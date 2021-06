Von Nikolas Beck

Heidelberg. Der erste Spieltag war noch nicht der Spieltag der Hoffenheimer EM-Fahrer. Das internationale Sextett aus dem Kraichgau hatte zum Auftakt erst mal eine Nebenrolle inne, erlebte mit den jeweiligen Nationalmannschaften zwei Siege, eine Niederlage und ein echtes Drama.

> Robert Skov hat es wie erwartet nach seiner Knöchelverletzung im letzten Test gegen Bosnien-Herzegowina zum EM-Auftakt der Dänen gegen Finnland noch nicht in den Spieltagskader geschafft. Bangen um seinen Teamkameraden Christian Eriksen, der kurz vor der Halbzeitpause einen Herzstillstand erlitten hatte, musste der 25-Jährige natürlich trotzdem. Jetzt hoffen die Dänen, die sich entschlossen haben, das Turnier für ihren Spielmacher fortzusetzen, auf eine schnelle Genesung Eriksens. Und auf einen möglichen Einsatz von Robert Skov im zweiten Gruppenspiel am Donnerstag gegen Belgien.

> Andrej Kramaric durfte mit Kroatien am Sonntag gegen England von Beginn an ran, konnte bei der 0:1-Niederlage der offensiv harmlosen Kroaten aber keine Akzente setzen. Nach 70 Minuten, 29 Ballaktionen, 43 Prozent gewonnener Zweikämpfe und einer Torschussvorlage war Schluss für den TSG-Rekordschützen, der für Wolfsburgs Josip Brekalo ausgewechselt wurde. Am Freitag gegen Tschechien stehen Kramaric und Kroatien also schon unter Druck.

> Pavel Kaderabek und Tschechien gehen in diese Partie mit dem Rückenwind vom 2:0-Auftakterfolg an diesem Montag gegen Schottland. Der 29 Jahre alte Rechtsverteidiger saß allerdings 90 Minuten lang auf der Bank und sah, wie auf seiner Position Vladimir Coufal Dreh- und Angelpunkt des Spiels der Tschechen war. Ein Einsatz Kaderabeks erscheint auch am Freitag äußerst fraglich.

> Christoph Baumgartner durfte beim 3:1-Erfolg der Österreicher knapp eine Stunde lang mitwirken, brachte es auf 36 Ballaktionen und einen Torabschluss. Beim Stand von 1:1 übernahm für den 21-Jährigen Augsburgs Gregoritsch, der prompt zum 2:1 einnetzte. Florian Grillitsch kam nicht zum Zuge, saß aber auf der Bank. Stefan Posch schaffte es nicht in den Spieltagskader und musste auf der Tribüne Platz nehmen. Am Donnerstag treffen die "Ösis" auf die Niederlande.