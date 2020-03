Fast ausgebucht war der Heidelberger Halbmarathon, der am 26. April hätte stattfinden sollen. Die 39. Auflage wird nun erst am 25. April 2021 gestartet. Foto: vaf

Von Claus Weber

Heidelberg. Der Heidelberger Halbmarathon ist noch nie ausgefallen, seit er 1982 – mit seinerzeit 543 Läufern – Premiere feierte. Selbst als Ende der Achtziger Jahre ein Frühjahrssturm Bäume entwurzelt und auf die Strecke geworfen hatte, konnten die Organisatoren der TSG 78 Heidelberg die Hindernisse aus dem Weg räumen. Doch gegen die Corona-Pandemie helfen weder schweres Gerät noch körperlicher Einsatz. Am vergangenen Freitag wurde die für 26. April geplante 39. Auflage abgesagt.

Andreas Wahlster. Foto: vaf

Als wir Andreas Wahlster an die Strippe bekommen, sitzt er gerade am Schreibtisch. Es gibt noch einiges zu tun für den TSG-Organisationschef, um die Absage der größten Heidelberger Sportveranstaltung mit nahezu 5000 Läufern vollends abzuwickeln.

Dass man Ende April nicht würde laufen können, habe sich allerdings schon länger abgezeichnet, sagt der 64-jährige Familientherapeut aus Ladenburg. "Wer die Nachrichten verfolgt hat, konnte eins und eins zusammenzählen", sagt er, "hinzu kamen immer mehr Anfragen von Sportlern und Dienstleistern." Am Donnerstag vor einer Woche habe das Organisationsteam die Entscheidung einmütig und in Absprache mit allen Partnern und Sponsoren getroffen. Eine Verschiebung, zum Beispiel in den Herbst, sei keine Option gewesen. "Das können wir als Verein mit ausschließlich ehrenamtlichen Helfern nicht leisten", sagt Wahlster.

Die Frage, ob man den Lauf mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen austragen könnte, wurde Anfang März noch diskutiert. "Natürlich haben wir über Hygienemaßnahmen gesprochen oder einen Aufruf an die Sportler, sich nicht zu umarmen", sagt Wahlster, "aber es war schnell klar, dass da auch ein paar Handwaschbecken nicht ausreichen."

Schon am Tag nach der Absage seien alle angemeldeten Läufer per Mail informiert worden. Startgelder sind noch keine geflossen. "Der Bankeinzug sollte in diesen Tagen erfolgen", sagt Wahlster, "wir haben das rechtzeitig gestoppt."

Beim SAS Halbmarathon über 21,1 Kilometer waren noch 200 Plätze frei, der Henkel-Teamlauf über 3,1 km durch die Altstadt dagegen seit längerer Zeit ausgebucht. Und beim HPK Natour-Bambinilauf über 1,2 km hätte es keiner Anmeldung bedurft. Der Kinderlauf hatte sich zuletzt aber auch zunehmender Beliebtheit erfreut.

Wahlster beziffert die Stornokosten für die Dienstleister wie Streckensicherung, Absperrdienst, Sound, Zeitnahme oder Miete der Mehrwegbecher – die wollte man erstmals einführen, um Müll zu vermeiden – auf rund 5000 Euro. Insgesamt wird die Absage das Doppelte kosten, denn die zugesagte "Staffelstab-Aktion" möchte die TSG fortführen. Wie jedes Jahr unterstützt der Verein soziale Projekte. Acht Bewerbungen aus Bereichen wie Unterstützung von Migranten, Schulinitiativen oder Theaterprojekte sind dafür eingegangen. Ende März wollen die Jurymitglieder entscheiden.

"Die Initiativen brauchen das Geld, jetzt mehr denn je", sagt Wahlster. Dazu müsse der Verein notfalls auf Rücklagen zurückgreifen. Auch die Sponsoren – die meisten sind schon jahrelang dabei – haben signalisiert, der TSG 78 beizustehen, wenn sich große finanzielle Verluste ergeben würden.

In den letzten Tagen hat Wahlster nicht nur den Dienstleistern und Zuliefern abgesagt, sondern auch den vielen Ehrenamtlichen. Ohne Polizei und Rotem Kreuz hätte die TSG auf rund 580 Helfer zurückgreifen können. Zahlreiche Vereine und Schüler waren dabei. Sie wären mit einem Betrag für die Klub- oder Klassenkasse entlohnt worden.

"Es ist nur eine Sportveranstaltung", sagt Andreas Wahlster, "es gibt Wichtigeres". Im nächsten Jahr am 25. April wollte die TSG ihren Jubiläumslauf veranstalten. Statt den 40. Halbmarathon wird man dann eben den 39. austragen. "Ich denke schon", sagt der TSG-Organisationschef, "dass wird dann wieder laufen können."