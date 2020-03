Heidelberg. (bz) Eine 0:4-Klatsche kassiert und immer noch mit fünf Punkten an der Spitze der Fußball-Verbandsliga. Die U 23 des FC-Astoria Walldorf befindet sich trotz des herben Rückschlags in Heddesheim in einer angenehmen Situation. "Dass wir nicht ungeschlagen durchmarschieren, ist mir schon vorher klar gewesen", nimmt Trainer "James" Kocher die Niederlage gelassen, wenngleich er zugibt, "dass uns Heddesheim in allen Belangen überlegen war." Mit frisch geschärften Sinnen nehmen die Walldorfer am Sonntag, 14 Uhr, den FC Zuzenhausen in Empfang. Nach einem Punkt aus den ersten zwei Spielen des Jahres sind die FCler auf den 13. Platz zurückgefallen, punktgleich mit der TSG Weinheim, die als 14. den Relegationsrang innehat. "Mit dem Abstieg wird Zuzenhausen aber nichts zu tun haben, dafür sind sie zu gut", sagt Kocher.

Für den VfR Mannheim kommt es beim ATSV Mutschelbach zu einer Bewährungsprobe. Die Gastgeber sind nur einen Zähler von Rang zwei entfernt, während der VfR bei acht Punkten Rückstand auf den ATSV nur mit einem Sieg die Aufstiegshoffnungen am Leben halten kann.

Die verbliebenen Akteure beim TSV Wieblingen halten die Köpfe weiter oben. Beim 0:1 gegen Eppingen hat die junge Elf vor zwei Wochen mehr als gut mitgehalten. Diesem positiven Eindruck folgte letzten Samstag in Kirrlach die kalte Dusche. Beim 0:4 hatten die Heidelberger nicht den Hauch einer Chance, die Pleite ging völlig in Ordnung. Einen ähnlich harmlosen Auftritt wollen die Schützlinge von Trainer Frank Schwabe am Sonntag (15 Uhr) unbedingt vermeiden. Die Aufgabe hat es allerdings in sich, mit dem VfB Gartenstadt kommt der amtierende Meister und Sechstplatzierte. In der Woche darauf geht es zum Vierten FV Heddesheim. "Klar, das kann man leichter haben", ordnet Sportchef Kees die anstehenden Aufgaben realistisch ein und kann dabei sogar ein wenig scherzen, "hohe Siege kalkulieren wir jedenfalls nicht ein." (Wie es in Wieblingen weitergeht, lesen Sie in unserem Artikel unten).