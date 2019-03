Von Claus Weber

Sandhausen. Ist es wirklich so schlecht um den deutschen Fußball-Nachwuchs bestellt? Am Freitagabend in Sandhausen konnte man einen anderen Eindruck gewinnen. Die U 20-Nationalelf bezwang Portugal durch ein Tor des Dresdeners Dzenis Burnic in der 21. Minute mit 1:0. Dabei gilt der Nachwuchs von der iberischen Halbinsel als bestes Team auf dem Kontinent, hat die jüngste U 17- und U19-Europameisterschaft gewonnen.

Die deutsche Elf begann frech und ging verdient in Führung. Manuel Wintzheimer vom Hamburger SV scheiterte nach einer Ecke des Heidenheimers Niklas Dorsch an einem Abwehrspieler, doch Dzenis Burnic traf im zweiten Anlauf von der Strafraumkante (21.). Die Gastgeber machten weiter Druck. Die Hamburger Mats Köhlert (23. und 35.) und Wintzheimer (37.) sowie der Dortmunder Luca Kilian (29.) scheiterten nur knapp. Erst in der 39. Minute vergab Mesaque Dju die erste gute Möglichkeit für die Südeuropäer.

Überrascht vom starken Auftritt der deutschen U20 war Uwe Koschinat. "Ein sehr flottes Spiel", meinte der Trainer des SV Sandhausen zur Pause, "es ist beeindruckend, wie Dorsch, Burnic und der Kölner Salih Özcan im Zentrum Dominanz ausstrahlen."

Dabei fand das Freundschaftsspiel für die deutsche Elf nicht unter den besten Vorzeichen statt. Thomas Nörenberg, der zwar viel Erfahrung mit deutschen Juniorenteams hat, aber eigentlich mit Martina Voss-Tecklenburg die Frauen coacht, springt nur für den Zehn-Tage-Lehrgang mit den beiden Partien in Sandhausen und am Dienstag in Polen ein. Nur drei Tage blieben dem 55-Jährigen, um die Mannschaft kennenzulernen. Und: Der Nothelfer musste improvisieren. Rund 20 Absagen hatte es gehagelt.

Nörenbergs portugiesischer Kollege Hélio Sousa dagegen konnte aus dem Vollen schöpfen. "Die sind mit der kompletten Kapelle gekommen", hatte Nörenberg im Vorfeld aufgestöhnt, "einige portugiesische Junioren spielen bei Top-Klubs im Ausland."

Prominentestes Beispiel: Diogo Dalot, der im Sommer für 22 Millionen vom FC Porto zu Manchester United wechselte und bislang auf elf Einsätze in der Premier League und zwei in der Champions League gekommen ist.

Am Freitagabend blieb Dalot blass, hatte nur eine gute Szene, doch seinen Kopfball konnte Torwart Schubert klären (57.). Zuvor hatte Rafael Leao die beste Möglichkeit der immer stärker werdenden Portugiesen verpasst und freistehend drüber geköpft (54.). Trotz fünfminütiger Nachspielzeit blieb es beim 1:0.

Deutschland: Schubert - Amade, Kilian, Janelt (49. Jäckel), G.-I. Itter - Dorsch, Burnic (88. Otto)- Köhlert, Baku (80. Czyborra) - Wintzheimer.

Portugal: Virginia - Dalot (85. T. Correia), R. Correia, Leite, Vinagre (78.Moura) - Soares (67. Fernandes), Luis, Quina (67. Santos) - Leao (78.P. Correia), Dju (46. Trincao), Baldé (46. Filipe).

Schiedsrichter: Kamphuis (Niederlande); Zuschauer: 3027; Tor: 1:0 Burnic (21.).