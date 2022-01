Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Am 18. Dezember verabschiedete sich die TSG Hoffenheim mit einem 1:1 gegen wankende Gladbacher in die kurze Weihnachtspause. Nur 20 Tage später rollt der Ball ins Sinsheim wieder, die Kraichgauer empfangen vor 500 zugelassenen Zuschauern zum Rückrundenauftakt den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky). Natürlich hofft TSG-Trainer Sebastian Hoeneß darauf, gegen den Tabellen-15. ähnlich erfolgreich wie zum Ligastart im vergangenen August zu sein. In der Fuggerstadt gewann "Hoffe" 4:0 und geht nach einer starken Vorrunde mit 28 Punkten zehn Ränge vor dem kommenden Gegner in die zweite Saisonhälfte.

Hoeneß nimmt die Mannschaft seines Kollegen Markus Weinzierl aber keineswegs auf die leichte Schulter – und tut gut daran. Schließlich sorgte der FCA im November mit seinem 2:1-Überraschungscoup gegen den FC Bayern für mächtig Aufsehen. "Ein Gegner, der ganz gut drauf ist", befand der Münchner Hoeneß am Donnerstag auf der Spieltagskonferenz in Zuzenhausen. "Obwohl sie in der Tabelle eher unten anzusiedeln sind, sind sie derzeit ganz gut unterwegs", fügte er hinzu, um dann unmissverständlich klarzustellen. "Natürlich wollen wir mit einem Heimsieg in das Jahr hineinkommen."

Die Chancen dafür stehen gut, denn gerade im eigenen Wohnzimmer sind die Hoffenheimer bärenstark und leisteten sich nur gegen die stark auftrumpfenden Mainzer beim 0:2 einen Ausrutscher.

Sechsmal durften der konstant formstarke Torhüter Oliver Baumann und seine Vorderleute in den anderen acht Heimpartien nach dem Abpfiff jubeln und teilten sich außer gegen die niederrheinische Borussia noch gegen Union Berlin (2:2) am zweiten Spieltag die Punkte.

Glücklicherweise bleibt 1899 – im krassen Gegensatz zur vergangenen Runde – auch zu Wiederbeginn fast von Coronainfektionen verschont. Erwischt hat es nur Ermin Bicakcic. Der Langzeitverletzte und bei den Fans sehr beliebte "Eisen Ermin" hat allerdings bisher nach seinem Kreuzbandriss Ende September 2020 immer noch nicht am Mannschaftstraining teilgenommen.

Neben Bicakcic werden gegen die Fußballer aus der Puppenspieler-Stadt auch Diadie Samassékou, der mit der malischen Nationalmannschaft beim Afrika-Cup (9. Januar bis 6. Februar) für Furore sorgen möchte, und der Däne Robert Skov fehlen. Mit Fragezeichen versehen sind laut Sebastian Hoeneß noch Sargis Adamyan (häusliche Quarantäne nach Corona-Fall im privaten Umfeld), Havard Nordtveit, Marco John und Angreifer Fisnik Asllani. Der 19 Jahre alte gebürtige Berliner ist von Hoeneß gerade von der U 23 in den Profikader befördert worden.

Recht wenige sportliche Sorgen also für Hoeneß, der sich auch von der zunehmend schwieriger werdenden Corona-Situation nicht aus der Ruhe bringen lässt. "Ich mache mir natürlich meine Gedanken, aber mein Einfluss dahingehend ist gleich null. Ich hoffe, dass solche Fälle wie beim FC Bayern nicht so häufig entstehen und der Wettbewerb fair bleibt", sagte Hoeneß und verriet, dass als weitere Vorsichtsmaßnahme die Anreise zu den Heimspielen in Autos erfolge.

Startet die TSG tatsächlich mit einem Sieg, könnte der Rückstand auf den Zweiten Borussia Dortmund, der bei Eintracht Frankfurt gastiert, bis auf drei Punkte verkürzt werden. Welch verlockende Aussichten für "Hoffe".

Update: Donnerstag, 6. Januar 2022, 19.38 Uhr

Hoeneß will für "das ein oder andere Spektakel" sorgen

Zuzenhausen. (dpa/lsw) Im Gegensatz zur vergangenen Saison wird die TSG 1899 Hoffenheim derzeit von großen Corona-Sorgen verschont - und will nun zum Jahresauftakt an ihre Erfolgsserie anknüpfen. Für den seit sechs Spielen unbesiegten Tabellenfünften geht es in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg wieder los. "Wir wollen auch in der Rückrunde einen attraktiven und offensiven Fußball spielen und für das ein oder andere Spektakel sorgen", kündigte Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag an.

Für die kurze Winterpause bekamen seine Profis "ein sehr, sehr intensives Programm" mit in den Urlaub: "Da wurde auch ein bisschen gestöhnt." Die Kraichgauer weisen derzeit den viertbesten Angriff der Liga (35 Tore) auf - bei 16 verschiedenen Torschützen. Kurioserweise hat Toptorjäger Andrej Kramaric, in der vergangenen Spielzeit 20 Mal erfolgreich, erst zwei Treffer erzielt.

Zum Saisonstart in Augsburg hatte die TSG mit 4:0 gewonnen, rutschte danach aber in eine kleine Krise. Mit einem starken Jahresendspurt erhoben die Hoffenheimer ihre Ansprüche auf die Rückkehr ins internationale Geschäft. Sportchef Alexander Rosen hatte vor der kurzen Winterpause seinen Chefcoach für dessen konsequenten Weg gelobt und die Mannschaft dafür, "wie fit und griffig sie ist".

Trotz einiger Ausfälle hat Hoeneß angesichts des breiten Kaders viele personelle Möglichkeiten. Den nach seinem Kreuzbandriss ohnehin noch nicht im Mannschaftstraining befindlichen Ermin Bicakcic erwischte es mit einem positiven Corona-Test. Stürmer Sargis Adamyan hat einen Fall im privaten Umfeld. Dazu fallen der Langzeitzeitverletzte Robert Skov und der angeschlagene Marco John aus. Malis Nationalspieler Diadie Samassékou ist beim Afrika-Cup in Kamerun. Ein Fragezeichen steht hinter dem zuletzt erkrankten Havard Nordtveit.

Vor seinem Comeback in der Bundesliga steht Kapitän Benjamin Hübner. Nach einer über einjährigen Zwangspause wegen einer Sprunggelenkverletzung gehörte der 32-Jährige vor Weihnachten schon wieder zum Aufgebot, hatte aber noch keinen Einsatz. "Er ist eine absolute Alternative für uns als Mannschaft. Ob das schon am Wochenende passiert, muss man sehen. Es wird nicht mehr lange dauern, dann sehen wir Benni auf dem Platz", sagte Hoeneß.

Mit Blick auf die heikle Lage in der Corona-Pandemie habe man im TSG-Team noch einmal die Sinne geschärft. "Wir haben das gemeinsame Zusammenkommen auf ein Minimum reduziert und reisen zum Beispiel bei Heimspielen in Autos an", berichtete der Chefcoach. Er erinnerte daran, dass seine Mannschaft in der vergangenen Saison stark von Corona-Fällen und den Nachwirkungen betroffen war. Mit Blick auf die mögliche Absage eines ganzen Spieltages sagte Hoeneß: "So richtig groß sind die Sorgen darüber noch nicht, weil ja viel passieren muss, damit ein Spiel verschoben wird. Ich hoffe, dass solche Fälle wie beim FC Bayern nicht so häufig entstehen und der Wettbewerb fair bleibt."