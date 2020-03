Von Christopher Benz

Walldorf. Willi Kempf läuft jeden Tag fünf Kilometer im Wald. Das will der 78-jährige Präsident des Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf gerade jetzt beibehalten, um gesund zu bleiben. "Vor wenigen Minuten bin ich von meinem Lauf zurückgekommen", berichtete er, als wir ihn ans Telefon bekommen haben.

Als Chef des Klubs in der Astorstadt hat er zusammen mit seinen Mitstreitern bereits am vergangenen Freitagmorgen beschlossen, bis auf Weiteres sämtlichen Trainingsbetrieb einzustellen. "Die Jungs der Regionalliga-Mannschaft von Matthias Born und der U 23 von Andreas Kocher haben ihre individuellen Trainingspläne bekommen", erklärt Kempf.

Quasi als Abschiedsveranstaltung vor der nicht zu bestimmenden Länge der Pause, traf sich die Regionalliga-Elf am letzten Donnerstag im Altlußheimer Gasthaus zum Hirsch, das von den Eltern des Kapitäns Max Müller betrieben wird. "Das hatten wir schon länger geplant und den Jungs nach den Siegen der vergangenen Wochen versprochen", sagt Kempf, "wir waren schon das dritte Mal dort und die Spieler sind sehr dankbar für solche Treffen."

Wie lange in Walldorf und im Rest der Republik kein Ball rollt, darüber will Kempf nicht spekulieren. Was ihm nicht gefällt, ist die Haltung der DFL, die den Spielbetrieb in der Bundesliga auch ohne Zuschauer bis zum Ende durchziehen will. "Die DFL ist ein eigener Laden, da geht es mittlerweile um Milliarden", so der FCA-Präsident, "bei so einer Krankheit ist aber nicht der Fußball die Nummer eins, sondern die Menschen sind es. Und in der Bundesliga rennen immerhin 22 Männer auf dem Platz rum, dazu gibt es etliche Auswechselspieler und Offizielle, die auch bei Geisterspielen stets vor Ort sein werden." Damit sind einige potenzielle Ansteckungsmöglichkeiten gegeben. Kempf ist sich trotzdem der mitunter schlimmen Folgen für die Fußballklubs bewusst. "Es gibt Vereine, die richtig übel dran sind, deshalb hoffe ich, dass die Pause nicht so lange dauert."

Etwas surreal wirkt derzeit der Blick auf den Walldorfer Dietmar-Hopp-Sportpark, wo ansonsten jeden Tag unzählige Jugendfußballer trainieren und spielen. Eine Phase von mehr als einer Woche ohne Flutlicht oder Trainingsbetrieb gibt es normalerweise nur in der Weihnachtszeit. Folgerichtig hat der Verein seine Mitgliederversammlung am Mittwochabend abgesagt. Die angesetzten Neuwahlen werden somit verschoben.

Ein anderer Präsident als Kempf ist in Walldorf ohnehin so gut wie nicht vorstellbar. Seit 1964 ist er dem Klub in verschiedenen Funktionen eng verbunden. Zuerst bei der SG Walldorf-Astoria und später nach der Fusion 1995 beim Gesamtverein FC-Astoria Walldorf. Insgesamt ist Kempf seit 42 Jahren Vorsitzender. "Davon gibt es nicht viele im badischen Raum", ist er nicht zu Unrecht stolz auf die lange Zeit an der Vereinsspitze.

2004 hat er, auf Anfrage von Dietmar Hopp, die führende Position beim FC-Astoria übernommen. "Dank Dietmar haben wir hier in Walldorf etwas Tolles aufbauen können", spricht Kempf dem Förderer einen großen Dank aus und denkt gleichzeitig an den wichtigsten Menschen in seinem Leben. "Diese 42 Jahre hätte ich ohne die Unterstützung meiner Frau Ingrid sicher nicht geschafft", ist er seiner Frau, die im gemeinsamen Unternehmen ebenso tatkräftig zu Werke geht, sehr dankbar.

Was die Zukunft anbelangt, hat Kempf bereits Pläne geschmiedet. Nach dem lange gewünschten Fallschirmsprung 2018 ins Fußballstadion zu den Feierlichkeiten des 110-jährigen Bestehens des FC-Astoria, ist diesen Sommer die Wiederholung angedacht.

"Wir feiern am 17. Juli 25 Jahre Walldorfer Fusion und in diesem Rahmen will ich wieder springen", erklärt der dann kurz zuvor 79 Jahre alt gewordene Präsident, der hinzufügt, "wenn uns Corona dabei keinen Strich durch die Rechnung macht."