Von Andreas Morbach

Bochum. Bei der turnusmäßigen Spielanalyse zu Wochenbeginn fielen Thomas Reis vor allem zwei Dinge auf – die im aktuellen Fall auch direkt miteinander verknüpft waren. Bochums Cheftrainer hatte den jüngsten Auftritt seiner Mannschaft in Mönchengladbach in Augenschein genommen und dabei verärgert festgestellt: "In den ersten sechs oder sieben Minuten gab es schon sechs Eckbälle für die Borussia." Dieser ungebremste Angriffsschwung mündete schließlich in einen 2:1-Erfolg der Fohlenelf, in dessen Fahrwasser Reis (48) vor seinen Laptop mürrisch erkannte: "Auswärts sind wir nicht so stabil und wach wie zu Hause – warum auch immer."

Im Duell mit den fünf Ränge besser platzierten Hoffenheimern hat der VfL also immerhin einen gewissen Vorteil: Die Partie findet im altehrwürdigen Stadion des Revierklubs statt – wo der Aufsteiger, aktuell 14., als Folge seiner dort praktizierten Widerstandskraft und Aufmerksamkeit eine beachtliche Zwischenbilanz vorweisen kann. Vier Mal trat Bochum nach seiner Rückkehr in die Bundesliga zu Hause an, gestattete dabei allein Hertha BSC einen Torerfolg. Im Fall der Berliner waren es allerdings gleich drei Treffer – doch neben dem 1:3 gegen die Hauptstädter behielt der Neuling gegen Mainz (2:0), Stuttgart (0:0) und Frankfurt (2:0) auf eigenem Terrain eine weiße Weste.

Darüber hinaus gelang dem VfL vor drei Wochen bei Mit-Aufsteiger Fürth ein 1:0. Das macht insgesamt vier zu-Null-Spiele in den ersten zehn Runden. Vergleichbares gelang ansonsten nur noch Freiburg, Wolfsburg, Mainz – und dem Wochenendgegner aus dem Kraichgau. Tendenziell droht am Samstagnachmittag also ein 0:0, zumal Übungsleiter Reis eine Erkenntnis aus der bisherigen Saison nennt: "Wir wissen, was uns erwartet, wir dürfen Hoffenheim nicht ins Spielen kommen lassen. Denn da haben sie richtig Qualität in ihren Reihen."

Ganz prinzipiell wussten die Bochumer nach elf Jahren in der Zweiten Liga auch, dass sie in der nationalen Beletage nichts anderes als der sportliche Überlebenskampf erwarten würde. Der hochemotionale Erfolg im ersten Heimspiel gegen Mainz, mit einem dreieinhalb Mal so hohen Etat wie Bochum (23 Millionen Euro) ausgestattet, galt früh als Blaupause für das wöchentliche Hauen und Stechen um Bundesligapunkte. Und kein Wunder ist es, dass der bescheidene Fußballlehrer Reis den SC Freiburg als einen Verein nennt, vor dem er "absolut den Hut" ziehe und an dem er sich "gerne ein Beispiel" nehme.

Wie die Breisgauer mit überschauerbaren finanziellen Mitteln dauerhaft viel zu erreichen – das ist auch das Ziel des VfL und seines Trainers. "Wir wollen nicht nur ein Ein-Jahres-Abonnement für die Bundesliga haben, wir wollen langfristig drinbleiben", lautete Reis‘ Vorgabe nach den ersten Partien. Und ähnlich wie der gebürtige Tauberfranke erklärt auch Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz inzwischen: "Uns ist allen klar, dass es eine überaus schwierige Saison ist und bis zum Ende bleiben wird. Aber wir sind nicht chancenlos."

Diese Zuversicht, gespeist aus den drei aufeinanderfolgenden Siegen in Fürth, gegen Frankfurt und im Pokal über Augsburg, bekam zuletzt in Gladbach einen Dämpfer. Damit aus dem kleinen Rückschlag nicht, wie zwischenzeitlich nach dem Mainz-Spiel wieder ein Trend wird, fordert Reis von den VfL-Kickern gerne mal mehr Mut, mehr Egoismus ein – und bittet sie, den Ball nicht ins Tor tragen zu wollen. Ein Wunsch, dem das Bochumer Rasenpersonal zuletzt grundsätzlich nachkam. "Wir erarbeiten uns viele Chancen aktuell", lobte Thomas Reis sein Team vor dem Duell gegen Hoffenheim. "Allerdings bringen wir diese nicht oft genug ins Ziel."