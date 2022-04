Von Nikolas Beck

Sinsheim. Mit versteinerter Miene stand Dietmar Hopp auf seinem Logenbalkon, als der Schlusspfiff ertönte. Halb entschuldigend, halb hilflos hob er beide Hände in die Höhe, hielt sie dort kurz – und ließ sie derart energisch wieder nach unten rauschen, dass den Gesellschafter der TSG Hoffenheim hinterher niemand mehr fragen brauchte, wie ihm der Auftritt seines Teams gefallen hatte.

Beim biederen 0:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth kamen die Hoffenheimer am Sonntagabend über ein "stets bemüht" im Arbeitszeugnis nicht hinaus. Zu wenig gegen das so gut wie sicher abgestiegene Tabellenschlusslicht. Zu wenig für einen Europapokal-Anwärter. Und zu wenig – daran ließ sein Abwinken keinen Zweifel – für Dietmar Hopp.

Der Vater der Hoffenheimer Erfolgsgeschichte will 1899 bekanntlich dauerhaft unter den besten Sechs der Liga sehen. Trainer Sebastian Hoeneß hat sich diesem Ziel – zumindest öffentlich – erst im Vorfeld des Duells mit den Kleeblättern angeschlossen. Umso bitterer, dass die TSG, die vor kurzem noch die Champions League im Visier hatte, vier Spiele vor Saisonende auf Rang acht abgerutscht ist.

"Uns ist der Flow abhanden gekommen", sagte Hoeneß, der sichtlich angefressen auf dem Podium saß und versuchte, das vierte sieglose Spiel in Serie und "dieses total enttäuschende Ergebnis" zu erklären. Natürlich bestehe die Gefahr, räumte der 39-Jährige ein, dass seine Elf gerade drauf und dran sei, den überaus positiven Gesamteindruck dieser Spielzeit binnen weniger Wochen zunichte zu machen: "Da brauchen wir ja nicht drum herumreden." Er werde aber nicht müde zu wiederholen, so Hoeneß, dass es keine Alternative dazu gebe, "weiterzumachen und nicht aufzustecken". Er habe zwischen Kabinengespräch und Pressekonferenz noch mal die Gelegenheit gehabt, die Höhepunkte der Partie zu sehen. Seine Erkenntnis: "Uns fehlt dieses Tor, dieses eine verdammte Tor."

Den 16.110 Zuschauern fehlte dagegen noch ein bisschen mehr. Nach dem niveauarmen ersten Abschnitt verabschiedeten die Fans auf der Südkurve ihre Helden mit einem Pfeifkonzert in die Kabine. Keeper Oliver Baumann gelang es gestenreich, sie zur Räson zu bringen. Nach dem nur etwas besseren zweiten Durchgang versuchte es der Kapitän im "Hoffe"-Kasten erst gar nicht mehr.

"Wir sind in einer Phase, in der uns viele Dinge, gerade im letzten Drittel, sehr, sehr schwer fallen", sagte Christoph Baumgartner. Man wolle allerdings nicht hadern, sondern versuchen, "die Jägerrolle anzunehmen" und im Kampf um Europa "doch noch einmal "zurückschlagen". Der Österreicher selbst wird dabei am Samstag bei Eintracht Frankfurt allerdings erst mal zuschauen müssen. Er ist wie auch Pavel Kaderabek wegen der fünften gelben Karte gesperrt. Baumgartner hatte dabei sogar noch Glück, hätte er doch kurz vor Schluss wegen eines taktischen Fouls sogar Gelb-Rot sehen müssen.

Dass Chris Richards und Stefan Posch, der mit einer Platzwunde blutüberströmt vom Platz musste, vermutlich ebenfalls ausfallen werden, passte für Hoeneß ins Bild dieses gebrauchten Osterabends. Ob es eine Frage der Qualität sei, wollte er dem Kollegen vom Fachmagazin nicht beantworten. Zumindest die Cleverness ist den Kraichgauern aber verloren gegangen. Nicht nur im Zweikampfverhalten, sondern auch in den Offensivbemühungen. Das bis dato letzte Stürmertor schoss Andrej Kramaric gegen Wolfsburg – vor zwei Monaten. Munas Dabbur (3. Minute), Kramaric (24., 86., 90.+1) und Ihlas Bebou (57.) blieben auch diesmal ohne Fortune. Für die Gäste scheiterte Green am stark parierenden Baumann (62.).

"Uns muss der Ball vielleicht einfach mal wieder vor die Füße fallen", hofft Baumgartner auf einen glücklichen Brustlöser nach zuletzt nur einem Treffer in vier Spielen. Sein Trainer meint, man müsse es eben ein Stück weit erzwingen.

