Von Daniel Hund

Zuzenhausen. Vier Tore, 1250 Zuschauer, Temperaturen um den Gefrierpunkt. Kalt war’s am Mittwochabend im Kraichgau, aber erfolgreich für den SV Waldhof: Die Buwe haben sich durch einen 3:1 (1:0)-Erfolg beim Verbandsligisten FC Zuzenhausen das Ticket fürs Halbfinale im badischen Pokal gesichert. "Es war eine souveräne Leistung von uns, vielleicht hätten wir etwas höher gewinnen müssen, aber es war eine tolle Veranstaltung mit vielen Zuschauern", sagte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner.

Wirklich enttäuscht wirkte auch Steffen Schieck nicht. Zuzenhausens Trainer lächelte: "Ich bin stolz auf die Jungs, sie haben sich toll verkauft und dem großen Favoriten einen guten Kampf geliefert."

Wer dachte, der SVW würde das Pokal-Duell vor den Toren Hoffenheims auf die leichte Schulter nehmen, der wurde spätestens bei einem Blick auf den Spielberichtsbogen eines Besseren belehrt. Trainer Patrick Glöckner lud zwar nicht voll durch, schickte aber eine sehr ambitionierte Startelf – ohne U23-Spieler – aufs Rasen-Rechteck. Unter anderem waren Mittelfeld-Motor Hamza Saghiri, Flügel-Rakete Joseph Boyamba und Abwehr-Organisator Jesper Verlaat mit dabei. Auf der Bank saßen zudem noch die Top-Neuzugänge Marc Schnatterer und Marco Höger. Auch beim System wurde nicht experimentiert: Zuzenhausen sollte im 4-2-3-1 erlegt werden.

Los ging’s dann rekordverdächtig: Keine 60 Sekunden waren gespielt, da sah Verlaat bereits die gelbe Karte. Der Blondschopf hatte auf Höhe der Mittellinie einen Konter unterbunden, den Gegner am Trikot gezogen.

Auffällig schon da: Zuzenhausen versteckte sich nicht, spielte mutig mit, schwärmte immer wieder schnell aus und presste früh.

Die erste Waldhof-Chance: In der 19. Minute knallte Unur Ünlücifci den Ball aus 16 Metern aufs Tor, verfehlte das kurze Eck aber knapp. Ansonsten war da nicht viel aus Mannheimer Sicht. Man merkte den Buwe an, dass sie so noch nie zusammengespielt haben. Das blinde Verständnis fehlte, der letzte Pass kam nicht. Und das gegen einen Verbandsligisten, der immer frecher wurde. Die erste Halbchance für die Gastgeber hatte Dominik Zuleger, der in der 25. Minute links vorbei zielte.

Dann die 30. Minute: Ecke Ünlücifci, Kopfball Fridolin Wagner, der den Ball in Uwe-Seeler-Manier aus spitzem Winkel mit dem Hinterkopf aufs Tor wuchtete. Er wurde länger und länger und schlug am zweiten Pfosten ein: 1:0 Waldhof! Zehn Minuten später hatte Baris Ekincier die Chance aufs 2:0. Frei durch war er, stand aber mit dem Rücken zum Tor und FCZ-Torsteher Timo Mistele rettete per Glanzparade.

Für die Vorentscheidung sorgte Boyamba, der in der 64. Minute zum 2:0 abstaubte. In der Schlussphase dann eine Co-Produktion von Schnatterer und Marcel Costly, die beide eingewechselt wurden. "Schnatti" legt quer und Costly trifft. 3:0 (86.). Im direkten Gegenzug der verdiente Ehrentreffer: Verlaat rutscht aus, Norman Refior bedankt sich und schlenzt den Ball sehenswert zum 1:3 in die Maschen.

Zuzenhausen: Mistele – Lerch, Selz, Schattschneider (67. Bindnagel), Heinlein (69. Braasch) – Erhard, Fischer, Reißfelder, Wild – Zuleger, Kendel (60. Refior)

SV Waldhof: Königsmann – Ekinicier (83. Sommer), Russo, Verlaat, Gottschling – Saghiri, Wagner – Ünlücifci, Gouaida (71. Costly), Boyamba (83. Schnatterer) – Jurcher (71. Martinovic)

Schiedsrichter: Hildenbrand (Nassig)

Tore: 0:1 Wagner (30.); 0:2 Boyamba (64.), 0:3 Costly (86.), 1:3 Refior (87.)

Zuschauer: 1250