Heidelberg. Sebastian Hoeneß ist erst in seinem zweiten Jahr als Bundesliga-Trainer. Und dennoch trifft der gebürtige Münchner in schöner Regelmäßigkeit auf seine Ex-Klubs. Stuttgart, mit denen er einst als Spieler B-Junioren-Meister war. München natürlich, wo er vor 39 Jahren zur Welt kam und 2020 als Trainer den Drittliga-Titel holen konnte. Oder erst vor drei Wochen Hertha BSC. In Berlins Reserve verbrachte Hoeneß den Großteil seiner aktiven Zeit.

Nun also Leipzig. An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfängt "Hoffe" die RasenBallsportler in Sinsheim. Am 12. Spieltag kommt es für den Hoffenheimer Chefcoach bereits zum vierten Mal zu einem Duell mit der eigenen Vergangenheit. Bei den Bullen betreute er insgesamt drei Jahre lang den Nachwuchs. Erst die U17, dann die U19.

Heimstark, auswärtsschwach Hoffenheim hat die vergangenen drei Heimspiele allesamt gewonnen (gegen Wolfsburg, Köln und zuletzt Hertha). Auswärts aber dreimal hintereinander verloren (in Stuttgart, München und Bochum). Auch Leipzig hat 15 ihrer 18 Punkte daheim geholt. Auswärts wartet RB seit acht Spielen auf einen Sieg, länger als je zuvor in ihrer Bundesliga-Geschichte. Erfolgsduo gesprengt Aufgrund eines Muskelfasserisses in der Wade wird Yussuf Poulsen, der in den vergangenen drei Spielen jeweils getroffen hat, voraussichtlich bis Ende des Jahres ausfallen. Damit ist auch das Erfolgsduo der Bullen gesprengt: Mit Christopher Nkunku, gerade zum Bundesliga-Spieler des Monats Oktober gewählt, und dem dänischen Nationalspieler Poulsen gemeinsam in der Startelf hat Leipzig von 16 Spielen noch keins verloren (zehn Siege, sechs Remis.) nb So könnten sie beginnen Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, Vogt - Akpoguma, Raum - Stiller, Samassekou - Geiger - Bebou, Rutter. Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Simakan, Orban - Mukiele, Kampl, Haidara, Angeliño - Olmo, Forsberg - Nkunku.

Aus seinen Sympathien für die Sachsen macht Hoeneß keinen Hehl. "Verbrannte Erde" habe er nirgends hinterlassen, sagte er kürzlich. Auch nicht in Leipzig: "Ich verbinde mit dem Klub sehr nette Menschen und gute Erinnerungen."

Nur an die bisherigen Duelle denkt Hoeneß nicht ganz so gerne zurück. Vergangene Saison gab es daheim eine knappe 0:1-Niederlage. Im Bullen-Stall erkämpfte sich die TSG ein 0:0. Generell hat sich Leipzig zu einer Art Angstgegner für die Kraichgauer entwickelt. Aus den letzten sechs Vergleichen gab es nur zwei Zähler. Zuletzt blieb Hoffenheim dreimal ohne Tor.

"Wir wissen um die Statistik", sagte Hoeneß. Ebenfalls nicht entgangen ist es ihm und seinem Staff, dass Leipzig mit dem Rückenwind von sieben Liga-Spielen ohne Niederlage anreist. Nun würden die Hoffenheimer gerne den Spielverderber geben: "Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir immer mal wieder in der Lage sind, gewisse Serien zu brechen."

Unter Nagelsmann-Nachfolger Jesse Marsch zeige sich nach einem holprigen Start inzwischen wieder die "klassische RB-Philosophie: "Sie spielen mit mehr Risiko, mehr in die rote Zone, versuchen ein Stück weit Chaos zu stiften." Über eine kurze Begrüßung zwischen dem damaligen RB-Jugendcoach und Marsch, der in Leipzig bei Ralf Rangnick zu dieser Zeit gerade ein Praktikum absolviert hatte, sei der Kontakt der beiden Trainer noch nicht hinausgegangen. Aus der Ferne betrachtet, würde Hoeneß sein Pendant als einen "sehr emotionalen Trainer" bezeichnen.

Am Spielfeldrand. Aber auch auf dem Podium einer Pressekonferenz. Sachsen gilt derzeit als Corona-Hotspot Deutschlands. In Leipzig lag die Inzidenz am Donnerstag bei 438,5. Es tue ihm als Mensch extrem leid, dass das turnusmäßige Journalistengespräch wieder rein virtuell stattfinden müsse, so der US-Amerikaner in seiner Begrüßung. Die rasant steigenden Infektionszahlen erschüttern Marsch: "Dass wir wieder über einen Lockdown reden, ist eigentlich unvorstellbar. Die Situation ist sehr schwer zu akzeptieren", sagte der 48-Jährige.

