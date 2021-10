Hand in Hand vor der Bierkurve: Die TSG-Spieler hatten am Freitagabend nach dem Abpfiff allen Grund, ausgiebig zu feiern. Foto: APF

Von Achim Wittich

Sinsheim. Richtig viel Dampf auf dem Kessel war bei der TSG Hoffenheim vorm Freitagspiel gegen die stark gestarteten Kölner mit ihrem Kulttrainer Steffen Baumgart. Der Mann mit der Schiebermütze tigerte auch am kühlen Oktoberabend wie immer leicht bekleidet die Seitenlinie entlang und dirigierte sein Orchester. Er tat das vergeblich, denn nach nicht einmal ganz 90 Minuten – Schiedsrichter Tobias Reichel aus Stuttgart pfiff mehr als pünktlich ab – hatte "Hoffe" den Höhenflug der Rheinländer mit einem furiosen 5:0 (1:0) erst einmal beendet.

Und während Baumgart seine Schäflein nach der Demontage flugs zum Kreisgespräch zusammen trommelte, lagen sich die Hoffenheimer in den Armen. Allen voran Baumgarts Kollege Sebastian Hoeneß dürfte der berühmte Stein vom Herzen gefallen sein. Denn trotz aller gegenteiligen Beteuerungen wäre der gebürtige Münchner eine Woche vorm Gastspiel beim FC Bayern bei einem erneuten Misserfolg richtig in die Bredouille geraten.

Seine Spieler ersparten es ihm, weshalb Hoeneß nachher befreit analysieren konnte. "Ein sehr runder Abend, das tut uns gut", sagte der 39-Jährige auf der Pressekonferenz, während nebenan in der TSG-Kabine gefeiert wurde, bis die Wände wackelten. "Wir haben uns heute für den Anschluss nach oben entschieden", führte Hoffenheims Coach weiter aus, nachdem seine Mannschaft sich auf einen einstelligen Tabellenplatz nach oben geschossen hatte. Doch klar ist: Der neunte Rang soll beileibe noch nicht das Ende der Fahnenstange bei den Kraichgauern sein. Ins internationale Geschäft soll es wieder gehen und der Hoeneß zur Verfügung stehende Kader lässt dieses Ziel durchaus realistisch erscheinen.

Allein: Hoeneß wird es schaffen müssen, dass seine Spieler ihre individuelle Qualität beständiger abrufen und dass sie als Mannschaft funktionieren. Immer wieder wechseln sich gute Phasen mit unerklärlichen Schwächezeiten ab, einer ordentlichen Halbzeit folgt ein fast Komplettversagen in den zweiten 45 Minuten – oder umgekehrt.

Diesmal präsentierten sich die Kraichgauer in einer ausgewogenen Verfassung. Zwar stotterte der Motor in den ersten 30 Minuten auch noch ein wenig, doch spätestens mit dem 1:0 durch Ihlas Bebou (31. Minute) lief es dann wie geschmiert. Erneut Bebou war es auch, der kurz nach der Pause mit dem schnellen 2:0 (49.) für die Vorentscheidung sorgte und nur kurz darauf war nach Christoph Baumgartners 3:0 (51.) die Messe am Technik-Museum gelesen. Dennis Geiger (74.) und Stefan Posch (87.) sorgten für die umjubelten Kürelemente in der Sinsheimer Arena.

Vor allem für Bebou war es ein ganz besonderer Abend. Am 8. Oktober Vater geworden, widmete der pfeilschnelle Stürmer seine beiden Treffer dem Nachwuchs. " "Die Geburt meines Sohnes hat mir noch einmal einen extra Schub gegeben", gab er einen Einblick in sein heiteres Seelenleben.

Es läuft beim 27-jährigen Torjäger und wie die gesamte Mannschaft profitiert Bebou von einem ganz neuen Andrej Kramaric. Der kroatische Vizeweltmeister von 2018 knallt das Runde zwar nicht mehr so häufig ins Netz des Gegner und hat in den achte Ligapartien erst ein Tor markiert, glänzt dafür aber als Vorlagengeber (6 Assists).

Auch gegen den Ersten Fußballclub Köln hatte Kramaric seine Füße bei vier der fünf Treffe mit im Spiel, was Hoeneß einen lockeren Kommentar über die Lippen brachte. "Er kann meinet wegen beides tun", scherzte er auf die Torjäger- bzw. Vorlagengeber-Qualitäten seines wirkungsvollsten Profis angesprochen und fügte hinzu: "Eine super Leistung".

"Die Hoffenheimer sind bereit für den Auftritt am Samstag (15.30 Uhr) vor erstmals wieder 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena. Natürlich weiß Hoeneß nur zu gut, dass dann eine weitere Leistungsexplosion nötig sein wird, um bei den "Mia-san-Mia"-Königen zu bestehen. Nach der Niederlage gegen Frankfurt werden sich Neuer, Lewandowski und Co, keine zweite Heimpleite in Serie leisten wollen. Nach dem "sehr runden Abend" könnte deshalb ein "ungemütlicher Nachmittag" folgen. Schaun mer mal.