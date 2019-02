Von Jürgen Autenrieth

Mannheim. Der VfB Friedrichshafen und der SSC Palmberg Schwerin haben ihre "Mission Mannheim" erfolgreich beendet. Der VfB und der SSC sicherten sich vor 10.287 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena die Pokaltrophäen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV). Während Friedrichhafens Männer die SVG Lüneburg glatt mit 3:0 (25:23, 25:18, 25:16) bezwangen, behielten Schwerins Frauen ebenfalls klar mit 3:0 (25:21, 25:21, 25:20) die Oberhand - auch weil sie den Sieg mehr wollten als der MTV Allianz Stuttgart.

Bei den Männern bleibt der VfB das Maß aller Dinge. Zum insgesamt 16. und dritten Mal in Folge nehmen die "Häfler" den Cup mit an den Bodensee. Bei den Frauen feierte Schwerin seinen sechsten Pokalerfolg, den ersten nach 2013.

"Man muss lernen, ein Pokalfinale zu spielen. Das war unser großer Vorteil gegenüber Lüneburg", nannte VfB-Trainer Vital Heynen einen Grund für den letztlich nach 82 Minuten verdient herausgespielten Erfolg über den Herausforderer, die Spielgemeinschaft Volleyball Gellersen. "Wir waren gut vorbereitet, aber es hat nicht gereicht", sagte ein sichtlich enttäuschter Stefan Hübner. Der Coach der Lüneburger, der selbst vier Mal als Spieler und zwei Mal als Trainer in einem Pokalfinale gespielt hatte, stimmte seinem Freund und Kontrahenten Heynen zu und ergänzte: "Weil der VfB seine Qualität steigerte und taktisch disziplinierter agierte, kam Unruhe in unser Spiel. Wir haben plötzlich gemerkt, dass wir nicht mehr so leicht zu Punkten kommen. Der Druck führte zu Fehlern in allen Bereichen."

Im ersten Satz starteten die "Lünen-Hünen" gut ins Spiel und boten lange Zeit Paroli. Sie führten sogar mit 14:10 und 19:16. Doch langsam machte sich die Routine des VfB bemerkbar. Matthias Pompe schlug beim 22:22 seinen Aufschlag ins Netz. Der SVG glich beim 23:23 aus, doch dann machte Friedrichshafen in dem hart umkämpften ersten Durchgang den Sack zu. "Dass wir diesen Satz gewonnen haben, war für mich entscheidend", erklärte Heynen und meinte: "Anschließend haben wir nicht mehr viel zugelassen. Wir haben das Finale dann ruhig und clever zu Ende gespielt."

Im Vorfeld wurde immer wieder von einem Duell auf Augenhöhe gesprochen. "Ehrlich gesagt, ich war von meiner Mannschaft überzeugt", betonte VfB-Coach Heynen. Hübner, dessen langjährige Weggefährte bei der Nationalmannschaft, stellte mit leiser Stimme fest, dass "wir es eigentlich besser können." Aber im Endeffekt hatte Friedrichshafen immer die bessere Antwort parat und sprühte vor Spielwitz. Es war zwar nicht überragend, aber auf alle Fälle effektiv wie der Matchball, den der deutsche Nationalspieler Jakob Günthör verwandelte. Ein Versprechen kam allerdings doch noch von SVG-Trainer Hübner: "Nächstes Jahr machen wir es auf alle Fälle besser."

Dass auch das Endspiel der Frauen relativ schnell und bereits nach drei Sätzen beendet sein würde, hatte im Vorfeld kein Szenekenner erwartet. Bundesligaspitzenreiter Allianz MTV Stuttgart, der in Schwerin gewonnen hatte, fand in keiner Phase dieser Partie zu seinem Spiel und unterlag national erstmals seit langem wieder. Schwerin dagegen triumphierte, weil die Mannschaft von Coach Felix Koslowski den Erfolg mehr wollte.

Der Vergleich war zudem gekennzeichnet von langen Ballwechseln, bei denen meistens die Mannschaft aus Mecklenburg-Vorpommern das bessere Ende auf ihrer Seite hatte. "Im dritten Satz gab es einen sehr langen Ballwechsel, den wir für uns entschieden. Das war sehr wichtig", erklärte Koslowski, der Bundestrainer der DVV-Frauen. Der Nationalspielerin Kimberly Drewniok blieb es vorbehalten, den Matchball zu verwandeln. "Wir hatten einfach mehr Bock auf den Cup", sagte SSC-Spielführerin Jennifer Geerties voller Stolz und streichelte den Pokal liebevoll.