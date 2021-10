Von Eric Schmidt

Neckarbischofsheim-Untergimpern. Noch gestern machte sich Sebastian Jäsch an die Arbeit. Der 3. Vorsitzende der SG Untergimpern setzte sich vor seinen PC und schrieb eine Stellungnahme zum Spielabbruch bei Türkspor Eppingen. Als Anhang fügte er ein Foto des im Gesicht verletzten SGU-Spielers bei. "Das schicken wir jetzt dem Staffelleiter. Und dann denke ich, dass es in den nächsten Tagen eine Anhörung gibt", sagt Jäsch.

Das Sportgericht des Badischen Fußballverbands (bfv), es bekommt wieder Arbeit. Fünf Wochen nach der "Unvollendeten" zwischen dem TSV Reichartshausen und dem SV Hilsbach gab es im Fußballkreis Sinsheim den nächsten Spielabbruch – wieder in der Nachspielzeit, wieder nach einem Torerfolg. Am Sonntagnachmittag in Eppingen war es die SG Untergimpern, die für das vorzeitige Ende sorgte. Aus Protest gegen Gewalt auf dem Sportplatz, "im Sinne des Fairplays", verließ der A-Ligist mannschaftlich geschlossen den Rasen.

Was Sebastian Jäsch wichtig ist: Mit dem kurz zuvor kassierten Gegentor zum 1:2 hing der Abmarsch seiner Mannschaft nicht zusammen: "Das Tor war astrein. Da war alles korrekt." Grund für den Abbruch sei die Attacke eines Gegenspielers gewesen. Türkspor habe an der Eckfahne den Treffer gefeiert, auf dem Weg dorthin habe ein Türkspor-Kicker einem SGU-Kicker im Strafraum einen Ellenbogenschlag verpasst. Für die SGU mehr als nur eine Tätlichkeit: "Das war vorsätzliche Körperverletzung. Unser Spieler ist umgefallen wie ein nasser Sack. Sein Gesicht war sofort blau und geschwollen", berichtet Jäsch. Spieler und Trainer waren geschockt, unter diesen Umständen wollten sie die insgesamt zehnminütige Nachspielzeit nicht beenden – und entschieden sich für den Boykott der Schlussphase: "Die Spieler haben gesagt: So machen wir nicht weiter. Sie wollten auch ein Zeichen setzen", so der 3. Vorsitzende.

Dass die Partie derart enden würde, war zunächst nicht abzusehen. Es ging zwar zur Sache, das Spiel war intensiv, blieb aber im Rahmen des Erlaubten – so beschreiben es beide Seiten. Den ersten großen Störfall gab es nach dem Seitenwechsel. Aus Sicht der SG Untergimpern spielte sich die Szene folgendermaßen ab: Bei einem Zweikampf gerieten ein Eppinger und ein Untergimperner Spieler aneinander – hier ein Tritt, dort eine Hand. "Wenn der Schiedsrichter das gesehen hätte, hätte es für beide Rot gegeben. Fertig", sagt Jäsch. Rudelbildungen waren die Folge, Zuschauer rannten auf den Platz, Türkspor-Trainer Robert Berg griff schlichtend ein. Von da an war die Atmosphäre aufgeladen, Sebastian Jäsch spricht von "Gewaltandrohungen" gegenüber seinem Spieler. Nach zehnminütiger Unterbrechung wurde die Begegnung fortgesetzt – bis zum Abbruch in der Nachspielzeit.

Eines stellt die SG Untergimpern dabei klar. Sie hätte gegen einen anderen Gegner genauso reagiert – und den Platz verlassen. "Mit Türkspor hatte das nichts zu tun. Das hätten wir auch in einem Spiel gegen Neckarbischofsheim oder einen anderen Verein gemacht", so Jäsch. Nun wird das Spiel ein Nachspiel haben. Das Sportgericht wird sich um den Fall kümmern – das Verfahren kostet Geld, an der Niederlage der SGU dürfte sich nichts ändern. Der SGU ist es die Sache wert. "Der Vorstand steht voll hinter der Mannschaft. Wir ziehen das jetzt durch. Gewalt hat beim Fußball nichts zu suchen", sagt Jäsch.

Wie es dem verletzten Spieler geht? Besser. Der Anfangsverdacht Jochbeinbruch hat sich nicht bestätigt, gestern war der SGU-Kicker wieder arbeiten. "Es ist aber noch nicht vom Tisch, ob er eine Strafanzeige stellt", erklärt Sebastian Jäsch und ergänzt: "Eigentlich erwarten wir jetzt eine Entschuldigung des Türkspor-Spielers."