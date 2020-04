Von Michael Wilkening

Potsdam/Mannheim. Es gibt diese innere Zerrissenheit, die das Denken für Max Lemke im Moment so schwierig macht. Er ist sich bewusst, dass die Verschiebung der Olympischen Spiele ins kommende Jahr die richtige Entscheidung ist, er weiß, dass sie letztlich angesichts der weltweiten Corona-Pandemie alternativlos war. Dennoch ist der Kanute niedergeschlagen, denn für ihn ist in den zurückliegenden Tagen vieles aus den Fugen geraten. Fast vier Jahre hat Lemke auf einen Tag im August hingearbeitet, an dem sich ein Lebenstraum erfüllen sollte. Es ging für den Mannheimer nicht nur um das Dabeisein, Max Lemke wollte in Tokio die Goldmedaille gewinnen.

"Wer weiß, wie es in einem Jahr aussieht", sagt Lemke. Der 23-Jährige sitzt seit 2017 im Kajak-Vierer, wurde mit seinen Kollegen über 500 Meter drei Mal hintereinander Weltmeister, sein Boot galt als große Goldhoffnung für Tokio. Die gesamte Vorbereitung war auf das Rennen in Tokio ausgerichtet, ehe das Virus die Pläne über den Haufen warf. "Jetzt nehmen wir alle einen weiteren Anlauf in einem Jahr, ein weiterer vorolympischer Winter steht uns bevor", erklärt Lemke. Er wird sich der Herausforderung stellen, aber zunächst muss er die Enttäuschung verarbeiten, die das Olympia-Aus in diesem Sommer in ihm ausgelöst hat.

Bis in die vergangene Woche hinein trainierte Lemke unverdrossen weiter. Wie seine Teamkollegen im Boot hatte er eine Sondergenehmigung, um die Vorbereitung auf den olympischen Wettkampf fortsetzen zu können. Er durfte weiterhin am Bundesstützpunkt in Potsdam üben.

Unsicherheit im Paradeboot

Neben ihm tummelten sich dort vielleicht noch 15 Kollegen, in normalen Zeiten sind es täglich eher zehn Mal so viele. Normal war aber schon länger nichts mehr, die Corona-Pandemie hatte auch das Leben von Lemke verändert. Doch der Kanute war gezwungen, möglichst viel Alltag aufrechtzuerhalten, um seine Form nahe dem Optimum zu halten.

Lemke war vor ein paar Monaten von Mannheim aus in Richtung Potsdam gezogen, um am Bundestützpunkt der Kanuten noch bessere Trainingsmöglichkeiten zu haben. "Es hat sich gelohnt", sagt Lemke, dessen individuellen Kraft- und Ausdauerwerte so gut wie nie zuvor waren und sind. Die Voraussetzungen stimmen, um im Sommer in bester Verfassung zu sein. Lemke ist bereit für das Olympische Finale, aber dieses Rennen wird in diesem Jahr nicht ausgetragen.

Mit seinen Mitfahrern im erfolgreichen Kajak-Vierer hatte er einen genauen Plan entworfen, um in Tokio die Gold-Serie fortsetzen zu können.

Durch das Virus und die Verschiebung der Spiele ist jetzt vieles mit Fragezeichen versehen. Es ist nicht einfach so möglich, den Ablauf um ein Jahr zu verschieben, denn im Moment ist nicht absehbar, wann wieder Rennen gefahren werden können. Wo sich das deutsche Boot bislang bei internationalen Wettkämpfen mit der Konkurrenz messen konnte und einen Überblick über die eigene Leistungsfähigkeit verschaffte, herrscht derzeit Verunsicherung.

Nicht nur die fehlenden Vergleiche auf dem Wasser sorgen für Unruhe, auch die unsichere Zukunft des Paradebootes des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) sorgt für wilde Gedanken des Athleten. Mitfahrer Ronald Rauhe wird im Oktober 39 Jahre alt, die Olympische Regatta in Tokio sollte sein Karriereende bedeuten. Noch ist unklar, ob Rauhe ein Jahr später noch dabei ist – und ob der Senior im Boot körperlich den Anforderungen gewachsen ist. Das Quartett, das neben Lemke und Rauhe außerdem Max Rendschmidt und Tom Liebscher umfasst, ist aufeinander abgestimmt. Sie alle hatten eigene Interessen hintenangestellt, weil sie das große Ziel Tokio 2020 einte. Jetzt bleibt abzuwarten, ob das Team in dieser Konstellation zusammenbleibt.

Lemke und seine Kollegen sind professionelle Athleten, die für ihren Sport leben, aber nicht davon leben können. Deshalb müssen die individuellen Umstände neu durchdacht werden. Gibt es die Möglichkeit, weitere Urlaubssemester an der Uni zu nehmen? Kann der Vertrag als Sportsoldat ausgedehnt werden? Ist der Arbeitgeber weiter kulant? "Da muss jetzt viel geklärt werden", sagt Lemke. Olympia wurde ein Jahr verschoben – für Max Lemke und viele Athleten hat sich damit aber viel mehr geändert als die Anpassung der Trainingspläne.