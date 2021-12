Von Frank Hellmann

Frankfurt. Wer hätte gedacht, dass Oliver Glasner auf einer Pressekonferenz über solche Luxusprobleme sprechen würde. Personell ist die Lage vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim an diesem Samstag, 4. Dezember um 15.30 Uhr auf Sky, so gut, dass der Trainer von Eintracht Frankfurt die Qual der Wahl hat. Gleich acht Profis schaffen es nicht mal in den Spieltagskader. "Es gibt ein Kriterium und das ist ausschließlich die Leistung", betonte der Coach. Das Geisterspiel in Sinsheim (Glasner: "Das ist schade, Fans sind das Salz in der Suppe") sei ein "äußerst schwieriges", denn: "Hoffenheim spielt unheimlich gut und verfügt insbesondere in der Offensive über viele Waffen. Sie spielen in meinen Augen um die Champions-League-Plätze mit." Das Lob für den Gastgeber ist einerseits sicherlich berechtigt.

Andererseits hat Frankfurt nach dem Stotterstart unter dem 47-Jährigen endlich die Kurve gekriegt, wobei sich der Österreicher bei Personal, Taktik und Ausrichtung inzwischen stark an seinem Landsmann Adi Hütter orientiert. Die Dreierkette mit hoch postierten Außen und einem routinierten Ruhepol in der Zentrale (Makoto Hasebe), zwei kampfstarke Sechser (Djibril Sow und Kristijan Jakic), dazu ein Freigeist in der Offensive (Daichi Kamada) und ein Perpetuum mobile auf Linksaußen (Filip Kostic) – das erinnert doch frappierend ans Erfolgsrezept des Vorgängers. Glasner aber beteuert: "Unser wichtigster Hebel ist das Selbstvertrauen. Ich spüre hier großes Vertrauen in mich und meine Spielidee."

Hasebe, Kamada und Kostic sind dabei die Schlüsselfiguren. Bei Hasebe, bald 38 und damit ältester Spieler der Bundesliga bestechen Übersicht, Fitness und Ruhe – mit traumwandlerischer Sicherheit lenkt der Japaner das Aufbauspiel. Für Martin Hinteregger, erklärter Publikumsliebling, ist derzeit nur Platz auf der Bank. Bei Landsmann Kamada sind Bewegungstalent und Ballbehandlung eine Augenweide. Der 25-Jährige streut immer wieder entscheidende Überraschungsmomente ein.

Übertroffen wird er nur von Kostic. Der nimmermüde Serbe füttert seine Mitspieler mit Flanken und Vorlagen. Manager Markus Krösche hat vieles richtig gemacht, dem 29-Jährigen im Sommer die Freigabe zu verweigern, als Lazio Rom ein völlig unzureichendes Gebot kurz vor Schließung des Transferfensters einreichte und Kostic kurzfristig eine Partie schwänzte. Längst aber gibt der Streikprofi wieder den Mentalitätsspieler, der wie kein andere für Wille, Leidenschaft und Beharrlichkeit steht.

Natürlich hat der Aufwärtstrend auch mit den Last-Minute-Spezialitäten der Hessen zu tun. Wettbewerbsübergreifend hat die Eintracht nun schon sechs Mal in der Nachspielzeit einen ganz späten Wirkungstreffer bejubelt. In fünf der letzten sechs Pflichtspiele kam es zum späten Happy End. Spektakel ganz zum Schluss scheint gerade eine Frankfurter Spezialität wie "Handkäs mit Musik" in einer Sachsenhäuser Apfelweinkneipe. Präsident Peter Fischer hatte vergangenen Sonntag sogar scherzhaft ausgerufen, man denke drüber nach, Tickets zum Sonderpreis von zehn Euro anzubieten – gültig ab der 90. Minute. Glasner bemüht das Credo: "Wenn du viel investierst, bekommt du auch viel zurück." Für ihn ist der Sport ein Abbild des Lebens. "Im Fußball hast du manchmal von Eheschließung bis Scheidung und neuerlicher Ehe alle Emotionen durch." Gerade überwiegen die Glücksgefühle.

Nur eine Warnung hat Torwart Kevin Trapp noch: "Es war zuletzt eine riesige Steigerung. Wir können aber nicht jedes Mal darauf hoffen, dass wir in letzter Sekunde ein Tor machen."