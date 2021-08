Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Locker, launig, lächelnd. Man hat Sebastian Hoeneß auch schon angespannter auf dem Podium einer Pressekonferenz sitzen sehen als am Freitagvormittag. Vor dem Heimauftakt seiner TSG Hoffenheim (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN) gegen Union Berlin war dem Trainer anzumerken, dass sich für ihn zu Beginn seiner zweiten Spielzeit im Kraichgau alles zu fügen scheint.

"Nicht nur mit einem stillen Lächeln" habe Hoeneß den 4:0-Traumstart am vergangenen Wochenende beim FC Augsburg wahrgenommen, "das war die pure Freude." Den Erfolg habe die Mannschaft auf der Busreise zurück aus der Fuggerstadt dann auch mit Bier begossen. "Wir waren happy, wir waren glücklich", erinnerte sich Hoeneß an den besten Auftakt der TSG in ihrer Bundesligageschichte – und will diesen natürlich trotzdem nicht überbewerten: "Es war ein guter Start – aber auch erst ein Spiel."

Der Neffe von Uli Hoeneß hat den bisweilen überdrehten Profi-Zirkus in seinen ersten zwölf Monaten bereits zu spüren gekommen. Vor der Partie beim FCA machte eine repräsentative Umfrage die Runde, wonach der "Hoffe"-Coach als heißester Abschusskandidat in die Saison gehe. Hinterher schrieb der Boulevard, er habe sich "unkündbar gesiegt".

Darauf angesprochen, konnte Hoeneß nur schmunzeln. "Das ist Teil des Geschäfts – wenn auch kein schöner." Diese Art der öffentlichen Fahrstuhlfahrt habe er zwar registriert. "Aber ich war selber angenehm überrascht, wie wenig mich das interessiert hat, wie schnell ich zur Tagesordnung übergegangen bin", verriet Hoeneß.

Die Kernbotschaft war klar: Hoeneß macht seine Arbeit. Spekulieren sollen andere. Er selbst werde sich daran nicht beteiligen. Zum vermeintlichen Interesse an einer erneuten Zusammenarbeit mit Abwehrmann Chris Richards, der in der vergangenen Rückrunde bereits leihweise in Hoffenheim aktiv war und den der FC Bayern angeblich bei einem entsprechenden Angebot abgeben würde, schwieg der Ex-Trainer der Bayern-Reserve eisern. Genauso wie zum angeblichen Finale im Transferpoker um Florian Grillitsch. Der AC Milan soll konkretes Interesse am angeschlagenen Mittelfeldstrategen hinterlegt haben. "Dass er am Sonntag im Stadion ist, ist nicht ausgeschlossen. Er hat in dieser Woche große Teile des Trainings mitgemacht, vielleicht schafft er den Sprung in die Mannschaft", beschränkte Hoeneß seine Antwort aufs Sportliche.

Nur zu einem Gerücht konnte Hoeneß, trotz all seiner Gelassenheit, dann doch nicht schweigen. Laut Pay-TV-Sender Sky habe es bereits ein persönliches Treffen zwischen Hoeneß und Ritsu Doan, dem Flügelstürmer von der PSV Eindhoven, der vergangene Saison leihweise in Bielefeld spielte, gegeben. "Das ist einfach mal glatt gelogen", zeigte sich Hoeneß dann doch etwas überrascht. Ob allerdings generelles Interesse besteht am 23-jährigen Japaner? Hoeneß: "Weiter werde ich mich dazu nicht äußern."

So ist das eben, wenn das Transferfenster allmählich zugeht. Da ist man noch viel mehr als sonst "gut beraten, sich auf das zu konzentrieren, was man kontrollieren kann", so der Münchner. Unter anderem also die Startelf fürs Duell mit den Köpenickern. Die sei auf vielen Positionen noch offen, auch weil sich die Personallage etwas entspannt hat. Hübner und Bicakcic fehlen weiterhin; aber schon in der kommenden Woche sollen Havard Nordtveit und Ihlas Bebou ins Mannschaftstraining zurückkehren. Schon für Sonntag könnte neben dem angesprochenen Grillitsch auch Pavel Kaderabek eine Option sein. Dennis Geiger, der vor Augsburg kurzfristig passen musste, ist gegen Union wieder dabei.

Genauso wie die Fans. 7000 Karten waren bis Freitagvormittag verkauft. 15.075 dürften es sein. Der freie Verkauf, aktuell nur online, laufe zur Not auch noch bis zur Halbzeitpause, ließ die TSG wissen. Hoeneß jedenfalls freut sich "über jeden Einzelnen riesig" und hofft, dass es doch noch ein paar mehr sein werden.

Und dabei mithelfen, gegen einen Gegner, "der sehr stabil unterwegs ist", die eigene Serie auszubauen. Saisonübergreifend sind es inzwischen acht Spiele ohne Niederlage (4 Siege, 4 Remis). "Hört sich schon ganz gut an", schmunzelte der TSG-Trainer, "ich will dem Ganzen aber nicht zu viel Bedeutung beimessen."

Auch im Erfolg bleibt sich Sebastian Hoeneß treu – und ganz gelassen.