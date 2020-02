Von Jürgen Autenrieth

Mannheim. Am Sonntag wollen wieder über 10.000 Fans in der SAP Arena die beiden Endspiele um den Pokal des Deutschen Volleyball Verbands (DVV) sehen. Rekordnationalspieler René Hecht, der 2018 zum Präsidenten des DVV ernannt wurde, hofft auf spannende Spiele und äußert sich im RNZ-Gespräch zum Standort Mannheim sowie dem Abschneiden der beiden Nationalteams bei den Olympia-Qualifikationsturnieren und dem Niveau in den Bundesligen.

René Hecht, die RB Volleys treffen auf Düren. Fiebern Sie als Berliner mit Ihrem früheren Klub mit, oder sind Sie zur Neutralität verpflichtet?

Ich gönne natürlich beiden Teams den Pokalsieg. Düren greift nach dem historisch ersten Titel der Vereinsgeschichte, während die Berliner nach vier Jahren den Pokal wieder in die Hauptstadt holen wollen. Ich freue mich einfach auf ein hochklassiges Finale.

Und bei den Frauen?

Blickt man auf den bisherigen Saisonverlauf, dann ist Stuttgart der leichte Favorit. Die Stuttgarterinnen haben beide Partien in der Liga gegen Dresden gewonnen und haben, über die gesamte Saison gesehen, die konstantere Leistung abgerufen. Nichtsdestotrotz haben wir schon oft erlebt, dass in einem Spiel einfach sehr viel möglich ist.

Seit 2016 ist die SAP Arena Schauplatz dieses Spektakels. Nach den fast 12.000 Zuschauern bei der Premiere wollten anschließend stets über 10.000 Fans die beiden Endspiele sehen. Der Umzug aus Halle in Westfalen in die Kurpfalz hat sich also gelohnt?

Wir, der Deutsche Volleyball-Verband und die Volleyball Bundesliga, haben 2016 den Sprung in eine der modernsten Arenen Europas gewagt. Wenn wir uns die Entwicklung anschauen, dann haben wir mit dem Umzug einen großen Sprung nach vorn gemacht. Wir können mit Stolz sagen, dass sich dies als eine der besten Entscheidungen herausgestellt hat.

Der Vertrag mit den Betreibern der SAP Arena läuft aus. Gibt es Bedenken, diesen zu verlängern?

In dieser Frage möchte ich noch um ein klein wenig Geduld werben. Am Sonntag können wir eine konkrete Antwort darauf geben.

Sowohl die Frauen- als auch die Männerauswahl des DVV scheiterten bei der Olympia-Qualifikation.Ist das Niveau in den Bundesligen nicht hoch genug?

Das würde ich klar verneinen. Beide Turniere waren mit absoluten Top-Teams aus Europa besetzt, aber am Ende hat aus jeweils acht Nationen nur ein Team den Sprung zu den Olympischen Spielen geschafft. Dies ist auch der hohen Leistungsdichte geschuldet, die wir in Europa haben. Wir waren außerdem das einzige europäische Land, das in beiden Finalspielen vertreten war. Wir haben gezeigt, dass wir in Europa mittlerweile wieder zur internationalen Spitze gehören. Die Leistungskurve zeigt nach oben.

Der Heidelberger TV ist seit dem Umzug nach Mannheim der Partnerverein des DVV. Ein Glücksgriff?

Die Zusammenarbeit mit dem Heidelberger TV ist für uns in der Organisation vor Ort ein sehr großes Plus. Alle sind unglaublich engagiert und sind in sämtlichen Bereichen eine sehr große Hilfe. Wenn ein Verein sich derart einbringt, dann erfüllt mich das mit sehr viel Freude, weil unser Sport auch von dieser Leidenschaft lebt. Daher möchte ich im Namen des DVV und der VBL noch einmal ein großes Dankeschön aussprechen.