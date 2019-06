Von Tobias Schächter

Natz/Udine. Nadiem Amiri sitzt entspannt in einem Lounge-Sessel mit Blick auf den Flötscher Weiher und sagt: "Natürlich bin ich gerade euphorisch." Knapp eine Woche ist jetzt her, als der Fußball-Profi der TSG 1899 Hoffenheim im Trainingslager der deutschen U21-Nationalmannschaft in Südtirol Auskunft gab über seine innere Befindlichkeit. Seitdem dürfte die Euphorie Amiris weiter gestiegen sein: Am Freitag bezog die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz in Fagagna in der Region Friaul ihr Quartier für die U21-Europameisterschaft in Italien; am Montag starten die deutschen Talente in Udine gegen Dänemark ins Turnier.

Deutschland ist Titelverteidiger und trifft in der Vorrunde auch auf Serbien und Österreich, gespielt wird in drei Vierer-Gruppen, nur die jeweiligen Gruppensieger und der beste Zweite kommen ins Halbfinale. Amiri, der als einer von vier Spielern im Kader schon vor zwei Jahren beim Titelgewinn in Polen dabei war, sagt selbstbewusst: "Ich glaube, die Serben sind sehr stark. Aber wir sind Deutschland, wir müssen vor keinem Gegner Angst haben."

Vor rund fünf Wochen war der Hoffenheimer weit weniger euphorisch. Im Bundesligaspiel gegen Bremen hatte sich Amiri einen Bänderriss im linken Knöchel zugezogen. Eine Schrecksekunde war das damals für den ehrgeizigen Techniker auf dem Rasen und U21-Trainer Kuntz auf der Tribüne. Nachdem er bereits fast die ganze Vorrunde wegen eines Ermüdungsbruches im linken Mittelfuß ausgefallen war, schien Amiri die nahende EM zu verpassen. Nach der Diagnose aber habe er keine Zweifel gehabt, in Italien dabei sein zu können, versichert Amiri und fügt überzeugt hinzu: "Spätestens zum zweiten Spiel bin ich topfit." Dem Techniker hat es noch nie an Selbstvertrauen und starkem Willen gemangelt, er sieht sich bei der U21 als Führungsspieler. Selbstverständlich schnappte er beispielsweise im Testspiel gegen eine Amateurauswahl in Südtirol (12:0) Newcomer Lukas Nmecha den Ball weg und verwandelte den Elfmeter selbst. Schließlich war es ja Amiri, der vor zwei Jahren im EM-Halbfinale gegen England den entscheidenden Schuss im Elfmeterschießen setzte. Damals war der in Ludwigshafen geborene Sohn afghanischer Eltern noch der Jüngste im Kader.

Ein Fehlen Amiris im Italien-Kader wäre "ein extrem herber Verlust gewesen", betont nun Trainer Kuntz, der direkt nach Amiris Verletzung gegen Bremen diesem geschrieben hat, dass er ihn bei der EM brauche. "Das sind Kleinigkeiten, die dir als Spieler ein gutes Gefühl geben", sagt Amiri. Kuntz sei nach Vereinstrainer Julian Nagelsmann der zweite prägende Trainer bisher in seiner Laufbahn. In der U21 kommt Amiri oft als freischwebender Außenbahnspieler zum Einsatz, im Verein vorwiegend als Achter. "Stefan Kuntz gibt mir die Freiheit, dass ich auch von dieser Position in die Mitte rücken kann", erklärt Amiri, der betont, sich seine "Bolzplatzmentalität" nie ganz nehmen lassen zu wollen.

Mittlerweile kam der 22-Jährige schon in 105 Bundesligaspielen zum Einsatz, er sagt: "Durch mehr Erfahrung wird man entspannter, ich weiß jetzt besser, wann ich dribbeln und wann ich abspielen muss." Sein unbändiger Ehrgeiz treibt ihn aber immer weiter an. Nachdem er von Nagelsmann im Februar im Spiel gegen Düsseldorf ausgewechselt worden war, kam es zum Wortwechsel. Im Rückblick kommentiert Amiri die Auseinandersetzung als emanzipatorischen Akt gegenüber seinem Förderer: "Ich bin kein kleiner Junge mehr, ich habe auch Persönlichkeit und sage, was ich denke. Unser Verhältnis hat das aber nicht getrübt, wenn man sechs Jahre zusammenarbeitet, ist es normal, dass es mal kracht."

Seine großen Ambitionen hat er noch nie verschwiegen: "Ich will A-Nationalspieler werden", sagt Amiri: "Und ich will natürlich Champions-League spielen, nicht nur mal nur so kurz reingeworfen werden." Nach langer Verletzungspause schenkte ihm Nagelsmann beim letzten Hoffenheimer Champions-League-Auftritt bei Manchester City ein paar Einsatzminuten.

Amiri will sich dauerhaft mit den Besten messen, die TSG aber verpasste als Tabellenneunter die erneute Europapokal-Teilnahme und steht nach den Weggängen von Trainer Nagelsmann (Leipzig), Nico Schulz (Dortmund) und Kerem Demirbay (Leverkusen) mit dem neuen Coach Alfred Schreuder vor einem Umbruch. Amiris Vertrag läuft im Sommer 2020 aus und soll eine Ausstiegsklausel über 14 Millionen Euro Ablöse beinhalten. Über seine Zukunft will sich Amiri nicht äußern, er sagt bestimmt: "Ich bin hier bei der Nationalmannschaft und beschäftige mich nicht mit dem Verein." Das gilt zumindest für die Dauer der EM, die Nadiem Amiri erneut "unbedingt gewinnen" will.