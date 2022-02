Von Achim Wittich

Mainz. Es ist bei der TSG Hoffenheim aktuell genau so, wie in der amerikanischen Filmkomödie "Und täglich grüßt das Murmeltier" aus dem Jahr 1993. Die Kraichgauer erleben in der Bundesliga immer wieder das Gleiche, das allerdings zu ihrem Leidwesen viel zu häufig. Diesmal hatte "Hoffe" die Mainzer Fußballgesellschaft der "Nullfünfer" über fast die gesamte Spielzeit in der Umklammerung. Das jedoch half nichts. Der nach Luft japsende FSV befreite sich und konnte es am Ende selbst nicht richtig fassen, dieses Spiel noch mit 2:0 (0:0) für sich entschieden zu haben.

Mainz-Trenner Bo Svensson versuchte in der Pressekonferenz erst gar nicht erst, die Überlegenheit des Gegners in Frage zu stellen und den eigene Dusel zu verheimlichen. "Die TSG war die bessere Mannschaft", gab der Däne unumwunden zu – und freute sich insgeheim diebisch über den gelungenen Coup.

Klar, dass sein Kollege Sebastian Hoeneß für das Lob wenig empfänglich war. "Wir sind angefressen", versuchte er erfolgreich die Beherrschung zu bewahren. Im dritten Ligaspiel nacheinander würden ihm die Gegner mitteilen, wie gut seine Mannschaft gespielt habe, sagte Hoeneß – und konnte sich dafür herzlich wenig kaufen. Bei Union Berlin, zu Hause gegen Dortmund und nun in Mainz gab’s nicht mal ein einziges Pünktchen, vom desaströsen 1:4 Pokal-Aus gegen den SC Freiburg ganz zu schweigen.

Dabei legte 1899 in beiden Halbzeiten glänzend los und gab sofort den Takt an. Zweimal grüßte auch hier das Murmeltier. In der 4. Minute klatschte der Kopfball von Georginio Rutter an den Pfosten, kurz nach der Pause war es beim Kopfstoß von Munas Dabbur (47.) gar der Innenpfosten, der die Hoffenheimer Führung verhinderte. Dazwischen und danach dominierte die TSG, auch wenn sie zwischenzeitlich nicht konzentriert genug zu Werke ging.

Dann wechselte Svensson in der 67. Minute Jae-sung Lee ein und der 29-jährige Südkoreaner, dessen O-Beine dem ehemaligen deutschen Dribbelkünstler Pierre Littbarski zur Ehre gereichen, hämmerte den Ball ins Tordreieck von Oliver Baumann (79.). Keine vier Minuten später machte FSV-Kapitän Moussa Niakhaté mit seinem sicher verwandelten Elfmeter – der Videobeweis hatte Dennis Geiger eines Handspiels überführt – alles klar (83.). Verkehrte Fußball-Welt!

Oliver Baumann musste verständlicherweise nachher nach Worten suchen,um die erneute Pleite zu analysieren. "Das ist verrückt. Wir sind spielerisch so gut, dabei müssen wir bleiben und dürfen unsere Struktur nicht verlieren. Wir haben unser Spiel dem der Mainzer angepasst. Und dann waren sie besser in den letzten zehn Minuten." Kopfschütteln fügte er an: "Wenn es einigermaßen normal läuft steht es nach sechs Minuten 2:0."

Doch normal ist seit dem Amtsantritt von Sebastian Hoeneß in Hoffenheim nichts. In der vergangenen Saison war seine Mannschaft von extrem vielen Corona-Fällen betroffen. Glücklicherweise ist das in dieser Spielzeit nicht der Fall. Und trotz einiger Verletzungssorgen konnte es sich der Münchner leisten, am Samstag so exzellente Kräfte wie Florian Grillitsch und Christoph Baumgartner erst einmal auf der Ersatzbank zu belassen. Welch ein Luxus.

Allein: Mehr Ergebniskonstanz gibt es nicht. Nach der zwischenzeitlichen Erfolgsserie von sieben Spielen ohne Niederlage ist "Hoffe" nun wieder vom dritten auf den achten Rang abgerutscht.

Das nervt auch Benjamin Hübner gewaltig. Der Kapitän war bis zu seiner Auswechslung eine Stunde lang viel unterwegs, stürmte zu Beginn des zweiten Abschnitts plötzlich sogar gar mit und hätte fast noch ein Tor vorbereitet. Hübner bemängelte, dass "wir das Spiel nicht zu Ende gespielt haben." Doch die Kampfansage an den kommenden Heimgegner Arminia Bielefeld (Sonntag, 17.30 Uhr) gab’s gleich dazu: "Wenn wir die Fehler abstellen und konsequenter in der Chancenverwertung werden, kommen die Siege wieder." Und, ohne darauf angesprochen worden zu sein: "Schön reden tun wir glaube ich in Hoffenheim, glaube ich, nichts."

Jetzt müssen Taten folgen.

