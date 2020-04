Von Roland Karle

Obrigheim. Wäre 2020 ein normales Jahr, stünde hier und heute ein Bericht über das vor zwei Tagen über die Bühne gegangene Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Gewichtheben. Es hätte vermutlich beim SSV Samswegen stattgefunden, dem Meister 2019 und Tabellenführer der Bundesliga-Saison 2019/20. Der SV Obrigheim wäre zum ersten Mal seit Jahren nicht in den Dreier-Endkampf eingezogen, die beiden Pfalz-Clubs AV Speyer und AC Mutterstadt lagen kurz vor dem regulären Saisonende vor den Neckar-Odenwäldern.

Hätte, wäre, wenn – der Konjunktiv dominiert, der Sport und das Gewichtheben sind noch immer in Quarantäne. Die Bundesliga-Runde wurde Mitte März abgebrochen, und der Bundesverband entschied, für 2020 keinen deutschen Meister zu küren. Die Bilanz des SV Obrigheim nach der vorzeitig beendeten Saison: In sechs (statt geplanten sieben) Wettkämpfen holten die Gewichtheber 11:7 Punkte, drei glatt mit 3:0 gewonnenen Duellen gegen Berlin, Durlach und Mutterstadt stehen drei Niederlagen gegen Samswegen (0:3), in Roding (1:2) und gegen Speyer (1:2) gegenüber.

Ein Rundenrekord gelang der Mannschaft am 23. November beim Auswärtssieg in Mutterstadt, als Nico Müller und seine Kollegen im Reißen und Stoßen 885 Relativpunkte sammelten. "Die Saison hat sehr gut angefangen, aber durch die dann folgenden drei Niederlagen in Serie sind wir vom Weg abgekommen. Unser Ziel, um den Titel zu kämpfen, haben wir verpasst", erklärt Sportvorstand Manuel Noe die sportliche Lücke zwischen Soll und Ist.

Verletzungen wichtiger Stammheber wie Matthäus Hofmann, Marius Oechsle und Jakob Neufeld, das Fehlen von Nico Müller im Spitzenduell gegen Samswegen wegen eines fast zeitgleich angesetzten Olympia-Qualifikationsturniers, die unerwartete Niederlage beim TB Roding – es kam einiges zusammen, was Noe in einem Satz zusammenfasst: "Die Umstände waren schwierig in der zurückliegenden Runde."

EM auf Oktober terminiert

Im Nachhinein hält sich die Enttäuschung in Grenzen, denn durch den Abbruch der Saison sind alle zuvor erzielten Ergebnisse wertlos geworden. Nun stellt sich die Frage: Wie geht’s weiter mit dem Gewichtheben, in der Bundesliga, mit dem SV Obrigheim? Der europäische Gewichtheber-Verband EWF hat in der vergangenen Woche einen neuen Termin für die Europameisterschaft in Moskau festgelegt. Die EM sollte ursprünglich Anfang April losgehen, nun ist das für die Olympia-Qualifikation bedeutende Turnier auf den Zeitraum vom 28. Oktober bis 8. November festgelegt – mit allen Vorbehalten, die im Zuge der Corona-Pandemie gelten. Obrigheims Top-Athlet Nico Müller und die ausländischen Heber wie Sargis Martirosjan, Acoran Hernandez, Alejandro Gonzales und Emily Campbell stellen sich nun darauf ein, in sechs Monaten um EM-Medaillen und -Plätze zu kämpfen.

Ob dann im Herbst, wie in all den Jahren zuvor, auch die Bundesliga ihren Betrieb aufgenommen hat? Die Entwicklung der Pandemie und ihre Folgen für den Sport sind im Moment nicht absehbar. Immerhin so viel: In der jüngsten Sportminister-Konferenz (SMK) wurde "eine koordinierte und schrittweise Wiederaufnahme des Sportbetriebs" unter klaren Regeln für dringend erforderlich erklärt. Ende dieser Woche soll es dazu konkretere Ansagen geben. Priorität wird zunächst der Freiluftsport haben, während Aktivitäten, die in der Halle stattfinden, wohl erst später erlaubt werden. Für die Gewichtheber eine weniger gute Nachricht. Jedoch wird es früher grünes Licht für Sportarten geben, die keinen direkten Körperkontakt erfordern, diesbezüglich sind die Hantelsportler im Vorteil. Wann wieder Wettkämpfe in bekannter Manier ausgetragen werden, ist gleichwohl noch völlig offen. Das Thema steht im Moment nicht oben auf der sportpolitischen Agenda.

"Zuverlässige Prognosen sind derzeit einfach nicht möglich", sagt Manuel Noe. "Vielleicht erleben wir in diesem Jahr überhaupt kein Bundesliga-Gewichtheben mehr, vielleicht dauert die Pause noch deutlich länger, als wir uns das alle wünschen, und es gibt keinen Wettkampfbetrieb 2020/21. Wer weiß das heute schon?" Dennoch planen Noe und seine Vorstandskollegen, soweit es möglich ist, die Zukunft des Obrigheimer Gewichthebens. Was den Kader betrifft, sind erste Entscheidungen gefallen: Marius Oechsle kehrt zurück zu seinem Heimatverein SGV Oberböbingen, von dem er 2016 nach Obrigheim gewechselt war. Routinier Jakob Neufeld tritt kürzer, und Adrian Müller, der zum erweiterten Bundesliga-Aufgebot gehörte, will komplett aufhören.