Während in Leipzig künftig wieder Geisterspiele anstehen könnten, darf die TSG erstmals das Stadion vollmachen. Zumindest rund 13 000 der zugelassenen 30 150 Fans werden erwartet. Sebastian Hoeneß freut sich auf "schlagkräftige Unterstützung" im Vorhaben, "eine Top-Mannschaft wie Leipzig im besten Fall auch zu besiegen". Aber natürlich mache die aktuelle Entwicklung auch ihm Sorge: "Die Maßnahmen, die dann einfach nötig sind, sollen ergriffen werden, so dass am Ende so wenig Menschen wie möglich Schaden nehmen."

Warum sich Hoeneß mit Sisyphos vergleichen muss

Zuzenhausen. Man täte Sebastian Hoeneß Unrecht, ihn in die Unterwelt zu verbannen. Und ohne Aussicht auf Erfolg ist das Unterfangen des Hoffenheimer Cheftrainers natürlich auch nicht. Dennoch: Das Bild des Sisyphos, der in der griechischen Mythologie immer wieder einen schweren Felsblock einen steilen Hang hinaufrollen muss, nur um kurz vorm Gipfel zu scheitern, ist nicht ganz abwegig. In den Heimspielen hieve Hoeneß mit seinem Team den Stein immer wieder nach oben, meinte der Kollege bei der Presserunde vor dem Bundesliga-Duell in Sinsheim mit RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Und auswärts gehe es in schönes Regelmäßigkeit – ergebnistechnisch und tabellarisch – bergab. Zuletzt gab es drei Heimsiege (gegen Wolfsburg, Köln und Hertha) sowie drei Auswärtspleiten (in Stuttgart, München und Bochum).

"Es gibt keinen Zaubertrank", weiß Hoeneß und verwies auf sein Mantra: "Über beständige Arbeit und Training an den entscheidenden Dingen arbeiten." Was erst kürzlich beim 5:0 gegen Köln exzellent geklappt habe, sei beim 0:2 in Bochum das große Manko gewesen: im letzten Drittel Gefahr ausstrahlen, zielstrebig sein, Konter zu Ende zu spielen.

Dies sei auch gegen die Brause-Bullen, die mit zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage im Kraichgau aufschlagen, entscheidend. Von Verallgemeinerungen, etwa dass sich seine Elf gegen spielstarke Gegner leichter tut als gegen tief stehende Schwerstmalocher, hält Hoeneß wenig. "Ich sehe bei meiner Mannschaft nicht, dass wir nicht laufen oder nicht kämpfen." Vielmehr "fühle" der 39-Jährige, "dass es wenige Prozent sind, die es jetzt herauszukitzeln gilt."

Nicht unbedingt die Leistungen, aber eben die Ergebnisse seien nun mal schwankend. Deswegen könne Hoeneß zumindest nachvollziehen, warum das Fachblatt kicker vor der Partie am Samstag titelte, die TSG stehe am Scheideweg. Wenngleich das in seinen Ohren etwas zu dramatisch klinge. Hoeneß: "Um einen positiven Trend zu setzen, musst du Spiele wie das in Bochum oder in Stuttgart in Zukunft für dich entscheiden."

Sechs Partien stehen aus vor der Winterpause. Und beim aktuellen Rangzehnten weiß man: "Die müssen jetzt Punkte bringen", so Hoeneß. Am besten fange man mit dem Punkten schon gegen Leipzig an: "Das wäre direkt ein schönes Ausrufezeichen und möglicherweise eine Initialzündung für die Spiele danach."

Und mit Sicherheit auch Werbung in eigener Sache. Gegen RB kommt in Sinsheim erstmals die 2G-Regelung zum Tragen, wonach mit Maskenpflicht auch auf den Plätzen nur noch geimpfte und genesene Zuschauer sowie Kinder bis sieben Jahre und regelmäßig getestete Schüler zugelassen sind (Infos unter www.tsg-hoffenheim.de). Aktuell wird mit 13 000 Zuschauern gerechnet, darunter 400 aus Leipzig. Knapp 4000 mehr als bisher durchschnittlich in dieser Spielzeit also. Aber auch weit weg von der theoretischen Vollauslastung von 30 150. "Ich freue mich einfach, dass wieder deutlich mehr Fans im Stadion sind", sagte Hoeneß und denkt, dass dies direkt hör- und spürbar sein werde. Den Zuschauern wolle man auch gegen eine Topmannschaft wie Leipzig abermals ein Spektakel im eigenen Haus bieten.

In Hoffenheim macht man sich also bereit für den Schlussspurt vor dem Jahreswechsel. Jetzt, da auch die dritte Länderspielpause seit Anfang September überstanden ist. "Natürlich hat das Einfluss auf Mannschaften, die viele Abstellungen haben, es hilft aber nicht, dass jedes Mal zu thematisieren", sagte Hoeneß.

Dieses Mal aber musste es sein.

