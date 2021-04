Von Eric Schmidt

Bad Rappenau-Heinsheim. Ein Public Viewing war es nicht, natürlich nicht. Martina Dosquet, ihr Mann Ralf Fein und Tochter Natalie saßen am Ostersonntag coronakonform im kleinen Kreis zusammen und schauten mit dem erlaubten zweiten Haushalt, dem Ehepaar Iliyan und Tania Tzankov, gemeinsam fern. Auf Eurosport lief live die Gewichtheber-Europameisterschaft, bei der unter anderem Stilyan Grozdev im Einsatz war. Angespannt drückten die Verantwortlichen und Fans des TSV Heinsheim ihrem Schützling die Daumen, begeistert feuerten sie ihn an. Am Ende gab es kein Halten mehr – jubelnd sprang Martina Dosquet aus ihrem Sessel. "Das hat mal wieder richtig Spaß gemacht", freute sich die Abteilungsleiterin.

Der Zweitligist, er hat seinen nächsten Goldjungen. Stilyan Grozdev, seit 2018 beim TSV, räumte bei der EM in Moskau so richtig ab. Der 20 Jahre alte Bulgare aus Russe an der Donau sicherte sich in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm Gold im Reißen und Gold im Zweikampf, dazu krallte er sich Silber im Stoßen. Wie ihm das gelang, wie nervenstark er bei seinem großen Triumph zu Werke ging, war aller Ehren wert. "Dass er eine Medaillenchance hat, war uns klar. Um Gold zu holen, musste er aber schon einen Sahnetag haben. Den hatte er", erklärt Martina Dosquet.

Sie und der Verein hatten Grozdev nach allen Kräften unterstützt. Per Whatsapp und Instagram hatten sie ihm vor seinem Start alles Gute gewünscht und ihm Mut gemacht. Grozdev bedankte sich für die Unterstützung aus Deutschland und schickte aus Moskau ein "Herz" zurück. Im Wettkampf packte er dann zu. Im Reißen ließ er den 130 Kilogramm zum Auftakt 134 und 136 Kilogramm folgen und blieb als einziger Teilnehmer des Neunerfelds ohne Fehlversuch – was Gold bedeutete. Gold vor dem Georgier Shota Mishvelidze, der mit 135 Kilogramm Zweiter wurde; und vor dem Belarussen Henazd Laptseu, der mit 132 Kilogramm auf Platz drei kam.

Knifflig wurde es dagegen im Stoßen, das Stilyan Grozdev mit einem Fehlversuch bei den 156 Kilogramm begann. Doch trotz des "Stolperers", wie es Dosquet nannte, behielt der junge Mann die Nerven. Er bewältigte die 157 und anschließend die 160 Kilogramm sehr souverän – und weil die Konkurrenz patzte, musste er am Ende nur Jon Luke Mau vom TSV Blau-Weiß Schwedt den Vortritt lassen. In der Gesamtabrechnung, dem sogenannten Zweikampf, hatte Grozdev wieder klar die Nase vorn. 296 Kilogramm wurden mit Gold belohnt, Silber ging an Shota Mishvelidze (290 Kilogramm), Bronze an Ferdi Hardal aus der Türkei (287 Kilogramm).

"Wir sind schon ein bisschen stolz, dass so jemand wie Stilyan bei uns im Verein hebt", sagt Martina Dosquet und erinnert sich an die Anfänge zurück. Vor ein paar Jahren hatte sie Grozdev erstmals bei einer EM im Fernsehen gesehen, sie war derart angetan, dass sie erklärte: "Das sieht gut aus, was der macht. Der ist jung, der hat Potenzial. Den muss ich haben." Gesagt, getan. Dank Iliyan Tzankov, der Grozdevs Trainer aus gemeinsamen Zeiten in Bulgarien kannte, wurden die Kontakte geknüpft. Seit drei Jahren gehört Stilyan Grozdev nun dem TSV-Kader an und ist der Leistungsträger Nummer eins im Team.

In der vergangenen Saison, als der TSV ungeschlagen mit 18:0 Punkten Meister in der 2. Bundesliga (Staffel B) wurde, war er der jeweils Beste in der Mannschaft. Seinen stärksten Auftritt hatte er beim 3:0-Heimsieg am 28. September 2019 gegen den SV Magstadt – 175 Punkte steuerte er bei, mit 130 Kilogramm im Reißen und 166 Kilogramm im Stoßen. Beim TSV schätzen sie nicht nur seine saubere Technik, sondern auch sein sauberes Auftreten abseits der Wettkampfbühne. "Er ist ein netter Kerl. Er fühlt sich nicht als Superstar, er ist ganz normal und überhaupt nicht abgehoben. Es ist klar, dass er sich sowohl beim Auf- als auch beim Abbau mit einbringt und nach dem Essen seinen Teller abräumt."

Stilyan Grozdev, der Erfolgshungrige, isst gerne und viel. Das Problem: "Er hat Schwierigkeiten beim Zunehmen Deshalb ist er bei der EM in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm angetreten", sagt Dosquet und ist überzeugt: "Mit seiner Größe müsste er in einer anderen Gewichtsklasse heben. Er muss kompakter werden."

Wann er wieder mal in einem Heimkampf in der Josef-Müller-Halle zu bewundern ist? Nach dem Ausfall der Saison 2020/21 wäre theoretisch ein Einsatz in der Beschäftigungsrunde ab dem 18. April denkbar. Martina Dosquet verweist aber auf das "ganze Gezuchtel" mit Einreise- und Quarantänebestimmungen. So wird es wohl eher Herbst werden, die neue Saison, bis Grozdev den schwarzen Kampfanzug des TSV tragen wird. Angst, dass er abgeworben werden könnte, hat Dosquet nicht. "Die Bulgaren, die wir haben, bleiben", stellt die Abteilungsleiterin mit Blick auf Iliyan Tzankov und Aleksandar Dimitrov klar, die in Heinsheim nicht nur heimisch, sondern auch sesshaft geworden sind.

Stilyan Grozdev hat auf der Facebook-Seite des TSV Heinsheim seinen festen Platz. Das Foto von der Siegerehrung bei der EM in Moskau hat der Verein sofort gepostet. Die Sektkorken im Hause Dosquet/Fein hatten schon während des Wettkampfs geknallt. "Wir waren uns sicher, dass er eine Medaille gewinnt", sagt Martina Dosquet.