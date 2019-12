Frankfurt. (mm) Im letzten Auswärtsspiel des Jahres verlor der FC-Astoria Walldorf beim FSV Frankfurt mit 0:2 (0:1). Die Hessen haben durch den Sieg punktemäßig mit den Astorstädtern gleichgezogen. Auf äußerst schwer zu bespielendem Geläuf im Stadion am Bornheimer Hang war an eine schöne Fußballbegegnung nicht zu denken.

Walldorf machte es den Umständen entsprechend trotzdem gut und erspielte sich eine Vielzahl von Chancen, aber der Ball wollte an diesem Tag nicht über die Torlinie gehen. Die Hausherren agierten äußerst und nutzten ihre wenigen Chancen. In der 13. Minute gingen die Hessen durch einen Foulelfmeter des ehemaligen Walldorfers Steffen Straub in Führung. Kurz darauf bewahrte FSV-Keeper Mujezinovic seine Mannschaft mit einer Glanzparade gegen den abgefälschten Schuss von Andreas Schön vor dem Ausgleich (20.).

Auch im zweiten Durchgang erwischte Frankfurt den besseren Start, nach einer scharfen Hereingabe bugsierte Tabe Nyenty die Kugel ins eigene Netz (51.). Danach rannte die Elf von Trainer Matthias Born dem Rückstand hinterher, bis zum Strafraum spielte der FCA auch gefällig, aber mehr sollte nicht herausspringen.

Die beste Tormöglichkeit hatte Semih Sahin, der nach einem Patzer von Frankfurts Djengoue alleine auf weiter Flur an Mujezinovic scheiterte (60.). „Das Ergebnis ist ärgerlich, weil wir gut gespielt haben, aber die Chancen nicht verwertet haben“, sagte Born nach der Begegnung. „Defensiv war es eigentlich auch ordentlich, wir haben wenig zugelassen. Der Elfmeter kam aus dem Nichts, das zweite Tor schießen wir uns selbst rein.“ Am nächsten Samstag steht das letzte Pflichtspiel des Jahres an. Dann empfängt ist die TSG Balingen im Dietmar-Hopp-Sportpark (14 Uhr) zu Gast.

FSV Frankfurt: Mujezinovic - Wilton, Nothnagel, Djengoue, Kunert - Bazzoli (81. Plut), Mangafic, Azaouagh (90. Burdenski), Straub (73. Alawie), Born - Güclü

FCA Walldorf: Kristof - Stellwagen, Nyenty, Christoph Becker, Goß - Hillenbrand (87. Nag), Schön (62. Burgio), Sahin, Gouras, Groß (66. Marton) - André Becker

Schiedsrichter: Kempter (Stockach)

Zuschauer: 1228

Tore: 1:0 (13./FE) Straub, 2:0 (51./Eigentor) Nyenty