Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Seinen größten Erfolg als Spieler feierte Sebastian Hoeneß in Stuttgart. An sein erstes Gastspiel im Schwabenland als Trainer hat er weniger gute Erinnerungen: Im März dieses Jahres verloren Hoeneß und die TSG Hoffenheim 0:2 beim VfB – und damit auch den Anschluss an die Europapokal-Plätze. Damals folgten zwei weitere Niederlagen und vier Spiele ohne Sieg am Stück.

Nun geht’s für die TSG am Samstag (15.30 Uhr/Sky) abermals nach Stuttgart – und Hoeneß, 1999 Deutscher B-Junioren-Meister mit dem VfB, verspürt große Vorfreude. Gar nicht alleine wegen der eigenen Vergangenheit: "Es ist lange her", antworte Hoeneß am Donnerstag während der Pressekonferenz auf die Frage, ob es für ihn immer noch ein besonderes Duell sei, "aber natürlich sind die Erinnerungen noch da, da mache ich keinen Hehl draus." Die schöne Zeit im Klub, in dem auch Vater Dieter von 1990 bis 1995 als Manager fungierte, sei selbstverständlich nicht vergessen. Viel wichtiger für Hoeneß junior: "Ich weiß, dass es für viele unserer Fans ein wichtiges Spiel ist, es ist ein Derby mit Fans, das hatten wir in der vergangenen Saison nicht", so der "Hoffe"-Coach.

25 000 Zuschauer werden in der Mercedes Benz Arena erwartet, 500 davon aus dem Kraichgau. Und die "werden dafür sorgen, dass eine gewisse Emotionalität, eine gewisse Energie" im Stadion herrscht, glaubt Hoeneß: "Das wird nicht spurlos an mir vorbeigehen – und hoffentlich auch nicht an den Spielern."

Schließlich seien dieses besondere Kribbeln, diese besondere Anspannung genau die Dinge, welche es brauche, um im Baden-Württemberg-Derby zu bestehen.

Und natürlich einen guten Matchplan.

Für den wurde der Trainer von seinen Schützlingen am vergangenen Wochenende nach dem 3:1-Heimsieg gegen Wolfsburg ausdrücklich gelobt. Darauf angesprochen lächelte Hoeneß nur und wiegelte ab: "Das freut mich zwar zu hören, aber ich möchte dem gar nicht zu viel beimessen."

Es werde auch gegen den VfB vor allem darauf ankommen, über 90 Minuten "die Dinge konsequent auf den Platz zu bringen" und – falls nötig – die richtigen Anpassungen und Wechsel vorzunehmen. Und wie immer dürfe der Gegner nicht unterschätzt werden.

Ob es doch auch ein bisschen an der besonderen Beziehung zum Klub mit dem Brustring liegt, dass Hoeneß ein Loblieb auf die Stuttgarter sang?

Die warten jedenfalls seit dem ersten Spieltag, als sie mit einem 5:1 gegen Aufsteiger Fürth starteten, auf ein Erfolgserlebnis, kamen zuletzt nicht über ein 0:0 in Bochum hinaus. Hoeneß warnt dennoch: "Ich sehe da keine Krise oder schwierige Phase, sie sind spielerisch enorm stark, leiden zurzeit nur ein bisschen an der mangelnden Toreffizienz."

Die Probleme seines Gegenübers Pellegrino Materazzo – selbst wiederum von 2017 bis 2020 erst als U17-, dann als Co-Trainer der Profis im Kraichgau beschäftigt – sind Hoeneß bestens bekannt. Wenngleich der erste Saisontreffer von Topstürmer Andrej Kramaric beim Coup gegen die "Wölfe" Hoffnung macht, dass die TSG künftig wieder kaltschnäuziger auftritt. Und wer möchte, kann der Ladehemmung des Kroaten in den ersten fünf Spielen sogar etwas Positives abgewinnen. "Grundsätzlich sind wir die Mannschaft mit den meisten Torschützen", so Hoeneß. Das spiegele eine gewisse Breite des Kaders wider. Neun Profis zeichneten sich bislang für die insgesamt elf Tore der TSG verantwortlich.

Kommen am Samstag weitere hinzu, könnte das Rendezvous mit der alten Liebe auch dem Trainer Hoeneß wieder Glücksgefühle vermitteln.

Update: Donnerstag, 30. September 2021, 19.57 Uhr

Rückkehr nach Stuttgart mit 500 Hoffe-Fans

Von Ulrike John, dpa

Zuzenhausen. (dpa/lsw) Nach zuletzt drei Heimspielen mit jeweils nicht einmal 9000 Zuschauern in Sinsheim fiebert Trainer Sebastian Hoeneß dem Bundesliga-Spiel der TSG 1899 Hoffenheim beim VfB Stuttgart entgegen. Für den 39-Jährigen geht es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eben auch gegen jenen Club, für den er einst in der Jugend Fußball spielte und für den sein Vater Dieter lange in verantwortlicher Position tätig war.

