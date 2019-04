Heidelberg. (wgp) Die Bundesliga-Wasserballerinnen des SV Nikar Heidelberg haben mit ihrem neu formierten Team nach der Pokalendrunde auch die Play-offs um die deutsche Meisterschaft und damit das zweite Saisonziel erreicht: Im Kampf um den notwendigen vierten Platz setzten sich die Badenerinnen nach sieben Toren von Sina van der Bosch mit 16:11 (3:3, 4:1, 4:3, 5:4) gegen den direkten Kontrahenten Blau-Weiß Bochum durch und beförderten den Rekordmeister erstmals seit 1999 aus den Playoffs.

Das "Endspiel" im Olympiastützpunkt war, wie von Nikar-Trainer Dr. Kai van der Bosch prognostiziert, keine Angelegenheit für schwache Nerven. Nach den Resultaten der Parallelbegegnungen hatten die Gäste von der Ruhr ebenfalls noch Playoff-Chancen, wobei ihnen sogar ein Unentschieden gereicht hätte. Die Badenerinnen bekamen aber schnell den erhofften Griff auf das Spiel und gingen nach einem 4:4-Zwischenstand (12.) bis zur Halbzeitpause mit 7:4 in Front.

Direkt nach dem Seitenwechsel erreichten die Bochumer jedoch durch drei Treffer binnen 63 Sekunden mit dem 7:7-Gleichstand (19.) nochmals ein Resultat, das zum Weiterkommen gereicht hätte.

"Da haben einige gedacht, die Sache sei gelaufen", ärgerte sich van der Bosch über die schnelle Gegentrefferfolge. Allerdings konnte die Nikar-Sieben umgehend zurückschlagen und schaffte viertelübergreifend sieben Tore in Serie bis zur 14:7-Führung sechs Minuten vor dem Spielende. Vier Bochumer Treffer in Folge ließen den Puls der Beobachter kurzzeitig nochmals ansteigen, doch danach war bei den Lokalmatadorinnen Jubeln angesagt.

"Die ganze Mannschaft hat einen guten Tag gehabt", zeigte sich van der Bosch mit der Vorstellung zufrieden. Zweiter großer Aktivposten im Angriff war neben Sina van der Bosch die erst 21-jährige Fabienne Heerdt, die auf sechs Treffer kam.

Dass der fünfte Playoff-Einzug in Serie kein Selbstläufer war, wurde an anderer Stelle deutlich: Durch die Rückkehr von Bayer Uerdingen in die Top-4 nach einjähriger Abstinenz sowie die starke Premiere des Liganeulings Wasserfreunde Spandau haben mit Blau-Weiß Bochum und dem SC Chemnitz gleich zwei der vier Topteams des Vorjahres die Meisterschaftsentscheidung verpasst. Rekordmeister Bochum war in der 22-jährigen Historie der Frauen-Bundesliga zudem seit dem fünften Platz in der Premierensaison 1998/99 stets unter den besten Vier der deutschen Meisterschaft gelandet.

In den erst im Mai anstehenden Halbfinals will Heidelberg in den Duellen gegen Uerdingen seine Chance suchen, während Spandau gegen Hannover als hoher Favorit gilt. "Vorher sind wir aber bei der Pokalendrunde in Düsseldorf", freut sich nicht nur van der Bosch auf ein erneut aufregendes Saisonfinale.

Nikar Heidelberg: Prinz - Bordewick 1, M. Weber, Herrmann, Schirmer, S. van der Bosch 7, Bürger 2, Ens, K. Weber, Heerdt 6, Kreis, Gagsch, Eshuis.