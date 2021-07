Rottach-Egern (dpa/lsw) - Mit einem Remis reist Fußball-Bundesligist TSV 1899 Hoffenheim aus dem Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee ab. In einem Testspiel trennte sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß am Samstag von Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth 2:2. Die Tore für Hoffenheim in der 105 Minuten langen Partie erzielten Jacob Bruun Larsen (41. Minute) und Georginio Rutter (87.). Branimir Hrgota (2.) und Havard Nielsen (37.) hatten die Kleeblätter mit 2:0 in Führung geschossen.

Hoeneß musste auf viele Spieler verzichten. Håvard Nordtveit, Konstantinos Stafylidis, Ishak Belfodil, Sargis Adamyan sowie Oliver Baumann, Ermin Bičakčić, Benjamin Hübner und Diadie Samassékou fehlten angeschlagen. Florian Grillitsch wurde aus privaten Gründen freigestellt. Zudem fehlten die drei EM-Fahrer Andrej Kramarić, Pavel Kadeřábek und Robert Skov sowie Olympia-Starter David Raum.

Trotz einiger Abstimmungsprobleme präsentierten sich die Kraichgauer ordentlich und drangvoll. Hoeneß gab allen 26 aufgebotenen Spielern die Möglichkeit, sich in den zweimal 30 und einmal 45 Minuten zu präsentieren. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) eröffnet Hoffenheim in der ProZero Arena in Sinsheim gegen den französischen Erstligisten Stade Reims die neue Saison.

Nicht mehr dabei ist dann Alfons Amade. Wie der Verein am Samstag mitteilte, wechselt der 21 Jahre alte Defensivspieler mit sofortiger Wirkung zum belgischen Erstligisten KV Ostende. Amade hatte bei den Hoffenheimern noch einen Vertrag bis zum Juni 2022. Der deutsche Junioren-Nationalspieler feierte sein Bundesliga-Debüt 2019, kam zuletzt aber mehr in der U23 zum Einsatz. Über die Höhe der Ablösesumme ist nichts bekannt.