Denn erneut hat es die TSG "richtig erwischt", wie es der Trainer nennt. Das fast schon traditionelle Hoffenheimer Lazarett hat ordentlich Zuwachs bekommen. Christoph Baumgartner wird definitiv fehlen, auch Sebastian Rudys Einsatz ist höchst unwahrscheinlich (muskuläre Probleme). Dazu stehe ein kleineres Fragezeichen hinter David Raum (Fußprobleme) und ein größeres hinter Andrej Kramaric, der mit Kroatien beim 1:0-Erfolg gegen Russland am Sonntag zwar die WM-Quali klargemacht hat, allerdings von einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler eine Kopfverletzung davontrug. "Er war wohl kurz bewusstlos, hat danach zwar weitergespielt, aber jetzt müssen wir vorsichtig sein und ein gewisses Protokoll abarbeiten", erklärte Hoeneß. Dazu fehlen weiterhin Ermin Bicakcic, Marco John, Pavel Kaderabek und Robert Skov, der sich gegen Bochum am Oberschenkel verletzt hatte.

Ein dicker Brocken also, um im Bild zu bleiben. Für die TSG – und für "Sisyphos" Sebastian Hoeneß.

Einsatz von Kramaric gegen Leipzig fraglich

Zuzenhausen. (dpa) Der "Kicker"-Schlagzeile "Die TSG steht nun am Scheideweg" konnte Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß nicht viel abgewinnen. "Das ist mir ein bisschen zu dramatisch", sagte der 39-Jährige vor der Bundesliga-Partie der Kraichgauer gegen RB Leipzig. Aber er könne schon ein Stück weit nachvollziehen, wo das herkomme: "Wir haben einfach Leistungen, insbesondere Ergebnisse, die schwanken." Zur Stabilisierung wenig beitragen kann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wahrscheinlich Torjäger Andrej Kramaric.

Andrej Kramaric. Foto: APF

Der 30-Jährige hat sich beim 1:0-Sieg Kroatiens gegen Russland in der WM-Qualifikation eine Kopfverletzung zugezogen und wird noch umfangreich untersucht. "Er ist mit dem Kopf mit einem anderen Spieler zusammengestoßen und war wahrscheinlich kurzzeitig bewusstlos", schilderte Hoeneß. "Durch die TV-Bilder war klar, dass ein gewisses Protokoll abgearbeitet werden muss, dass wir vorsichtig sein müssen. Er hat auch ein Hämatom." Kramaric spielte in Split trotz des Vorfalls durch, die Mannschaft des Vize-Weltmeisters sicherte sich mit dem Erfolg das Ticket für Katar 2022.

"Dieses Mal hat es uns erwischt, richtig erwischt", klagte Hoeneß mit Blick auf Profis, die angeschlagen von Länderspielen zurückkamen. So fällt der Österreicher Christoph Baumgartner wegen Oberschenkelproblemen definitiv aus, ein kleines Fragezeichen steht hinter DFB-Auswahlspieler David Raum (Fußblessur). Zudem fehlen Sebastian Rudy (muskuläre Probleme) und die Langzeitverletzten Ermin Bicakcic, Marco John, Pavel Kaderabek und Robert Skov.

Die Hoffenheimer sind in dieser Saison ein Musterbeispiel an Unbeständigkeit, vor allem auswärts wie zuletzt beim 0:2 in Bochum schwächelte das Hoeneß-Team. Zwei Siege hintereinander gab es beim derzeitigen Tabellenzehnten noch gar nicht. "Ich sehe uns nach wie vor mit sehr viel Potenzial, aber wir müssen es schaffen, mehr Stabilität in unsere Leistungen zu bekommen", forderte auch der lange verletzte Kapitän Benjamin Hübner, der auf dem Sprung zurück in die Mannschaft ist.

Immerhin gewann die TSG die vergangenen drei Begegnungen im Sinsheimer Stadion - Leipzig ist allerdings seit sieben Liga-Partien ungeschlagen und sichtlich auf dem Weg nach oben.

"Wir wissen, dass die sechs Spiele, die jetzt bis zum Winter kommen, Punkte bringen müssen. Am besten fangen wir gegen Leipzig an, das wäre eine schöne Initialzündung und ein Ausrufzeichen", sagte Hoeneß. "Wir wollen uns in eine Position bringen, wo wir Zugriff haben auf die internationalen Plätze."

Erstmals in dieser Runde darf die TSG die volle Zuschauerkapazität von 30.150 Besuchern nutzen - mit Maske und der 2G-Regel, wonach bis auf Ausnahmen für Schüler nur Genesene und Geimpfte Zugang haben. Der Club rechnet am Samstag mit 13.000 Fans, darunter 400 aus Leipzig. Die Hoffenheimer zählen zu jenen Vereinen, die besonders mit einem Zuschauerrückgang in der Pandemie zu kämpfen haben: Im Durchschnitt kamen nur 9480 Fans zu den bisherigen Heimspielen.

