Von Daniel Hund

Köln. Der erste Sieg ist da. Drittligist SV Waldhof gewann bei Viktoria Köln mit 3:2 (3:0), zeigte dabei aber zwei Gesichter. In der ersten Halbzeit spielte der SVW überragend, in der zweiten war man stehend K.o. "Wir sind glücklich über den ersten Sieg. Vor der Pause waren wir super, danach haben wir förmlich um den Ausgleich gebettelt", sagte Routinier Marc Schnatterer nach der Partie.

Die Zeit fürs Startelf-Debüt von Star-Einkauf Marco Höger war noch nicht reif. Der gebürtige Kölner, der zuletzt in der Bundesliga für den 1. FC Köln spielte, saß auf der Bank. Mittendrin statt nur dabei war dafür Adrien Lebeau, der neue Franzose der Blau-Schwarzen durfte erstmals von Beginn an ran. Er spielte auf der Zehn, sollte die Fäden ziehen. Denken und Lenken. Auch Hamza Saghiri durfte nach seinem starken Auftritt nach seiner Einwechslung gegen Würzburg sofort spielen.

Waldhof beginnt mutig. Keine 40 Sekunden sind gespielt, da feuert Marcel Costly schon den ersten Schuss aufs Tor von Moritz Nicolas, der den Ball aber noch seitlich wegfausten kann.

In der siebten Minute dann die Riesen-Chance für Köln. Waldhofs Schlussmann Timo Königsmann und Kapitän Marcel Seegert vertändeln an der eigenen Strafraum-Kante den Ball, David Philipp spritzt dazwischen und zirkelt den Ball an die Querlatte.

Glück gehabt, Waldhof!

Danach war viel Leerlauf, ein Abnutzungskampf im Mittelfeld. Bis, ja bis zur 22. Minute. Da bricht Waldhofs Mittelstürmer Dominik Martinovic durch, will zum Ball, Viktoria-Keeper Nicolas kommt zu spät, greift ihm in die Beine. Klares Foul, klarer Elfer. Und wer schießt den? Martinovic, der Gefoulte also. Nicht immer gut, diesmal aber schon. Martinovic läuft an, schaut kurz hoch und knallt die Kugel ins linke Eck.

Keine zwei Minuten später die nächste Riesen-Chance: Lebeau tankt sich über rechts durch, legt auf Marc Schnatterer ab, der aus fünf, sechs Metern verzieht und danach die Hände über dem Kopf zusammen schlägt. So, als wollte er sagen: ‚So ein Mist, den muss ich machen.‘

Doch seine Zeit sollte noch kommen. Nämlich in der 32. Minute. Pass Martinovic, Sturmlauf Schnatterer, Tunnel für Torhüter Nicolas: 2:0 Waldhof!

Ein Treffer, der der Viktoria schwer zusetzte. Sie wankte der Pause entgegen, brachte nach vorne nichts zustande. Wohlwissend, dass man eins nun nicht tun sollte: Dem Waldhof zu viel Räume geben, ihn sein starkes Umschaltspiel aufziehen lassen.

Und dann tappten sie doch nochmals in die Buwe-Falle: Saghiri auf Lebeau – und dann war da nur noch Lebeau. Waldhofs Nummer 20 startete am eigenen Strafraum (!), ließ drei, vier Mann stehen und bediente erneut "Schnatti", der cool blieb und den Ball unter die Latte hämmerte: 3:0 (44.). Was eine Leistungs-Explosion, was eine Halbzeit.

Kaum zurück, wirkte es dann plötzlich so, als hätte irgendwer den Stecker gezogen. Jetzt hatte Köln, das hinten auf eine Dreierkette umgestellt hatte das Kommando, jetzt wankten die Mannheimer.

Schwimm-Verein Waldhof.

Und das nutzte die Heim-Elf: In der 48. Minute stand Marcel Risse goldrichtig und staubte zum 1:3 ab. Weitere Chancen folgten, der Anschlusstreffer lag in der Luft. Und dann wurde es nochmals richtig eng: Der Ball landete vor den Füßen von Simon Handle, der sich aus acht Metern die Ecke aussuchen konnte. Nur noch 3:2 (80. Minute).

Bange letzte zehn Minuten waren das. Denn vom SVW kam nichts mehr. Keine Entlastung, keine Pass-Sicherheit – nichts.

Vielleicht hatte der Waldhof es am Ende auch seinen Fans zu verdanken, dass man nicht noch abgefangen wurde. Der blau-schwarze Anhang verdiente sich in der Domstadt ein Sonderlob. Rund 500 Fans waren mit dabei und die hatten vom Anpfiff weg das Kommando, sangen und tanzten am Höhenberg.

Nach der Partie sowieso.

SV Waldhof: Königsmann – Donkor, Seegert, Verlaat, Costly – Saghiri, Russo (78. Gohlke), Lebeau (64. Höger) – Schnatterer (58. Garcia), Martinovic, Boyamba (78. Sommer).

Tore: 1:0 Martinovic (22.), 2:0, 3:0 Schnatterer (32./44.), 3:1 Risse (48.), 3:2 Handle (80.).