Keine Neuzugänge geplant

Trotz dieser "zweieinhalb Abgänge" plant der SV Obrigheim, keine Neuzugänge zu verpflichten. "Unser Kader ist gut und groß genug", sagt Noe. Zumal Matthäus Hofmann nach langer Verletzungspause wieder voll im Training ist und für ein Comeback bereitsteht. In der abgelaufenen Runde konnte der Nationalheber keinen einzigen Wettkampf absolvieren, daher "fühlt sich das wie eine Neuverpflichtung an, wenn Matthäus in die Mannschaft zurückkehrt", so Noe.

Der Teamchef und seine Vorstandskollegen befassen sich derzeit nicht nur mit sportlichen, sondern auch mit finanziellen Fragen. "Wir planen zurückhaltend und sparsam", sagt Noe. Auch wenn die Besucherzahlen über die Jahre im Durchschnitt gesunken sind, ist Obrigheim im deutschen Gewichtheben immer noch eine Zuschauer-Hochburg. Im Durchschnitt besuchen etwa 400 bis 500 Menschen einen Bundesliga-Wettkampf in der Neckarhalle. Entsprechend stark trägt der Ticketverkauf zum Gesamtetat bei. Je nach Attraktivität der Gegner machen die Einnahmen rund 30 Prozent aus, wenn ein DM-Finale in Obrigheim steigt, kann der Anteil auch mal höher liegen. Hinzu kommen die Gelder von Werbepartnern und aus der Bewirtung. "Wirtschaftlich sind wir erheblich von direkten Wettkampfeinnahmen abhängig", erklärt Manuel Noe.

Trio auf dem Sprung

Sollte die Bundesliga künftig erstmal ohne Zuschauer oder mit einer begrenzten Zahl an Besuchern starten, würde das die Erlöse der Obrigheimer Gewichtheber sicher schmälern. Dass bestehende oder neue Sponsoren die entstehenden Lücken schließen, ist nicht zu erwarten. Schließlich stehen etliche Unternehmen, Gewerbetreibende und Dienstleister derzeit selbst unter Druck. Noe: "Wir freuen uns über jeden Partner, der uns treu bleibt oder auch neu dazukommt. Da hoffen wir auf großen Zusammenhalt."

In den vier Jahren beim SV Germania absolvierte Marius Oechsle 21 Bundesliga-Wettkämpfe für den dreimaligen deutschen Mannschaftsmeister (2003, 2008, 2013) und erzielte gleich zum Abschluss der Premierensaison seine bis heute geltende Bestleistung von 140 Punkten. Auch im zweiten Jahr gehörte Oechsle zu den Leistungsträgern der Mannschaft, danach hatte der Schützling des früheren Obrigheimer Meisterhebers Karsten Kluge öfter mit Verletzungen zu kämpfen und musste sich 2019 an der Schulter operieren lassen. Deshalb absolvierte der 1994 geborene Athlet in der zurückliegenden Runde nur einen Bundesliga-Wettkampf, am 29. Februar beim AC Weinheim.

Ein weiterer Einsatz war geplant beim Bundesliga-Saisonfinale am 14. März, doch der Auswärtskampf beim Chemnitzer AC wurde bekanntlich abgesagt. "Schade, dass uns Marius verlässt. Er will sich beruflich weiterbilden, so dass fürs Training weniger Zeit bleibt. Seine Entscheidung ist nachvollziehbar", sagt Sportchef Noe über den sympathischen Sportler.

Sein Teamkollege Jakob Neufeld, seit 2009 beim SV Obrigheim und mit 79 Einsätzen der Mann mit den sechstmeisten Bundesliga-Wettkämpfen aller Germania-Heber, wird dem Verein treu bleiben, aber sportlich zurückschrauben. Der 36-Jährige hat nach einer langen Laufbahn als Sportsoldat und Mitglied der Gewichtheber-Nationalmannschaft vor einigen Jahren ein Lehramtsstudium aufgenommen, im Februar 2021 beginnt das Referendariat. Die ohnehin geschrumpfte Zeit fürs Training wird dadurch noch knapper – und das für Bundesliga-Ansprüche erforderliche Pensum ist dann nicht mehr zu leisten.

Ebenfalls aus beruflichen Gründen meldet sich Adrian Müller vom Dienst am schweren Gerät ab. Der Bruder des Olympia-Zehnten Nico Müller hat die Polizei-Laufbahn eingeschlagen, stand zuletzt aber in der Bundesliga stets Gewehr bei Fuß, unter anderem gegen Samswegen und in Roding. Seit seinem Debut im Februar 2011 hat Adrian Müller für den SV Obrigheim 52 Mal in der ersten Liga gehoben. Künftig will er ganz die Finger von der Hantel lassen, auch für die zweite Mannschaft sind keine weiteren Wettkämpfe geplant.