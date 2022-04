Schlägt mit dem VC Offenburg auch in der nächsten Saison in der 3. Liga Süd auf: Richarda Roth. Foto: Lörz

Von Eric Schmidt

Sinsheim/Offenburg.Was für ein Finish: Mit seinem fast episch anmutenden 3:2-Erfolg am Sonntagnachmittag bei Schlusslicht VSG Saarlouis verhalf Volleyball-Drittligist SV Sinsheim dem Tabellenvorletzten VC Offenburg zum Klassenerhalt. Der VCO hatte zeitgleich mit 3:2 in Konstanz gewonnen – war aber auf Schützenhilfe des SVS angewiesen. Klar, dass die Dankbarkeit groß ist in der Ortenau für die gute Tat der Kraichgauerinnen. "Das ist nicht selbstverständlich", sagt VCO-Teammanagerin Richarda Roth im Gespräch mit der RNZ.

Frau Roth, werden Sie sich in irgendeigener Form erkenntlich zeigen beim SV Sinsheim? Vielleicht in Form von Durbacher Wein oder Sekt, den Sie in den Kraichgau schicken könnten?

Ich habe noch am Sonntag Peter Lember, dem Trainer des SV Sinsheim, eine Sprachnachricht geschickt. Die hat er an die Mannschaft weitergeleitet. Er wird sich bei mir melden und sagen, wie wir uns bedanken können.

Der SV Sinsheim hat in Saarlouis zwei Matchbälle abgewehrt, er hat nach dem bitteren 34:36 im ersten Satz über zweieinhalb Stunden für den Sieg gekämpft. Hätten Sie damit gerechnet, dass sich der personell so arg geschwächte SVS dermaßen ins Zeug legt?

Mir war klar, dass der SV Sinsheim alles dafür tut, damit Offenburg in der Liga bleibt. Ich glaube, das ist einfach auch der Lohn für die jahrelange gute Arbeit, die wir geleistet haben – nicht nur sportlich, sondern auch, weil wir mittlerweile ein sehr, sehr sympathischer Verein sind und durch unser Auftreten, unsere Fairness und durch den Sport überzeugen. Aber klar: Sich im letzten Spiel noch so reinzuhängen, das ist nicht selbstverständlich. Es ist einfach schön, dass so eine Freundschaft, so eine Sympathie besteht. Deshalb habe ich an Peter Lember direkt eine Sprachnachricht geschickt.

Wussten Sie und der VC Offenburg, wie es im Parallelspiel zwischen Saarlouis und Sinsheim steht?

Eine Person auf der Bank wusste es, hat aber ganz lange nicht nachgeschaut, weil es auch bei uns ein ganz, ganz großer Kampf war und wir alle Kräfte für uns benötigten – auch wir hatten Matchball gegen uns. Ansonsten hatten wir Tickerverbot. Ich selbst stand auf dem Feld und habe im Spiel selbst gar nichts mitbekommen. Als wir 1:2 hinten lagen, habe ich unseren Co-Trainer gefragt, ob er mir verraten will, wie es in Saarlouis steht. Nach dem Seitenwechsel zum fünften Satz war plötzlich Jubel auf der Tribüne. Da habe ich mir gedacht, dass Saarlouis den vierten Satz verloren hat und jetzt so wie wir auch in den Tiebreak muss. Da hatte ich aber noch keine Idee, was für ein Ausmaß das Spiel des SV Sinsheim angenommen hat. Das habe ich erst hinterher im Spielbericht gesehen.

Wie war die Stimmung in der Halle in Konstanz?

Es sind einige unserer Fans mitgereist, um die 20 bestimmt. Die Stimmung in der Mannschaft war sehr nervös. Die Sätze eins und drei, die wir mit 23:25 verloren haben, hätten auch andersrum ausgehen können. Da haben wir einfach zu wenig Mut gehabt. Und im vierten, fünften Satz war einfach die Devise: Jetzt belohnen wir uns. Den Tiebreak haben wir dann mit 20:18 gewonnen. Es war schon ein großer Kampf – und teilweise echt Krampf.

Wann haben Sie vom Endergebnis des SV Sinsheim erfahren?

Im Kreis nach dem Spiel. Wahnsinn. Wenn Sinsheim die beiden Matchbälle nicht abgewehrt und mit 1:3 verloren hätte, wären wir abgestiegen – nicht Saarlouis.

Der SV Sinsheim ist nach dem Spiel Eis essen gegangen. Und der VCO?

Wir mussten uns leider etwas splitten. Einige sind in Konstanz geblieben und etwas essen gegangen. Ein Teil ist nach Hause gefahren, wegen Schule und Vorbereitung. Wir haben jetzt noch die deutsche Meisterschaft U20, bei der viele von uns mitspielen. Wir werden irgendwann im Mai ein großes Fest machen mit allen Helfern, Freunden und den Familien.

Was bedeutet der Klassenerhalt für den VC Offenburg?

Das ist noch sehr schwierig, in Worte zu fassen. Der Klassenerhalt bedeutet sehr viel als Flaggschiff, das wir sind. Ich habe ganze viele Nachrichten von Eltern, von Jugendspielerinnen bekommen, die sich wahnsinnig gefreut haben – die Kleinen schielen schon da oben hin und wollen selbst irgendwann dort ankommen. Die 3. Liga ist schon noch einmal etwas anderes als Regionalliga. Wenn man jetzt die umliegenden Vereine anschaut – Freiburg ist gerade am Aufstieg in die Regionalliga – hat man unter Konkurrenzgesichtspunkten als Drittligist einen Stein im Brett, wenn man junge Talente nach Offenburg holen will. Deshalb: Der Klassenerhalt bedeutet wahnsinnig viel – auch für die Stadt, für die Förderung. Es ist sehr viel Dankbarkeit da heute, dass wir es geschafft haben – und wir uns einfach auch belohnt haben dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Sie haben eine sehr junge Mannschaft, oder?

Franziska Fried und ich haben den Altersdurchschnitt am Sonntag kräftig nach oben angehoben. Das Durchschnittsalter liegt bei uns bei 17, 17,5 Jahren.

Und jetzt gibt es in der Saison 2022/23 wieder das Baden-Derby Sinsheim gegen Offenburg …

Ja, und da freut man sich darauf. Gegen Sinsheim freut man sich immer. Mit Anika Schwager ist eine Spielerin in der Mannschaft, die auch VCO-Wurzeln hat. Peter Lember war schon hier bei uns, und mit Marie-Christin Werner verstehen wir uns gut. Da sind einfach Freundschaften entstanden.