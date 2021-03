Von Eric Schmidt

Bad Rappenau-Heinsheim. Von wegen stilles Kämmerlein. Im Trainingsraum der Josef-Müller-Halle rummst und scheppert es wie in guten alten Zeiten. Krachend fallen die Hanteln zu Boden, immer wieder macht es bumm-bumm-bumm, bumm-bumm-bumm. "Trainieren dürfen wir ja. Zumindest die Bundesliga-Heber und die Kaderathleten", sagt Martina Dosquet, die Abteilungsleiterin des TSV Heinsheim.

Das Gute für den Gewichtheber-Zweitligisten ist: Aus den "Trainees", die in den vergangenen Monaten nur noch zu Übungszwecken Gewichte stemmen durften, werden jetzt wieder Wettkampftypen. In Abstimmung mit den Vereinen hat der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) eine Beschäftigungsrunde ins Leben gerufen. Die "Bundesliga light" soll die ursprünglich geplante Saison ersetzen, die Anfang des Jahres abgesagt worden war – gerissen und gestoßen wird nur zum Spaß, ohne Auf- und Abstieg.

"Alles ist besser, als nichts zu tun", sagt Martina Dosquet. Von den sieben Klubs aus der 2. Bundesliga, Staffel A, haben sich insgesamt vier bereit erklärt, den Wettstreit außer Konkurrenz aufzunehmen. Neben dem TSV und dem AC St. Ilgen packen der AV Speyer II und der KSV Grünstadt mit an. Die Heinsheimer dürfen in dieser Vierer-Clique zwei Mal zu Hause ran – am 24. April gegen den AC St. Ilgen und am 8. Mai gegen den AV Speyer II . Am 22. Mai geht es zum KSV Grünstadt, wobei der TSV das "Saisonfinale" gerne verschieben würde – Leistungsträger Aleksandar Dimitrov fehlt zu diesem Termin.

Wie die Wettkämpfe ablaufen, hängt ganz von der Corona-Entwicklung ab. Möglich wäre zum einen ein virtueller Vergleich – eine Art Fern- und Fernsehduell, in dem sich die Mannschaften via Zoom begegnen. Zum anderen sind Präsenz-Wettkämpfe von Angesicht zu Angesicht denkbar, entweder mit oder ohne Zuschauer. Dem TSV Heinsheim wäre ein Echt-Wettkampf mit Fans am liebsten. "Im April halte ich das noch für unrealistisch. Aber vielleicht klappt es ja im Mai", sagt Martina Dosquet.

Die First Lady der Gewichtheber freut sich vor allem für die jungen Nachwuchskräfte. Amelie Burkert und Christian Martens sprühen nur so vor Tatendrang und brennen darauf, sich mit anderen Zweitligisten zu messen. "Es ist besser, auch mal Wettkampfpraxis zu sammeln und nicht nur stupide vor sich hin zu trainieren", weiß Dosquet. Etwas anders sei die Stimmungslage bei den Routiniers. Die hätten das Anhängsel Beschäftigungsrunde nicht unbedingt gebraucht, sie hätten auch ein weiteres Vierteljahr ohne Wettkampf rumgebracht.

Wie auch immer: Dem Gewichtheben an sich tut es gut, wieder in Aktion zu treten. Der TSV Heinsheim ist seit nunmehr 374 Tagen von der Bildfläche verschwunden, der letzte Wettkampf stieg am 29. Februar 2020 gegen Gräfenroda. Ein bisschen öffentliche Aufmerksamkeit kann da nicht schaden. Ob man aber Plakate aufhängen wird? Werbung macht? Ein Programmheft druckt? Für einen Geisterwettkampf unter Ausschluss der Öffentlichkeit würde das nur wenig Sinn ergeben. "Kosten sind natürlich trotzdem da", sagt Dosquet und kündigt Gespräche mit den Sponsoren an.

Dass sich trotz der Saisonabsage etwas bewegt, begrüßt der TSV. Vor allem die Arbeit des neuen BVDG-Vizepräsidenten Jürgen Spieß kommt sehr gut an in Heinsheim. "Er ist am Sport deutlich näher dran. Und er ist eher nicht der Typ Bedenkenträger. Er überlegt sich lieber, wie etwas gehen kann, und nicht, warum etwas nicht geht", sagt Martina Dosquet. Bedauerlich findet die TSV-Abteilungsleiterin, dass nur so wenige Vereine von der abgespeckten Kurzrunde Gebrauch machen. Ihre Einschätzung lautet: "Manche wollten nicht richtig. Manche konnten auch nicht richtig." Beim TSV ist sowohl der Wille als auch die Infrastruktur vorhanden. Da ist zum einen die komfortable Josef-Müller-Halle, da ist zum anderen der 150 Quadratmeter große Aufwärmraum, der auch in Corona-Zeiten seine Pflicht erfüllt. "Da ist viel Platz", sagt Martina Dosquet. "Ich weiß nicht, wie da etwas passieren soll."