"Es ist lange her, aber die Erinnerungen sind schon da. Viel wichtiger ist die Tatsache, dass es für viele unserer Fans auch wichtig ist. Es ist ein Derby mit Fans, das hatten wir letztes Jahr nicht", betonte Hoeneß am Donnerstag bei der Pressekonferenz. "25 000 werden schon dafür sorgen, dass dort eine gewisse Emotionalität spürbar ist, eine gewisse Energie. Und darauf freue ich mich. Das wird nicht spurlos an mir vorübergehen."

Allerdings reisen nach TSG-Angaben nur 500 Anhänger mit: Die Hoffenheimer haben schwer damit zu kämpfen, dass in der Corona-Pandemie nicht mehr so viele Zuschauer wie früher kommen.

Nachdem sein Team mit dem 3:1 gegen den VfL Wolfsburg zuletzt eine schwächere Serie beendete, kann Hoeneß etwas lockerer in Stuttgart antreten. Dass der VfB wiederum nun seit fünf Spielen ohne Sieg ist, spielt für den Hoffenheimer Coach keine große Rolle. "Die Mannschaft ist gefährlich, überhaupt nicht zu unterschätzen", sagte er. "Ich sehe da auch keine wirklich schwierige Phase oder Krise." Das sei "etwas Mediales".

Auch für Pellegrino Matarazzo ist es ein Wiedersehen mit dem Ex-Club: Der VfB-Trainer war von 2017 bis 2019 bei der TSG, dabei unter anderem Assistent von Julian Nagelsmann. Sebastian Hoeneß wiederum wurde als Spieler 1999 mit Stuttgart deutscher U17-Meister.

Für den Hoffenheimer Coach leiden die Stuttgarter wie seine eigene Mannschaft derzeit etwas unter mangelnder Toreffizienz. Das Team um Torjäger Andrej Kramaric weist derzeit ein besonderes Merkmal in der Liga auf: Alle elf Saisontore wurden von unterschiedlichen Profis erzielt. "Das spiegelt schon eine gewisse Breite wieder", so Hoeneß.

Dem kroatischen Vizeweltmeister Kramaric gelang gegen Wolfsburg das lang erhoffte erste Saisontor. Er ist neben Christoph Baumgartner in der Offensive gesetzt. Ganz vorne spielte zuletzt nach seiner Rückkehr von einer Corona-Erkrankung der schnelle Ihlas Bebou. Aber Munas Dabbur gilt ebenfalls als ein Kandidat für Samstag. "Wir wissen um seine Qualitäten in der Box", sagte Hoeneß. Auf die Langzeitverletzten Benjamin Hübner und Ermin Bicakcic sowie auf Havard Nordtveit (Trainingsrückstand) und Marco John (Sprunggelenkverletzung) muss er verzichten.

Kramaric hatte vergangene Saison 20 Treffer im Oberhaus erzielt. Insgesamt steht der 30-Jährige, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, bei 98 Pflichtspieltoren für die TSG - die 100er Marke lockt also. Club-Rekordtorschütze ist er auch in der Bundesliga mit 83 Treffern- und gegen den VfB könnte nach "Kicker"-Angaben eine weitere Bestmarke fallen: Mit 38 Vorlagen teilt Kramaric den ersten Rang noch mit Kevin Volland (inzwischen beim AS Monaco).

Update: Donnerstag, 30. September 2021, 13.20 Uhr

Hoeneß sieht beim VfB Stuttgart "keine Krise"

Am Samstag spielen die Kraichgauer gegen den schwäbischen Rivalen

Zuzenhausen. (dpa-lsw) Sebastian Hoeneß sieht als Trainer der TSG 1899 Hoffenheim keine Krise beim nächsten Gegner VfB Stuttgart. "Die Mannschaft ist gefährlich, überhaupt nicht zu unterschätzen", sagte der 39-Jährige bei der Pressekonferenz der Kraichgauer am Donnerstag über die in der Fußball-Bundesliga seit fünf Spielen sieglosen Schwaben. "Ich sehe da auch keine wirklich schwierige Phase oder Krise. Das ist für mich wieder etwas Mediales."

Aus Sicht von Hoeneß, der einst in der Jugend beim VfB spielte und dessen Vater Dieter lange in verantwortlicher Position dort war, leiden die Stuttgarter wie seine Mannschaft derzeit etwas unter mangelnder Toreffizienz. In der Partie zwischen den beiden Landesrivalen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) müssen die Gäste auf Havard Nordtveit (Trainingsrückstand) und Marco John (Sprunggelenkverletzung) verzichten. Zudem fehlen die Langzeitverletzten Benjamin Hübner und Ermin Bicakcic.