Zuzenhausen. (dpa) TSG-Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß will sich nach dem enttäuschenden Saisonstart auch von Dietmar Hopp nicht unter Druck setzen lassen. Die Aussage des Mäzens, dass er für die TSG in Zukunft "dauerhaft" Platz sechs oder besser in der Fußball-Bundesliga erwarte, habe er in "keinster Weise" als Druck empfunden, sagte Hoeneß am Mittwoch. "Dass der Dietmar ambitioniert ist, das weiß ich. Und das ist auch gut so", erklärte Hoeneß vor dem Bundesliga-Heimspiel der Kraichgauer am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den Tabellensechsten 1. FC Köln.

Hopp hatte seinen Anspruch auf die regelmäßige Teilnahme der Hoffenheimer an europäischen Wettbewerben bei der Mitgliederversammlung Anfang Oktober formuliert. Wenige Stunden später verlor das Hoeneß-Team beim VfB Stuttgart mit 1:3. Mit acht Punkten aus sieben Spielen liegt die TSG deutlich hinter dem eigenen Anspruch.

Gegen Köln soll der österreichische Nationalspieler Christoph Baumgartner wieder in der Startelf stehen, nachdem er in Stuttgart wegen muskulärer Probleme gefehlt hat. Linksverteidiger Marco John fällt dagegen wegen einer im Training erlittenen Schulterverletzung vier bis sechs Wochen aus, wie Hoeneß erklärte. Eine Operation sei nicht erforderlich. Bei dem nach einer Knöcheloperation mehr als ein Jahr ausgefallenen Kapitän Benjamin Hübner gehe es dagegen aufwärts. Der Innenverteidiger bestreite wieder Teile des Mannschaftstrainings.