Apropos erzwingen: Auf der Jagd nach einem Trikot lassen viele Fans inzwischen nichts mehr unversucht. Wollte einer vor wenigen Wochen noch die eigene Cousine David Raum schmackhaft machen, um dessen Jersey zu ergattern, wurde nun versucht, die Profis mit ihrer Liebe für schnelle Autos zu ködern. "Biete Papas McLaren gegen Trikot" stand auf dem riesengroßen Pappplakat geschrieben, das zwar ebenfalls kein Handelsgeschäft einläutete, aber dennoch nicht unerwähnt bleiben soll. Man könnte schließlich sagen: Weil jene Kreativität, die der Spross des vermeintlichen Supersportwagen-Besitzers an den Tag legte, der TSG derzeit abgeht, bringt sie die PS einfach nicht auf die Straße bzw. die Leistung nicht auf den Rasen.

Oder anders: Hoeneß und Hoffenheim müssen in den abschließenden vier Spielen Vollgas geben, wenn Dietmar Hopp seine Arme künftig wieder nur zum Jubeln in die Höhe strecken soll.

Update: Montag, 18. April 2022, 20 Uhr

Nur ein Punkt und noch ein Verletzter

Sinsheim. (dpa) Die SpVgg Greuther Fürth ist in der Fußball-Bundesliga kaum noch zu retten. Nach dem torlosen Remis bei der TSG am Sonntag trennen den Aufsteiger aus Franken vier Spiele vor Saisonschluss elf Punkte vom VfB Stuttgart, der derzeit Relegationsrang 16 belegt. Ein Sprung auf den rettenden 15. Rang ist schon jetzt so gut wie nicht mehr möglich. Die 16.100 Zuschauer bekamen ein schwaches Spiel mit wenigen Höhepunkten und vielen Fehlern geboten.

Stefan Posch verlässt verletzt das Spielfeld. Foto: Uwe Anspach/dpa

Hoffenheim ist nun schon fünf Ligaspiele ohne Sieg und hat es erneut verpasst, eine Pflichtaufgabe zuhause zu meistern und im Kampf um die internationalen Plätze zu punkten. An diesem Wochenende sind der 1. FC Köln und der 1. FC Union Berlin an den Kraichgauern vorbeigezogen, der Abstand zum Tabellenfünften SC Freiburg ist auf sechs Punkte angewachsen und kaum noch einholbar. Das Restprogramm hat es zudem in sich: Europa-League-Halbfinalist Frankfurt, dazu gegen Freiburg, Leverkusen und Mönchengladbach.

Bei herrlichem Frühlingswetter passierte in der ersten Halbzeit sehr wenig. TSG-Stürmer Munas Dabbur (4.) schoss nach einer Ecke aus kurzer Distanz über das Tor. Vize-Weltmeister Andrej Kramaric glänzte zwar mit einer Zinedine-Zidane-Rolle, schloss im Anschluss (11.) aber viel zu lasch ab. Viel ging bei Hoffenheim über den Ex-Fürther David Raum, der nach Gelbsperre zurückgekehrt war und wie beim 6:3 im Hinspiel ordentlich Tempo machte. Fürth beschränkte sich aufs Verteidigen, Offensivaktionen blieben im ersten Durchgang Mangelware. Zur Halbzeit gab es Pfiffe für 45 Minuten fußballerische Magerkost.

Nach dem Wechsel ging es mit einem kurzen Schockmoment weiter. Die beiden Hoffenheimer Stefan Posch und Diadie Samassékou rasselten nach einem Einwurf mit den Köpfen aneinander. Posch, der offenbar eine Platzwunde erlitt, erwischte es schwerer, der Österreicher blutete und musste ausgewechselt werden.

Ihlas Bebou (57.) verzog den nächsten TSG-Abschluss danach deutlich. Doch auch Fürth versteckte sich nicht nur: Als Julian Green (62.) wuchtig abzog, musste sich Hoffenheims Schlussmann Oliver Baumann erstmals richtig strecken und drehte den Ball um den Pfosten.

Während für Hoffenheim der Kampf um Europa trotz derzeitiger Misere weitergeht, dürfte es für die Kleeblätter in den verbleibenden Spielen hauptsächlich um Schadensbegrenzung stehen. Den ersten Auswärtssieg zu holen oder die 21 Punkte aus der Abstiegssaison noch zu übertreffen: So könnten mögliche Ziele für die Elf von Cheftrainer Stefan Leitl lauten.

Um den 16. Stuttgart und den 17. Bielefeld noch zu überholen, müssten vier Siege her. Und der VfB müsste wegen des deutlich besseren Torverhältnisses all seine Partien hoch verlieren, auch Bielefeld dürfte kaum noch punkten. Schon am kommenden Samstag (15.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen droht der zweite Bundesliga-Abstieg dann auch rechnerisch perfekt zu werden.