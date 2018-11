Von Michael Wilkening

Mannheim. Für neutrale Zuschauer bot das nachbarschaftliche Duell zwischen dem SV Waldhof und dem FC-Astoria Walldorf jede Menge Spektakel. Besucher, die keiner der beteiligten Mannschaften die Daumen drücken, kamen beim 3:3 (1:1) voll auf ihre Kosten. Es ist halt bitter, dass sich unter den 4892 Zusehern im Carl-Benz-Stadion keine neutralen Beobachter befanden, die überwältigende Mehrheit wollte die Mannheimer siegen sehen und ein paar Daumendrücker hatten die Astorstädter auch mitgebracht. Und weil es in dem irren Match so viele Wendungen und kleine Geschichten gab, konnten am Ende weder die favorisierten Waldhöfer noch die tapferen Gäste zufrieden mit dem Endresultat sein.

Schiedsrichter zu unerfahren

Immerhin gab es eine Person, auf die sich abwechselnd der Unmut aller richtete. Schiedsrichter Marc Philip Eckermann war der Dramatik der Partie leider nicht gewachsen, der 21-Jährige wirkte mit zunehmender Spieldauer immer deutlicher überfordert. "Ich verstehe nicht, dass der Verband für so ein Derby einen unerfahrenen Schiedsrichter schickt", sagte Bernhard Trares. Der Mannheimer Trainer war wie der Sportliche Leiter des SVW, Jochen Kientz, in der emotionalen zweiten Halbzeit von Eckermann aus dem Innenraum verwiesen worden. Die Offiziellen der Blau-Schwarzen hatten viel Grund zum Meckern, machte aber hinterher nicht den Fehler, alle Schuld auf dem Unparteiischen abwälzen zu wollen. "Für das Ergebnis sind wir ganz allein verantwortlich", sagte Trares, an seinem Unverständnis an vielen Entscheidungen von Eckermann änderte das aber nichts.

Die Walldorfer fühlten sich mitunter auch schlecht behandelt, konnten damit allerdings deutlich besser umgehen, schließlich hatten sie auswärts beim Tabellenführer einen Punkt ergattert. Bei einer Mannschaft mit "brutaler Qualität" (Trainer Matthias Born) deuteten seine Schützlinge ihre Fähigkeiten an und warfen gleichzeitig die Frage auf, warum sie bislang im Saisonverlauf erst zehn Punkte geholt hatten. Der letzte Tabellenplatz und die gezeigte Leistung passten überhaupt nicht zusammen. Mutig attackierte der FCA den Ligaprimus und belohnte sich in Person von Marcus Meyer mit drei Toren.

Der Offensivspieler von der linken Außenbahn verwertete in der 30. Minute einen schnellen Angriff über die rechte Seite, traf mit eine sehenswerten Volley-Distanzschuss in der 52. Minute und nutzte in der 60. Minute einen kapitalen Bock von Mirko Schuster, als er den Ball lässig zum dritten FCA-Treffer ins Tor schob. Drei Tore in einem Auswärtsspiel, das sollte eigentlich zu einem Sieg reichen. Aber das tat es nicht, weil die Mannheimer eben in der offensive eine große Qualität haben und ebenfalls drei Mal jubelten. Timo Kern, der ehemalige Walldorfer, köpfte in der 28. Minute zum 1:0 ein, und schaffte in der 58. Minute, erneut per Kopf, den 2:2-Ausgleich. Das neuerliche Remis sicherte Valmir Sulejmani, der in der 68. Minute aus kurzer Distanz das 3:3 erzielte.

Das sorgte dafür, dass der SVW ähnlich argumentierte wie der FCA. "Wenn man drei Tore schießt, muss man das Match gewinnen", grantelte der stark agierende Außenverteidiger Marco Meyerhöfer. Die Mannheimer waren einem vierten Tor letztlich ein Stück näher als der FCA, dem am Ende sichtlich die Kräfte schwanden. Bitter war die Erkenntnis, dass keine der zwei Mannschaften nach einem spektakulären Spiel mit der Punkteteilung weiterkommen. Der Vorsprung des Tabellenführers aus Mannheim schrumpfte zusammen und die Walldorfer verpassten im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Punkte. Unentschieden helfen ganz oben und ganz unten in der Tabelle nicht weiter.

SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Schultz, Mirko Schuster, Raffael Korte - Marco Schuster - Diring, Kern (81. Hirsch) - Deville, Sulejmani, Sommer (64. Bouziane).

FC-Astoria Walldorf: Rennar - Kiermeier, Nyenty, Müller, Pellowski - Fahrenholz (85. Batke), Horn (56. Kranitz), Grupp, Meyer - Wekesser, Groß (74. Pander).

Schiedsrichter: Eckermann (Breuningsweiler)

Zuschauer: 4892

Tore: 1:0 Kern (28.), 1:1 Meyer (30.), 1:2 Meyer (52.), 2:2 Kern (58.), 2:3 Meyer (60.), 3:3 Sulejmani (69.).