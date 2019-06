Von Eric Schmidt

Sinsheim. Manchmal ist es gut, auf Distanz zu gehen. Jörg Binder tut es. Am Samstagmorgen steigt der Meistertrainer des Volleyball-Drittligisten SV Sinsheim in den Flieger und jettet nach London, von dort bringt ihn der Zug nach Cornwall. Penzance, die 21.000- Einwohner-Stadt an der Mount’s Bay, ist für zehn Tage der Rückzugsort - Binder freut sich auf seinen Pfingsturlaub in Südengland. "Cornwall ist mein Happy Place. Hier kann ich komplett abschalten und auf andere Gedanken kommen", sagt der 39-Jährige.

Der Happy Place, er hilft Jörg Binder nun vielleicht auch über eine sehr traurige Entscheidung hinweg, die er getroffen hat: Wenn im Herbst die neue Saison beginnt, wird er nicht mehr auf der Bank des SV Sinsheim sitzen. Nach zwei Jahren SVS - zunächst als "Trainer zwei" neben Jürgen Vorsatz, dann als alleinverantwortlicher Chefcoach - nimmt der Mann aus Leingarten sein graues Käppi und sagt Tschüss. "Schweren Herzens", wie er betont. "Ich konnte dem Verein für die neue Saison nicht zusagen. Also musste ich absagen."

Dass er sich mit Rückzugsgedanken trägt, das hatte Binder den Verein schon in der Endphase der Saison wissen lassen. Allzu überraschend waren sie nicht. Während der Runde hatte sich Binder eine Auszeit genommen und aus gesundheitlichen Gründen pausiert - in drei Spielen managte sich die Mannschaft in Eigenregie selbst. Binder ging es nicht gut. Er hatte zu viel um die Ohren, rückblickend spricht er von "Überlastung".

"So etwas wie im letzten Jahr möchte ich nicht mehr erleben. Davor habe ich zu viel Respekt, zu viel Angst", sagt er und betont: "Ich kann es nicht abschätzen, wie es mir im September geht. Es kann sein, dass alles gut ist. Es kann aber auch sein, dass ich merke, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe."

Den Verantwortlichen um Abteilungsleiter Ralph Lange, Geschäftsführer Roland Gross und Teammanagerin Nadine Himmelhan teilte er seinen Entschluss bei einem Vor-Ort-Termin in der Realschulhalle mit. Die Spielerinnen informierte er bei einem Abendessen in der Stadiongaststätte "Zum Griechen" - einigen sind Gyros und Zaziki fast im Hals stecken geblieben. "Die Stimmung war erst einmal gedrückt", berichtet Binder. Klar, dass es diverse Umstimmungsversuche gab und gibt, vor allem Nadine Himmelhan will den "Bix", wie Binder genannt wird, nicht so ohne weiteres ziehen lassen.

Für Binder ist es eine reine Vernunftsentscheidung. Liebend gerne hätte er mit dem Team weitergearbeitet. Es war ja nicht nur der sportliche Erfolg, der mit 16 Siegen in 19 Spielen zur Meisterschaft führte. Auch die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft stimmte. Binder und seine First Ladys - sie waren wie ein Herz und eine Seele.

"Eine so enge Bindung zwischen Trainer und Mannschaft hab’ ich noch nicht erlebt, auch nicht in meiner aktiven Zeit", sagt er. "Der SV Sinsheim war für mich die perfekte Umgebung, und ich war für die Mannschaft der perfekte Trainer. Wenn man bedenkt, dass ich nie Trainer werden wollte, hat es mega viel Spaß gemacht."

Und der SVS? Er muss nun einen Nachfolger suchen. Roland Gross hat auf der Homepage des Badischen Volleyballverbands eine Annonce geschaltet, außerdem hat er "die üblichen Verbindungen aktiviert". Und siehe da: Ein erster Interessent hat sich bereits gemeldet. "Er wohnt leider zu weit weg", sagt Gross.

Der Geschäftsführer ist zuversichtlich, bis zum Ablauf der Meldefrist Mitte August einen geeigneten Kandidaten zu finden. Vielleicht gibt es eine externe Lösung, denkbar wäre auch eine interne Lösung in Kombination mit einer langjährigen oder ehemaligen Spielerin. Klar ist: Jürgen Vorsatz springt nicht noch mal in die Bresche.

Vorsatz hat als Co-Trainer der deutschen Sitzvolleyball-Nationalmannschaft der Frauen alle Hände voll zu tun. "Ich kann mir vorstellen, dass auch unsere Spielerinnen Ideen haben und ihre Kontakte spielen lassen", so Gross.

Dass Jörg Binder aufhört beim SVS, bedauern die Verantwortlichen sehr. "Wir haben gehofft, dass die eine oder andere Spielerin ihn davon noch abbringen kann. Aber wir verstehen natürlich seinen Entschluss", erklärt Gross. Binder selbst kann sich vorstellen, irgendwann mal wieder einzusteigen als Trainer. "Auch wenn es stressig war: Ich habe es nicht bereut, die Lizenz gemacht zu haben", sagt er vor seinem Abflug nach England und grinst: "Ich bin nicht aus der Welt."