Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Viele starke Auftritte hat die TSG Hoffenheim in der Saison 2021/22 schon abgeliefert und steht deshalb sieben Spieltage vor dem finalen Duell am 14. Mai bei Borussia Mönchengladbach verdient auf dem sechsten Tabellenrang. Die Spieler von Trainer Sebastian Hoeneß haben den Mannschaftsbus schon vor der Europa-Tür geparkt, müssen jetzt nur noch durchfahren.

Am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky) bietet sich in Sinsheim die vermeintlich leichte Gelegenheit, der Qualifikation für den internationalen Wettbewerb ein weiteres Stück näher zu kommen. Mit dem VfL Bochum gastiert ein Aufsteiger am Technik-Museum, der zu Hause an der Castroper Straße zwar mächtig aufzutrumpfen weiß, in der Fremde aber bei zwei Siegen, zwei Remis und neun Niederlagen weitaus ungefährlicher ist.

Hoeneß: "Wichtig, dass wir ...

Deshalb wollte Hoeneß am Donnerstag auf der virtuellen Spieltagskonferenz auch gar nicht allzu lange an den 6. November des zurückliegenden Jahres denken, als es für sein Team im altehrwürdigen Ruhrstadion eine 0:2-Niederlage gab. "Es lief nicht so viel zusammen bei uns, es war eine schwache Leistung. Aber das ist ja auch schon länger her", erinnerte sich Hoeneß kurz – und hat fest vor, diesmal als Sieger vom Platz zu gehen.

Erst recht, nachdem seine Schützlinge vor der Länderspielpause bei Hertha BSC Berlin einen ähnlich gebrauchten Tag wie in Bochum erwischten und beim Abstiegskandidaten an der Spree mit 0:3 baden gingen.

"Es ist mir wichtig, dass wir eine Reaktion zeigen", kündigte Hoeneß wenig überraschend an und kann dabei erfreulicherweise aus einem erweiterten Angebot von Profis auswählen. Ihlas Bebou, Florian Grillitsch und Pavel Kaderabek sind genesen. Ob es aber auch für einen Einsatz reicht? Darauf wollte sich der TSG-Coach nicht festlegen. Spielen könnten Sebastian Rudy und Chris Richards, die zuletzt auch eine Zwangspause einlegen mussten. Fraglich ist Kapitän Benjamin Hübner wegen einer "Rückenproblematik" (Hoeneß), Stefan Posch ist noch in Quarantäne.

"Bemerkenswert für einen Aufsteiger" seien die VfL-Fußballer unterwegs befand Hoeneß und erklärte noch einmal. "Wir wollen wieder als dynamische und geschlossenen Einheit auftreten, die mutig nach vorne spielt."

Der fest eingeplante "Dreier" gegen den Tabellen-12. ist deshalb so wichtig, weil die unmittelbare Konkurrenz vor Herkulesaufgaben steht. Der SC Freiburg, einen Rang vor "Hoffe" platziert, bekommt es mit den Bayern zu tun. RB Leipzig – Rangvierter –, muss zum großen Ruhrpott-Bruder der Bochumer nach Dortmund. Auch der Blick nach hinten ist verführerisch. Die Kölner, mit vier Punkten Rückstand auf Position sieben notiert, gastieren bei Union Berlin und könnten bei einer Niederlage den Anschluss an die TSG verlieren.

...eine Reaktion zeigen"

Hoeneß bleibt seiner zurückhaltenden Linie treu. "Die richtige Crunchtime fängt an, wenn eine ,3’ vorm Spieltag steht. Wenn du dann wirklich sagen kannst, du hast es in der eigenen Hand – oder eben nicht in der eigenen Hand", spielte er noch ein bisschen auf Zeit.

In zwei Wochen am Ostersonntag um 17.30 Uhr empfängt Hoffenheim am 30. Spieltag mit der SpVgg Greuther Fürth dann ebenfalls einen Neuling, der allerdings im Gegensatz zu den Bochumern nur ein kurzes Gastspiel im Fußball-Oberhaus geben wird.

Davor dürfen sich die Kraichgauer gegen die Jungs aus der Grönemeyer-Stadt keinen Ausrutscher erlauben.

Update: Donnerstag, 31. März 2022, 19.30 Uhr