göppingen überraschend glatt mit 28:22 gewonnen wurde, kam der heikle Moment im Endspiel gegen Nantes. Angepeitscht von den 5000 Zuschauern im Palais des Sports und lautstark unterstützt selbst vom Hallensprecher, spielte sich Nantes in der ersten Halbzeit kurzzeitig in einen Rausch und führte mit 10:8 (20.). "Diese Klippe, die wir heute umfahren mussten, war riesig", sagte Schmid später. In beindruckender Manier befreiten sich die Löwen aus der Umklammerung und stellten noch vor der Pause die Weichen auf Sieg - 16:12.

"Ich bin sehr stolz auf die Spieler", sagte Gudmundur Gudmundsson. Der Trainer, der sonst so akribisch seinen Dienst verrichtet, war nach dem Sieg entspannt und mit einem Sieger-T-Shirt ausgestattet, geriet der Isländer ins Schwärmen: "Ich bin dankbar, dass ich mit dieser Mannschaft arbeiten kann."

Neben Matchwinner Uwe Gensheimer, der mit zehn Toren zum besten Torschützen avancierte, war Goran Stojanovic eher ein stiller Held. Nachdem Niklas Landin im Halbfinale gegen Göppingen der Heroe zwischen den Pfosten war, entschied der Montenegriner mit seinen Paraden das Finale. "Goran war sensationell", schwelgte Gudmundsson in Superlativen. Die beiden Torhüter bewiesen in Nantes, dass die gesamte Mannschaft, jeder Spieler dieses Kollektivs, einen Beitrag zum Gesamterfolg leistete. Trotz der sofort nach Spielschluss beginnenden Feierlichkeiten wird es aber wohl noch ein paar Tage dauern, bis die komplette Dimension des Erfolgs in den Köpfen der Akteure angekommen ist. "Es ist irgendwie unwirklich", beschrieb Groetzki seine Emotionen. Sein Trainer hatte hingegen schnell die Bedeutung des Tages erkannt. "Wir haben heute für diesen Verein Geschichte geschrieben und das nimmt uns allen niemand mehr."

Einen Schatten lag aus Löwen-Sicht dennoch über dem Finalwochenende, denn Zarko Sesum wird dem Team lange fehlen. Im Halbfinale gegen Frisch Auf Göppingen hatte er sich unglücklich das linke Knie verdreht und wurde mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz getragen. Mit der Medaille um den Hals und auf Krücken gestützt, war ihm die Freude über den Titelgewinn anzusehen, gleichzeitig war die Enttäuschung des Rückraumspielers spürbar. Vieles deutet darauf hin, dass das Kreuzband gerissen ist, aber eine genaue Diagnose wird erst nach der Rückkehr nach Deutschland und einer Untersuchung in der Heidelberger Atos-Klinik gestellt.

Nantes: Maqueda 6, Jonsson 3, Nyateu 4, Dole 4, Rivera 2/2, Sayad 3, Fernandez 2

Löwen:Petersson 2, Schmid 2, Ekdahl du Rietz 2, Groetzki 2, Sigurmannsson 1, Myrhol 6, Gensheimer 10/4, Roggisch, G. Gardiola 1