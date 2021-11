Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Andrej Kramaric pirscht sich heran an ein ganz besonderes Jubiläum. Der kroatische Torjäger kann am Samstag beim Gastspiel der TSG Hoffenheim in Bochum (15.30 Uhr/Sky) dreistellig werden und sein 100. Pflichtspieltor für die Kraichgauer erzielen. Am vergangenen Freitag hat sich der Vizeweltmeister bereits für seinen nächsten Rekord warm geschossen und beim 2:0-Sieg gegen Hertha BSC die Führung für den aktuell Tabellenneunten erzielt.

Zwar bedeutete das erst den zweiten Saisontreffer für Kramaric, doch sein Trainer Sebastian Hoeneß ist sich ganz sicher, dass auch in dieser Spielzeit noch viele weitere folgen werden. "Er ist ein Rekordtorjäger und auch diesen Rekord wird er jagen und ganz kurzfristig knacken", sagte Hoeneß am Donnerstag in Zuzenhausen.

Genialer Vorlagengeber

Auf Kramaric ist immer Verlass. Trotz einer Corona-Erkrankung und der damit verbundenen Zwangspause traf der 30-Jährige in der Vorsaison 20-mal für "Hoffe", zweimal mehr als der ehemalige TSG-Torgarant Vedad Ibisevic 2009. Und auch wenn Kramaric bislang nicht gewohnt zielsicher wie üblich über den Rasen wirbelte, tat das seiner Bedeutung für die Mannschaft keinen Abbruch. Schließlich bereitete er dafür als genialer Vorlagengeber schon sechs erfolgreiche Abschlüsse seiner Mitspieler vor.

Beim VfL könnte es wieder einmal auf Hoffenheims Besten ankommen, denn Hoeneß erwartet im Anschluss an die Hymne von Herbert Grönemeyers "Bochum" im Ruhrstadion einen Gegner, der mit ganz viel Herz und Leidenschaft zu Werke geht. "Sie werden zu Hause loslegen wie die Feuerwehr", macht sich Hoeneß auf einen heißen Tanz an der Castroper Straße gefasst und erwartet Schwerstarbeit für seine Profis: "Sie sind ein sehr unangenehmer Gegner, gerade mit ihren Fans im Rücken und schwer zu bespielen", hat der 39-Jährige viel Respekt vor dem kampfstarken Team seines Kollegen Thomas Reis.

Beim Verlesen der Ausfälle konnte er sich glücklicherweise einigermaßen kurz fassen. Woche für Woche muss Hoeneß aber auch nach über einem Jahr verkünden, dass die Langzeitverletzten Benjamin Hübner und Ermin Bicakcic fehlen werden. Kapitän Hübner trainiere zwar wieder voll mit, sei aber nach seiner langen Auszeit "noch keine Kaderoption". Zum Ist-Zustand bei "Eisen Ermin" meinte Hoeneß: "Er ist sehr optimistisch, sein Knie fühlt sich gut an. Doch aufgrund der Historie tun wir gut daran, geduldig zu sein."

Zudem werden ihm Marco John und der tschechische Nationalspieler Pavel Kaderabek nicht zur Verfügung stehen. Dennis Geiger habe zudem eine Entzündung am Fuß, die ihm Probleme bereite. Da müsse man "abwarten".

In den bisherigen fünf Auswärtspartien haben die Hoffenheimer erst vier Punkte auf der Habenseite verbuchen können. Den einzigen Dreier gab es gleich zum Auftakt beim 4:0-Sieg in Augsburg.

Nun soll vor der erneuten Länderspielpause der zweite Streich auf fremden Platz gelingen. "Wir wollen dort noch mal ein Zeichen setzen, bevor wir alle auseinandergehen", kündigte Hoeneß an.

Wird Andrej Kramaric dabei zum Jubilar und stößt in den Klub der "Hunderter" vor, sollte das gelingen – und die TSG sich erst einmal in der oberen Tabellenhälfte einnisten.

Update: Donnerstag, 4. November 2021, 20.53 Uhr

